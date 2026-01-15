Así es el smartphone pensado para juegos exigentes y que cuenta con altavoces con tecnología Bose

El smartphone que es ideal para videojuegos, con larga duración de batería y enfriamiento. (Imagen ilustrativa)

El mercado de los teléfonos orientados al alto rendimiento suma nuevos protagonistas con la llegada de dos smartphones diseñados para juegos exigentes, que combinan potencia de última generación, materiales premium y un sistema de sonido desarrollado en colaboración con Bose.

La propuesta apunta a usuarios que buscan un desempeño cercano al de la gama más alta, sin renunciar a detalles pensados específicamente para el consumo multimedia y el gaming móvil.

Estos nuevos dispositivos se presentan como una apuesta clara por el segmento “premium accesible”, con especificaciones que hasta hace poco estaban reservadas para los modelos más caros del mercado.

El POCO F8 Pro y Ultra son ideales para el gaming móvil. (POCO)

El enfoque está puesto en el rendimiento sostenido, la calidad de construcción, la autonomía y el audio, un apartado que suele quedar relegado en muchos teléfonos, pero que aquí se convierte en uno de los ejes centrales de la experiencia.

Desde el diseño, ambos equipos, el POCO F8 Pro y Ultra, apuestan por una construcción sólida en aluminio, con un acabado que transmite robustez y durabilidad. El módulo trasero mantiene un estilo reconocible y funcional, mientras que uno de los modelos incorpora una textura diferenciada en la parte posterior, pensada para mejorar el agarre y aportar un aspecto distintivo.

Las pantallas son otro de los puntos fuertes. Ambos integran paneles AMOLED con tasa de refresco de hasta 120 Hz, lo que garantiza transiciones fluidas tanto en juegos como en la navegación diaria.

El POCO F8 Pro y Ultra cuentan con una pantalla AMOLED con 120 hz. (POCO)

El tamaño varía entre versiones, con opciones cercanas a las 6,6 y 6,9 pulgadas, pensadas para quienes priorizan una experiencia visual inmersiva. Además, el brillo máximo alcanza niveles elevados, lo que facilita el uso en exteriores y en condiciones de mucha luz.

En el interior, el salto de potencia es evidente. Uno de los modelos incorpora un procesador tope de gama del año anterior, mientras que el más avanzado integra el chip más potente disponible actualmente, el Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ambos están acompañados por memorias rápidas y almacenamiento de alta velocidad, configuraciones clave para ejecutar juegos exigentes, multitarea intensiva y aplicaciones pesadas sin comprometer el rendimiento.

El POCO F8 Pro y Ultra tienen una amplía batería. (POCO)

Para evitar caídas de desempeño por sobrecalentamiento, los equipos suman un sistema de refrigeración de triple capa que, según el fabricante, mejora notablemente la disipación térmica.

El apartado de audio marca una diferencia clara frente a otros competidores. La colaboración con Bose se traduce en un sistema de altavoces optimizado para ofrecer mayor claridad, volumen y, especialmente en el modelo superior, una respuesta de graves más contundente gracias a un esquema 2.1 con subwoofer integrado. Esto impacta directamente en la experiencia al jugar, ver series o películas y escuchar música, donde el sonido gana presencia sin depender de auriculares externos.

En cuanto a las cámaras, los dispositivos cumplen con lo esperado, aunque no son el foco principal. Ambos cuentan con un sistema triple que incluye sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y un teleobjetivo, una característica cada vez menos común en este segmento.

El POCO F8 Pro y Ultra cuentan con altavoces con tecnología Bose. (POCO)

El modelo más avanzado suma un telefoto periscópico, mientras que el otro recorta prestaciones en el gran angular. El procesamiento de imagen es correcto, aunque se mantiene un escalón por debajo de los teléfonos que priorizan la fotografía como argumento central.

La autonomía es otro de los aspectos destacados. Con baterías que superan los 6.200 mAh y llegan hasta los 6.500 mAh, estos smartphones están preparados para largas sesiones de juego sin depender constantemente del cargador. Ambos ofrecen carga rápida de 100 W, con el adaptador incluido, y el modelo más completo añade carga inalámbrica de hasta 50 W, una función poco habitual en teléfonos pensados para gaming.

De fábrica, llegan con la última versión del sistema operativo HyperOS 3, además de incorporar sensor ultrasónico de huellas bajo la pantalla y certificación IP68, que garantiza resistencia al polvo y al agua. En conjunto, la propuesta deja claro que el objetivo es competir de igual a igual con dispositivos de gama alta, priorizando el rendimiento, el sonido y la autonomía.