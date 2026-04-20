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Las emotivas palabras de Susana Giménez para Luis Brandoni: “Hemos perdido a un irrepetible”

La diva le dedicó al gran actor un posteo en sus redes sociales. Juntos filmaron “Esa maldita costilla” en 1999

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Las palabras de Susana para despedir a Brandoni

Entre el dolor unánime que atraviesa al ambiente artístico ante la muerte de Luis “Beto” Brandoni, Susana Giménez realizó un emotivo posteo dedicado al gran actor:

“Qué tristeza tan grande, se nos fue Beto Brandoni, un grande, un actor maravilloso que toda su vida trabajó sin parar, porque era feliz haciéndolo. Hemos perdido un irrepetible. Por suerte pude verlo en casi todas sus obras de teatro, magníficas, por cierto. Y hacer una peli con él, ‘Esa maldita Costilla’, con Loles Leon y Rossi de Palma. Te extrañaremos siempre, Beto querido, Descansa en paz”

Las palabras de Susana para despedir a Brandoni
El posteo de Susana en sus redes...

Esa maldita costilla (1999) es una comedia dirigida por Juan José Jusid, protagonizada por Susana Giménez y Luis Brandoni. En la trama, cuatro vecinas con vidas amorosas frustradas, buscan al hombre ideal tras una noche de fiesta, sin saber que el taxista que las lleva escucha sus deseos y se caracteriza con distintas personalidades para tratar de seducirlas a todas.

Actuaron juntos en el filme de Juan José Jusid, de 1999

El último adiós

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se viste de luto este lunes para despedir a Luis Brandoni, el actor y referente cultural que falleció a los 86 años tras permanecer nueve días internado en el Sanatorio Güemes. El velatorio público, que comenzó en el emblemático Salón Montevideo, reúne desde temprano afamiliares, amigos, colegas y admiradoresque se acercan a rendirle homenaje y acompañar a sus seres queridos en el último adiós.

Desde la mañana, la Legislatura porteña se encuentra de luto para recibir los restos mortales de Brandoni y dar inicio al velatorio público. Pasadas las 11:50,el féretro llegó escoltado por familiares, amigos y allegados al salón Montevideo, donde se desarrolla la ceremonia.Frente a la imponente puerta de la Legislatura porteña, una multitud de camarógrafos y fotógrafos se congrega para registrar cada instante del último adiós a Brandoni. La llegada del vehículo de la empresa funeraria, encargado del traslado del féretro,marcó el inicio de la despedida pública, en medio de un clima de respeto y conmoción. Los flashes de las cámaras y la presencia de los medios reflejan la dimensión popular y el impacto que la partida del actor provoca en el mundo del espectáculo y la sociedad argentina.

El ingreso del cortejo fue seguido por una multitud de periodistas y fotógrafosque, apostados en la puerta sobre la Avenida Presidente Julio A. Roca, registraron cada instante del adiós. Las imágenes del traslado, con el féretro cubierto y cámaras de televisión captando cada detalle, reflejaron el lugar fundamental que Brandoni ocupaba en la vida cultural y social de la Argentina.

Entre las primeras figuras que se presentaron en el recinto estuvo Carlos Rottemberr, amigo personal del actor y productor tealtral,quien acompañó el féretro hasta el interior del Palacio legislativo. Sobre el mediodía,también se hicieron presentes caras conocidas, como la hija del actor, Micaela, junto a Macarena y Tomás, nietos de Brandoni.

Momentos más tarde se hicieron presentes figuras del ámbito como Georgina Barbarossa y Diego Pérez, quienes a aprovecharon a despedirse del artista. Y otra de las personas cercanas al actor que fue captada por la prensa fue su pareja Saula Benavente, quien vistió completamente de negro y con unos anteojos a juego.

En paralelo, al pie de la Legislaturacomenzaron a llegar coronas de flores en homenaje al actor. Entre los primeros tributos se destacan los enviadospor la Secretaría de Cultura de la Nación y por el exministro Hernán Lombardi, acompañadas por cintas que llevan sus nombres y mensajes de reconocimiento. Las ofrendas florales se sumaron al clima de solemnidad y respeto, remarcando el impacto nacional de su partida y la gratitud de instituciones y figuras públicas.

Según se había anticipado, la ceremonia se extenderá hasta las 12 de la medianoche, permitiendo que el círculo íntimo, colegas y el público pueda despedir a uno de los actores más emblemáticos del país. Rottemberg había explicado que la Legislatura porteña fue elegida como escenario para el velatorio. Y, por otro lado, el cuerpo del actor sería trasladado el martes por la mañana al Panteón de actores, en el Cementerio de Chacarita. “Eso es lo que en este momento se está gestionando”.

Pasadas las 14, las afueras de la Legislatura porteña seguían siendo epicentro de atención mediática y movimiento. Mientras el último adiós a Brandoni continuaba en el interior del histórico edificio, la llegada de figuras del espectáculo y la política sumaba emoción a la jornada.

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