Cuándo usar la lavadora para ahorrar en la factura de luz: guía de horarios y consejos

El precio del kilovatio varía durante el día, por lo que adaptar el uso de la lavadora a las horas económicas permite abaratar la factura y aprovechar al máximo los recursos energéticos

Cómo elegir el mejor horario
Cómo elegir el mejor horario para lavar la ropa y reducir el gasto eléctrico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento sostenido en el precio de la electricidad ha generado inquietud en miles de hogares que buscan fórmulas para reducir gastos y optimizar el consumo de energía. La lavadora, uno de los electrodomésticos con mayor demanda energética, puede convertirse en aliada del ahorro si se utiliza en los momentos adecuados.

Las recientes normativas sobre tarifas establecen franjas horarias diferenciadas, lo que ha obligado a reconsiderar rutinas y hábitos domésticos.

El sistema de discriminación horaria divide el día en distintos bloques con precios variables para el kilovatio hora (kWh). Esta segmentación persigue el objetivo de distribuir la demanda y permitir a los usuarios acceder a tarifas más bajas si adaptan el uso de sus electrodomésticos a los horarios menos costosos. La correcta elección del momento para poner la lavadora impacta de forma directa en el importe de la factura mensual.

El impacto de la programación
El impacto de la programación inteligente y los electrodomésticos eficientes marca la diferencia en el gasto mensual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los mejores horarios para utilizar la lavadora

La estructura tarifaria contempla tres franjas principales: horas punta, horas llano y horas valle. Las horas punta corresponden a los periodos de máxima demanda y, por tanto, son los más costosos. De lunes a viernes, este bloque se extiende de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00. Utilizar la lavadora en estos intervalos incrementa el gasto, ya que el precio del kWh alcanza su valor más alto.

En contraste, las horas valle comprenden desde las 00:00 hasta las 08:00 y ofrecen la tarifa más baja debido a la escasa demanda. Durante los fines de semana y días festivos, todas las horas se consideran valle, lo que brinda mayor flexibilidad para programar el lavado sin preocuparse por los costes adicionales.

Las horas llano, distribuidas entre las 08:00 y las 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 00:00, suponen un término medio en el precio de la electricidad. Aunque resultan más económicas que las horas punta, el ahorro que proporcionan no iguala al de las horas valle.

Ajustar el horario de la lavadora y de otros aparatos de alto consumo, como el lavavajillas o la secadora, puede marcar la diferencia en la factura de luz mensual.

Electrodomésticos eficientes: la mejor inversión

De los horarios valle a
De los horarios valle a los motores inverter: así se optimiza el lavado con tecnología de última generación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ahorro energético no depende solo del horario, también del tipo de electrodoméstico utilizado. Las lavadoras con etiquetas de eficiencia energética A o B presentan un menor consumo de electricidad y agua, lo que repercute favorablemente tanto en el gasto como en el impacto ambiental.

Modelos equipados con tecnologías como EcoBubble permiten lavar con agua fría y mantener buenos resultados, disminuyendo significativamente la energía empleada para calentar el agua.

La función de autodosificación es otra innovación relevante. Este sistema ajusta la cantidad de detergente y suavizante según el volumen y la suciedad de la carga, evitando el desperdicio y optimizando el uso de recursos. Las lavadoras con motores Digital Inverter ofrecen un funcionamiento silencioso, lo que facilita su uso durante la noche sin alterar el descanso familiar.

Consejos prácticos para optimizar el consumo

Ahorrar energía implica revisar diversos aspectos de la rutina doméstica. Estas son algunas recomendaciones para reducir el consumo eléctrico:

Elegir bien el momento de
Elegir bien el momento de uso y mantener la lavadora en condiciones óptimas contribuye a disminuir la demanda eléctrica en horas punta y recortar gastos mensuales sin sacrificar comodidad ni resultados - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Lavar la ropa con agua fría siempre que sea posible, ya que el calentamiento del agua representa una parte importante del gasto energético.
  • Evitar ciclos largos si la ropa no está muy sucia. Los programas cortos y ecológicos pueden ofrecer resultados similares y requieren menos energía.
  • Llenar completamente la lavadora antes de cada uso. Activar el aparato con cargas pequeñas supone un uso ineficiente de la energía.
  • Realizar mantenimiento periódico a la lavadora, limpiando filtros y partes ocultas para conservar su eficiencia.
  • Utilizar aplicaciones móviles como SmartThings para programar la lavadora durante las horas valle, sin necesidad de estar presente en casa.

Cuál es el impacto de la discriminación horaria en la factura

La implementación de franjas horarias diferenciadas busca incentivar el consumo en los periodos de menor demanda y aliviar la presión sobre la red eléctrica. Las horas punta concentran la mayor demanda y, en consecuencia, los precios más elevados. Las horas llano ofrecen un coste intermedio, mientras que las horas valle permiten acceder a las tarifas más competitivas.

Aprovechar los horarios económicos y elegir electrodomésticos eficientes permite reducir de manera notable el coste mensual de electricidad. El ajuste de rutinas, la inversión en tecnologías de bajo consumo y el mantenimiento regular son claves para alcanzar un uso energético responsable y sostenible en el hogar.

