ChatGPT compite con Google Translate: cómo usar la IA para traducir en segundos

La herramienta ofrece una interfaz simple con detección de idioma, copia de texto y reproducción de audio para traducciones rápidas

ChatGPT tiene una opción para traducir textos en segundos, haciéndole competencia a Google Translate.

ChatGPT dio un nuevo paso en su evolución como herramienta de uso cotidiano al habilitar una página específica que funciona como traductor automático, con una interfaz dedicada y pensada para traducciones rápidas.

Aunque la inteligencia artificial de OpenAI ya podía traducir textos desde hace años mediante prompts, ahora ofrece una experiencia más cercana a servicios como Google Translate o DeepL, con campos separados para el texto original y el resultado final, detección automática de idioma y opciones básicas de reproducción y copiado.

La novedad pasa relativamente desapercibida para muchos usuarios, ya que no se presenta como una función destacada dentro de la interfaz principal de ChatGPT. Sin embargo, esta página específica refuerza la competencia directa en el terreno de la traducción automática, un segmento dominado históricamente por Google y otros servicios especializados.

ChatGPT te ofrece usar una función para traducción al instante. (Foto: OpenAI)

Qué es el traductor de ChatGPT

El traductor de ChatGPT es una página independiente dentro del ecosistema de la plataforma que permite traducir textos de forma directa, sin necesidad de redactar instrucciones ni interactuar con un chat conversacional. Su objetivo es simplificar el proceso y ofrecer una experiencia más inmediata, similar a la de los traductores tradicionales.

A diferencia del uso clásico de ChatGPT —donde el usuario escribe “traduce este texto al inglés”, por ejemplo—, aquí el sistema ya está configurado exclusivamente para traducir. Esto reduce pasos, elimina ambigüedades y acelera el proceso, algo clave para quienes necesitan traducciones rápidas y frecuentes.

Por el momento, se trata de una herramienta sencilla. No cuenta con funciones avanzadas como traducción de conversaciones en tiempo real, entrada por voz, traducción desde imágenes o documentos completos, opciones que sí están presentes en Google Translate. Aun así, apunta a un uso práctico y directo.

ChatGPT da la opción de usar traductor de manera más rápida.

Cómo acceder al traductor de ChatGPT

El acceso es simple, aunque poco conocido. Basta con ingresar a la dirección chatgpt.com/translate desde un navegador web. La página es prácticamente idéntica a la interfaz general de ChatGPT, pero reemplaza el chat por un diseño de traductor clásico.

Una vez dentro, el usuario encuentra dos cuadros de texto:

  • En el panel izquierdo se escribe o pega el contenido que se desea traducir.
  • En el panel derecho aparece automáticamente la traducción.

Es posible dejar que el sistema detecte el idioma de origen de manera automática o seleccionar manualmente tanto el idioma original como el de destino. Esta opción resulta útil cuando se trabaja con textos cortos o con idiomas que pueden prestarse a confusión.

ChatGPT tiene una función de traducción que se parece al Google Translate.

Funciones disponibles

Aunque minimalista, el traductor de ChatGPT incluye algunas funciones clave:

  • Detección automática de idioma, para agilizar el proceso.
  • Selección manual de idiomas, tanto de origen como de destino.
  • Botón para copiar el texto traducido, ideal para reutilizarlo en otros documentos o plataformas.
  • Reproducción de audio, que permite escuchar cómo suena el texto traducido, una función útil para pronunciación o aprendizaje de idiomas.

Estas opciones cubren las necesidades básicas de traducción escrita, aunque todavía quedan lejos de las herramientas más completas del mercado.

Opciones adicionales de reescritura

Debajo del traductor aparecen varias opciones para modificar el texto, como reescribirlo, resumirlo o adaptarlo a distintos tonos. Sin embargo, estas funciones no forman parte directa del traductor.

ChatGPT se presenta como una alternativa a Google Translate.

Al seleccionar alguna de ellas, el sistema redirige al usuario a la interfaz tradicional de ChatGPT, cargando automáticamente un prompt específico para realizar esa tarea. Es decir, el traductor funciona como un punto de entrada rápido, pero las ediciones avanzadas siguen dependiendo del chat conversacional.

En qué se diferencia de Google Translate

La principal diferencia está en el enfoque. Google Translate está pensado como una herramienta integral de traducción, con soporte para voz, imágenes, conversaciones en tiempo real y aplicaciones móviles dedicadas. ChatGPT Translate, en cambio, prioriza la simplicidad y la calidad del texto generado, apoyándose en el modelo de lenguaje de la IA.

En términos de estilo, ChatGPT suele ofrecer traducciones más naturales y contextuales, especialmente en textos largos o complejos, mientras que Google Translate destaca por su rapidez, su integración con otros servicios y su amplio abanico de funciones.

