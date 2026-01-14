Google Fotos tiene un nuevo ajuste que optimiza las copias de seguridad y la batería del celular

Google Fotos incorpora una nueva función para optimizar el uso de energía durante el proceso de copia de seguridad en la nube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de una función inédita en Google Fotos promete cambiar la experiencia de almacenamiento en la nube para quienes dependen de este servicio. La aplicación incorpora una opción diseñada para optimizar el uso de energía durante el proceso de copias de seguridad.

Esta alternativa todavía no ha sido lanzada oficialmente, pero desde Android Authority encontraron en la línea de código de la aplicación el desarrollo de esta opción.

Cuál es la función de Google Fotos para copias de seguridad

Durante años, Google Fotos ha ofrecido distintas alternativas para gestionar las copias de seguridad. Los usuarios podían elegir si preferían hacer las subidas de archivos usando datos móviles o redes WiFi, e incluso existían opciones para limitar las cargas en función del tipo de conexión.

Sin embargo, hasta ahora las herramientas se centraban en el consumo de datos y no en el impacto energético, un aspecto que se volvió prioritario con la masificación de las tarifas ilimitadas y el uso intensivo de los smartphones.

En este contexto, la comunidad de usuarios reportaba una inquietud creciente: la copia de seguridad, aunque eficiente, representa una de las tareas más demandantes para la batería del teléfono.

Si bien el proceso está bien optimizado, la naturaleza constante de las actualizaciones en segundo plano puede agotar rápidamente la carga disponible, sobre todo en jornadas de uso intenso fuera de casa.

Así funciona la nueva opción de ahorro energético

La novedad fue detectada por Android Authority al analizar el código de la versión 7.59 de Google Fotos. Allí, encontraron una línea que activa una función denominada “Optimizar la copia de seguridad para la duración de la batería”. Al habilitarla, la aplicación modifica su comportamiento en segundo plano para reducir el impacto sobre la autonomía del móvil.

Con este ajuste, Google Fotos deja de revisar y sincronizar constantemente las nuevas fotos y videos que se van generando a lo largo del día. En vez de subir cada archivo apenas se captura, la app espera a que el usuario abra la aplicación para iniciar el respaldo.

De esta manera, disminuye la cantidad de veces que el sistema se activa en segundo plano, lo que se traduce en un ahorro directo de energía.

La importancia de esta función radica en que soluciona un dilema común: conservar la seguridad de los recuerdos digitales sin comprometer el funcionamiento general del dispositivo. Según los análisis, la app sigue realizando copias de seguridad periódicas, pero prioriza la conservación de la batería, sobre todo cuando el usuario no está interactuando activamente con la aplicación.

Impacto en la experiencia cotidiana y ventajas del ajuste

El efecto práctico de esta función se percibe especialmente en situaciones de uso intensivo, como durante viajes, eventos o días en los que se toman muchas fotografías y videos lejos de un enchufe.

Antes, la copia de seguridad automática podía convertirse en un problema, ya que cada vez que se capturaba una imagen, Google Fotos se abría en segundo plano y consumía energía para subir el archivo a la nube.

Con la nueva opción activa, el usuario tiene la tranquilidad de que sus archivos seguirán respaldados, pero sin el costo energético de una sincronización permanente. El proceso se vuelve más eficiente: la app solo inicia la copia cuando se la abre manualmente o en sesiones programadas menos frecuentes.

Cuándo llegaría esta función a Google Fotos

Por el momento, este ajuste no está disponible para todos los usuarios. Los desarrolladores encontraron la función en el código de la aplicación, lo que indica que ya está lista para su despliegue en próximas actualizaciones. Se espera que, en breve, aparezca entre los ajustes avanzados de copia de seguridad, permitiendo a cada usuario decidir cuándo y cómo priorizar el ahorro energético.

Hasta ahora, la única alternativa para evitar el gasto excesivo era desactivar las copias de seguridad o recurrir a restricciones a nivel de sistema. Con esta función, Google Fotos ofrece una respuesta adaptada a las necesidades reales de su base de usuarios, sin sacrificar la seguridad ni la comodidad.