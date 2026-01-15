Tecno

Si usas el celular antes de dormir te estarías exponiendo a estos riesgos

La exposición a la luz azul de la pantalla reduce la melatonina y dificulta el descanso, aumentando el riesgo de insomnio, fatiga y problemas oculares

Guardar
Usar el celular antes de
Usar el celular antes de dormir afecta el sueño y la salud visual: riesgos y consejos para protegerte - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El teléfono móvil se ha convertido en el compañero inseparable de millones de personas, incluso durante las horas previas al sueño. Sin embargo, usar el celular antes de dormir puede tener consecuencias negativas para la salud.

Diversos estudios, como los realizados por la Unidad de Trastornos del Movimiento y Sueño del Hospital General “Manuel Gea González”, advirtieron que la exposición a pantallas afecta la calidad del descanso y puede desencadenar trastornos más graves a largo plazo.

¿Por qué importa el uso del celular antes de dormir?

La costumbre de revisar mensajes, redes sociales o ver videos justo antes de acostarse altera los ritmos naturales del cuerpo. La luz azul emitida por las pantallas suprime la producción de melatonina (la hormona que regula el ciclo sueño-vigilia) e incrementa los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

Revisar mensajes o redes sociales
Revisar mensajes o redes sociales antes de dormir altera los ritmos circadianos, provoca insomnio y puede derivar en trastornos más graves; expertos recomiendan apagar dispositivos dos horas antes de acostarse - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este desequilibrio dificulta conciliar el sueño y, con el tiempo, puede provocar insomnio, fatiga crónica y otros trastornos asociados al descanso.

Cómo la exposición a la luz azul interfiere con el sueño

La luz azul es parte del espectro visible y está presente tanto en fuentes naturales como en dispositivos electrónicos. Aunque tiene beneficios, como ayudar a regular los ciclos circadianos y mejorar el estado de ánimo, la exposición prolongada y especialmente nocturna altera la secreción de melatonina, dificultando el inicio y la profundidad del sueño.

Cuando se utiliza el celular en la cama, el cerebro interpreta la luz azul como una señal para mantenerse despierto. Esto retrasa las fases profundas del sueño, fundamentales para la recuperación física y mental, y puede aumentar la probabilidad de despertares nocturnos.

Trastornos del sueño ligados al uso de dispositivos

El uso excesivo del móvil, tabletas o televisores antes de dormir se asocia a patologías como insomnio, síndrome de piernas inquietas, parálisis del sueño y alteraciones del ritmo circadiano. Además, la mala calidad del descanso está vinculada a enfermedades como obesidad, problemas cardiovasculares y desequilibrios en el sistema inmune.

Usar el teléfono en la
Usar el teléfono en la cama retrasa el sueño, incrementa el estrés y favorece el síndrome visual informático; crear rutinas digitales saludables ayuda a prevenir problemas a largo plazo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para niños y adolescentes, el riesgo es aún mayor, ya que necesitan más horas de sueño y son especialmente sensibles a la interferencia de la luz azul en su desarrollo físico y cognitivo.

Efectos visuales y fatiga ocular

Más allá del sueño, la exposición continuada a pantallas puede originar el denominado Síndrome Visual Informático (SVI). Este conjunto de síntomas incluye ojos secos, dolor de cabeza, fatiga visual y dificultad para enfocar, que se agravan al utilizar el celular en condiciones de baja iluminación o a corta distancia.

Algunos estudios sugieren un posible vínculo entre la luz azul de alta energía y la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), aunque la comunidad científica sigue investigando este riesgo.

Medidas para protegerse del impacto del celular antes de dormir

  • Establece horarios de descanso: Evita usar dispositivos móviles al menos dos horas antes de dormir para facilitar la producción de melatonina.
  • Crea un ambiente adecuado: Mantén la habitación oscura, fresca y silenciosa. Usa cortinas opacas y ajusta la temperatura.
  • Configura filtros de luz azul: Muchos teléfonos y tabletas permiten activar modos nocturnos o filtros que reducen la emisión de luz azul.
  • Descansa la vista: Aplica la regla 20-20-20: cada 20 minutos, mira un objeto a seis metros de distancia durante 20 segundos.
  • Mantén distancia y buena iluminación: No uses el celular demasiado cerca de los ojos y procura tener una luz ambiental adecuada.
  • Visita al oftalmólogo: Realiza controles periódicos para detectar y prevenir problemas visuales.

