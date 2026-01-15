Filtran lo que sería el próximo gran proyecto de OpenAI y ChatGPT: esto es Agora

La filtración del código de la versión web de ChatGPT revela el posible desarrollo del proyecto Agora por parte de OpenAI. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

A través del propio código de la versión web de ChatGPT, se filtró información sobre un proyecto en el que está trabajando OpenAI, por lo que han surgido diferentes versiones sobre lo que sería esta nueva herramienta de inteligencia aritificial.

Según informó Tibor Blaho, un investigador reconocido por su seguimiento técnico de la inteligencia artificial, la filtración se produjo mientras revisaba el código, donde descubrió varias referencias que llamaron su atención.

La pista más relevante es la aparición reiterada de la etiqueta “Agora”. El nombre ha surgido en tres contextos específicos dentro del código: “Is agora iOS” (es agora iOS), “Is agora Android” (es agora Android) y “Is agora client” (es agora cliente). Estas menciones, aunque sutiles, han resultado lo suficientemente intrigantes como para abrir múltiples hipótesis sobre el propósito real del proyecto.

De momento, la información concreta sobre Agora es limitada. OpenAI no ha realizado declaraciones públicas ni confirmado oficialmente el desarrollo. Sin embargo, la huella que ha quedado expuesta en el código ha sido suficiente para avivar el interés de la comunidad tecnológica y de los medios especializados.

El investigador Tibor Blaho identificó a Agora como una función clave que podría garantizar la interoperabilidad entre múltiples plataformas de ChatGPT. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo/File Photo)

Qué es Agora: estas son las teorías

La filtración ha generado distintas interpretaciones sobre la función y el alcance de Agora. El propio Tibor Blaho ha propuesto varias teorías que actualmente dominan el debate.

La posibilidad más inmediata, respaldada por las referencias a diferentes sistemas operativos y clientes, es que Agora constituya una función de interoperabilidad.

Bajo este planteamiento, OpenAI estaría trabajando en una herramienta que permita a los usuarios de ChatGPT conectar y continuar sus conversaciones entre diferentes plataformas, como iOS, Android y ordenadores, sin perder información relevante. Esta función facilitaría el uso de la inteligencia artificial de forma continua, fluida y sin dependencia de un único dispositivo.

Otra interpretación sugiere que Agora podría ir más allá de una simple aplicación. El nombre, que en griego significa “mercado”, ha llevado a algunos a pensar en la posibilidad de una red social o un entorno virtual donde los usuarios puedan interactuar, compartir experiencias y crear comunidad alrededor de la inteligencia artificial.

Las teorías sobre Agora incluyen desde un sistema de mensajería continua hasta la creación de un espacio comunitario o red social impulsada por inteligencia artificial. (Europa Press)

No obstante, existe una tercera línea de especulación relacionada con agora.ai, una empresa dedicada a los SDK de audio y vídeo en tiempo real. En este escenario, Agora estaría vinculada a la incorporación de funciones avanzadas de sonido, voz y vídeo en ChatGPT.

Tal integración permitiría a OpenAI ofrecer servicios como llamadas de voz, videollamadas o incluso aplicaciones multimedia especializadas, ampliando notablemente las posibilidades de interacción con la inteligencia artificial.

Entre los rumores más destacados se encuentra también la idea de que Agora podría ser el nombre clave de un dispositivo físico en desarrollo. La prensa especializada ha sugerido que OpenAI podría estar trabajando en unos auriculares inteligentes al estilo de los AirPods, pero potenciados por IA y perfectamente integrados con ChatGPT.

Este dispositivo permitiría la conexión instantánea con la inteligencia artificial, abriendo un nuevo modo de interacción directa, constante y sin depender de una pantalla.

La conexión entre Agora y agora.ai sugiere la incorporación de funciones avanzadas de sonido, voz y vídeo en el ecosistema ChatGPT.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Pruebas internas y movimientos recientes de OpenAI

Las filtraciones sobre Agora no han surgido de forma aislada. En las últimas semanas, OpenAI ha intensificado las pruebas de nuevas funcionalidades dentro de ChatGPT, tanto en sus aplicaciones web como en las versiones para Android e iOS.

De acuerdo con la información disponible, la empresa está evaluando diversas ideas internas, entre ellas la innovación multiplataforma en tiempo real y el desarrollo de nuevo hardware impulsado por inteligencia artificial.

Según el propio Tibor Blaho, Agora podría ser una de las tres áreas de experimentación principales de OpenAI: una herramienta multiplataforma, un posible dispositivo inteligente o una función tecnológica inédita.

Durante este periodo, OpenAI también ha introducido mejoras notables en ChatGPT. Una de las actualizaciones más celebradas ha sido el aumento de precisión en la función de dictado, que ahora reduce las transcripciones vacías y ofrece mayor exactitud para todos los usuarios con sesión iniciada.

OpenAI ha realizado en paralelo pruebas de nuevas funcionalidades en ChatGPT, incluyendo innovaciones multiplataforma y hardware inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la compañía ha lanzado ChatGPT Translate, un traductor que ya está disponible de manera general, y ha experimentado con nuevas funcionalidades como la búsqueda de empleo, la mejora de currículos y la integración de GPT-5,2, conocida internamente como Codex-Max.

En paralelo, OpenAI ha activado una opción de “tiempo de reflexión” en las versiones móviles de ChatGPT, ampliando las posibilidades de personalización y adaptabilidad en la experiencia del usuario.