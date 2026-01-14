Tecno

Google Fotos tiene un nuevo ajuste que optimiza las copias de seguridad y la batería del celular

La actualización busca equilibrar la seguridad de los recuerdos digitales con la autonomía del dispositivo

Guardar
Google Fotos incorpora una nueva
Google Fotos incorpora una nueva función para optimizar el uso de energía durante el proceso de copia de seguridad en la nube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de una función inédita en Google Fotos promete cambiar la experiencia de almacenamiento en la nube para quienes dependen de este servicio. La aplicación incorpora una opción diseñada para optimizar el uso de energía durante el proceso de copias de seguridad.

Esta alternativa todavía no ha sido lanzada oficialmente, pero desde Android Authority encontraron en la línea de código de la aplicación el desarrollo de esta opción.

Cuál es la función de Google Fotos para copias de seguridad

Durante años, Google Fotos ha ofrecido distintas alternativas para gestionar las copias de seguridad. Los usuarios podían elegir si preferían hacer las subidas de archivos usando datos móviles o redes WiFi, e incluso existían opciones para limitar las cargas en función del tipo de conexión.

Sin embargo, hasta ahora las herramientas se centraban en el consumo de datos y no en el impacto energético, un aspecto que se volvió prioritario con la masificación de las tarifas ilimitadas y el uso intensivo de los smartphones.

La nueva función prioriza la
La nueva función prioriza la conservación de la batería al limitar las sincronizaciones automáticas de fotos y videos en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, la comunidad de usuarios reportaba una inquietud creciente: la copia de seguridad, aunque eficiente, representa una de las tareas más demandantes para la batería del teléfono.

Si bien el proceso está bien optimizado, la naturaleza constante de las actualizaciones en segundo plano puede agotar rápidamente la carga disponible, sobre todo en jornadas de uso intenso fuera de casa.

Así funciona la nueva opción de ahorro energético

La novedad fue detectada por Android Authority al analizar el código de la versión 7.59 de Google Fotos. Allí, encontraron una línea que activa una función denominada “Optimizar la copia de seguridad para la duración de la batería”. Al habilitarla, la aplicación modifica su comportamiento en segundo plano para reducir el impacto sobre la autonomía del móvil.

Con este ajuste, Google Fotos deja de revisar y sincronizar constantemente las nuevas fotos y videos que se van generando a lo largo del día. En vez de subir cada archivo apenas se captura, la app espera a que el usuario abra la aplicación para iniciar el respaldo.

Hasta ahora, las herramientas de
Hasta ahora, las herramientas de Google Fotos se enfocaban en limitar el uso de datos, sin considerar el impacto en la batería del móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, disminuye la cantidad de veces que el sistema se activa en segundo plano, lo que se traduce en un ahorro directo de energía.

La importancia de esta función radica en que soluciona un dilema común: conservar la seguridad de los recuerdos digitales sin comprometer el funcionamiento general del dispositivo. Según los análisis, la app sigue realizando copias de seguridad periódicas, pero prioriza la conservación de la batería, sobre todo cuando el usuario no está interactuando activamente con la aplicación.

Impacto en la experiencia cotidiana y ventajas del ajuste

El efecto práctico de esta función se percibe especialmente en situaciones de uso intensivo, como durante viajes, eventos o días en los que se toman muchas fotografías y videos lejos de un enchufe.

Antes, la copia de seguridad automática podía convertirse en un problema, ya que cada vez que se capturaba una imagen, Google Fotos se abría en segundo plano y consumía energía para subir el archivo a la nube.

Con la nueva función activa,
Con la nueva función activa, Google Fotos solo respalda archivos al abrir la app, haciendo más eficiente la gestión energética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la nueva opción activa, el usuario tiene la tranquilidad de que sus archivos seguirán respaldados, pero sin el costo energético de una sincronización permanente. El proceso se vuelve más eficiente: la app solo inicia la copia cuando se la abre manualmente o en sesiones programadas menos frecuentes.

Cuándo llegaría esta función a Google Fotos

Por el momento, este ajuste no está disponible para todos los usuarios. Los desarrolladores encontraron la función en el código de la aplicación, lo que indica que ya está lista para su despliegue en próximas actualizaciones. Se espera que, en breve, aparezca entre los ajustes avanzados de copia de seguridad, permitiendo a cada usuario decidir cuándo y cómo priorizar el ahorro energético.

Hasta ahora, la única alternativa para evitar el gasto excesivo era desactivar las copias de seguridad o recurrir a restricciones a nivel de sistema. Con esta función, Google Fotos ofrece una respuesta adaptada a las necesidades reales de su base de usuarios, sin sacrificar la seguridad ni la comodidad.

Temas Relacionados

Google FotosCelularAplicacionesBateríaTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué tan recomendable es usar el mismo cargador para todos los dispositivos: la batería estaría en riesgo

La estandarización del USB-C crea una falsa sensación de compatibilidad universal

Qué tan recomendable es usar

Cómo es el Phantom 3500, el avión comercial que elimina las ventanas y volará en 2027

Otto Aerospace presentó un avión sin ventanas que apuesta por mayor eficiencia y menor consumo

Cómo es el Phantom 3500,

Meta se sigue olvidando del metaverso: despedirá a 1.000 empleados para apostar por la IA

El olvido por el metaverso se da por la baja adopción masiva y pérdidas superiores a USD 70.000 millones desde 2021

Meta se sigue olvidando del

12 funciones de iOS que casi nadie usa y pueden mejorar tu iPhone

Desde funciones de seguridad hasta trucos de productividad, iOS incluye opciones poco conocidas

12 funciones de iOS que

X podría recibir millonaria multa por las deepfakes que compartió Grok, la IA de Elon Musk

La IA de Elon Musk quedó bajo la lupa tras la creación masiva de deepfakes sexualizados. Reino Unido y Malasia ya preparan acciones legales

X podría recibir millonaria multa
DEPORTES
River Plate volvió a preguntar

River Plate volvió a preguntar por Gianluca Prestianni, el gran deseo de Gallardo: la respuesta de Benfica

Escalofriante caída en el Rally Dakar: salió despedido de su moto, sufrió una grave lesión y debió ser trasladado en helicóptero en un día accidentado

Ricardo Centurión se hizo la revisión médica y selló su regreso a un club del fútbol argentino: “Feliz por esta oportunidad”

Boca Juniors y Millonarios disputarán un amistoso en homenaje a Miguel Ángel Russo: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto tuvo su primer día en el simulador de Alpine: cuándo será el debut del argentino en el nuevo coche de F1

TELESHOW
La desopilante reacción de Evelyn

La desopilante reacción de Evelyn Botto al encontrarse con Wanda Nara: “Te puse nerviosa”

Meteotsunami en Mar del Plata: el relato de Carna Crivelli luego de transmitir en vivo el dramático momento

El día en que Julio Iglesias besó a la fuerza a Susana Giménez en vivo: “Sabía que esto iba a pasar”

Angustia y enojo entre los fans tras la suspensión del Festival de Jesús María por el temporal

BTS llega por primera vez a la Argentina: crónica del fanatismo local por el gran fenómeno del K-Pop

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay anuncia medidas de apoyo

Uruguay anuncia medidas de apoyo para productores rurales tras cinco años de sequías intermitentes

¿Queres volver a ver MTV? Un sitio web y app recuperan el encanto del canal de videos musicales

Ecuador: una figura clave de la era Correa volvió tras seis años fuera del país para liderar la oposición

Mick Herron, creador de la serie “Slow Horses“, ganó el Premio Pepe Carvalho en Barcelona

El Banco Mundial recortó la previsión de crecimiento de Ecuador para 2026