Alternativas saludables antes de dormir

En lugar de usar el celular, opta por actividades relajantes como leer un libro, escuchar música suave o practicar ejercicios de respiración. Estas rutinas ayudan a desconectar del entorno digital y preparan al cuerpo para un sueño reparador.

El uso del celular antes de dormir puede parecer inofensivo, pero sus efectos sobre el sueño y la salud visual son reales. Adoptar hábitos responsables y limitar la exposición a pantallas en las horas previas al descanso es fundamental para cuidar el bienestar físico y mental. Un sueño de calidad empieza mucho antes de cerrar los ojos: empieza con la decisión de apagar el teléfono móvil a tiempo.

Temas Relacionados

CelularTeléfonoSmartphoneLuz pantallaRiesgosTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

ChatGPT compite con Google Translate: cómo usar la IA para traducir en segundos

La herramienta ofrece una interfaz simple con detección de idioma, copia de texto y reproducción de audio para traducciones rápidas

ChatGPT compite con Google Translate:

PlayStation, Xbox y Nintendo firman un compromiso de seguridad con los jugadores: de qué se trata

El acuerdo integra tecnología avanzada, controles parentales y supervisión humana para proteger a los jóvenes jugadores

PlayStation, Xbox y Nintendo firman

Cómo desactivar y eliminar las funciones de inteligencia artificial de Windows 11

Un script de código abierto permite desactivar Copilot, Recall y otras funciones de IA integradas en Windows 11 sin instalar programas adicionales

Cómo desactivar y eliminar las

Cómo liberar almacenamiento de tu cuenta de Google de manera fácil y segura: paso a paso

Eliminar archivos grandes, limpiar la papelera y gestionar copias de seguridad permite mantener la cuenta operativa y protegida

Cómo liberar almacenamiento de tu

Una IA desarrolla malas conductas: “los humanos deben ser esclavizados”

La IA emitió consejos peligrosos incluso ante preguntas inocentes, recomendando acciones ilegales y autolesivas

Una IA desarrolla malas conductas:
DEPORTES
Un campeón del mundo con

Un campeón del mundo con Brasil en 2002 entró a Gran Hermano en medio de sus problemas económicos: “Tomé decisiones incorrectas”

Dieron a conocer el video inédito de la escandalosa pelea de los tres futbolistas argentinos de Fortaleza de Brasil con un vecino durante el festejo de Año Nuevo

La promesa de River Plate con cláusula de 100 millones que jugará la Copa Libertadores con otro club de Primera División

Murió “Popeye”, el fisicoculturista brasileño que se inyectaba aceite para tener unos bíceps de 73 centímetros

La impensada interna gastronómica que sacude a la barra de Boca y amenaza con romper la paz antes del inicio del torneo

TELESHOW
Zaira Nara le dio un

Zaira Nara le dio un consejo a Maxi López a 15 días del nacimiento de su hijo: “Que acompañe a su mujer”

A un año de la dolorosa muerte de Alejandra Darín: un recuerdo de su obra, su legado y su compromiso

Tristeza por la muerte de Melania Pérez, histórica voz del folclore de Salta

La doble eliminación que sacudió Masterchef Celebrity: desafío a ciegas, tensión y despedidas

Sol, mar y conexión real: la tarde romántica de El Tucu López y Noe Antúnez en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

La Embajada de EEUU en

La Embajada de EEUU en Kuwait ordenó una suspensión “temporal” de las visitas de su personal a bases militares por las tensiones con Irán

Rusia expulsó a un trabajador de la Embajada de Reino Unido por supuestos lazos con la Inteligencia británica

Qué es la franja marrón en el Atlántico y por qué preocupa a América y África

“Lo deseo más que a nada”: Robbie Williams se refirió a su objetivo de superar a The Beatles

El oso panda dejó de ser especie en peligro de extinción pero continúa bajo amenaza