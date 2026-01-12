CEO de Google aconseja a los trabajadores sobre cómo impulsar su desarrollo profesional

Según el ejecutivo, exponerse a retos y entornos exigentes es fundamental para el desarrollo profesional. (Reuters)

Sundar Pichai, actual CEO de Alphabet y Google, es una de las figuras más influyentes en la industria tecnológica. Con cerca de 20 años en Google y una trayectoria que lo llevó a liderar productos como Chrome, Gmail y Google Maps, Pichai ha reflexionado sobre su propio camino hacia el liderazgo y comparte recomendaciones para quienes aspiran a crecer profesionalmente.

Su principal consejo es buscar activamente entornos y compañeros que amplíen las capacidades y desafíen a superarse, señalando la importancia de escuchar la vocación personal y enfrentarse a situaciones incómodas para descubrir el propio potencial.

El valor de rodearse de personas que potencien tu crecimiento

Durante su participación en el podcast de Podium VC, Pichai relató que en varios momentos clave de su carrera trabajó con personas que consideraba más talentosas que él.

“Ponte en una posición en la que trabajes con personas que sientas que están ampliando tus capacidades. Ponte en situaciones incómodas. Creo que a menudo te sorprenderás a ti mismo”, recomendó Pichai a quienes desean avanzar en sus carreras.

Según el ejecutivo, exponerse a retos y entornos exigentes es fundamental para el desarrollo profesional y personal.

Trayectoria y aprendizajes de Sundar Pichai en Google

Nacido en Chennai, India, e hijo de un ingeniero eléctrico y una taquígrafa, Pichai atribuye parte de su éxito a la importancia que su familia le dio a la educación. Con recursos limitados y acceso restringido a la tecnología durante su infancia, Pichai experimentó de primera mano el impacto transformador del acceso a herramientas digitales, lo que marcó su visión sobre la democratización de la tecnología.

Después de formarse en Stanford y en la Wharton School, Pichai se unió a Google en 2004. Destaca que, aunque la empresa y la tecnología han cambiado mucho desde entonces, la pasión por el trabajo y el sentido de fortuna al pertenecer a la compañía se mantienen intactos.

“Lo que no ha cambiado es la emoción que siento al trabajar en esta increíble empresa. 20 años después, sigo sintiéndome afortunado”, afirmó en una publicación.

El equilibrio entre vocación y oportunidad

Pichai reconoce que parte de su trayecto se debió a la suerte y a seguir sus intereses personales. “Es importante escuchar a tu corazón y ver si realmente disfrutas haciéndolo”, aconsejó, sugiriendo que encontrar pasión en el trabajo es tan relevante como buscar oportunidades.

También enfatizó la importancia de crecer en entornos estimulantes y rodearse de personas que inspiren a ser mejores, subrayando que el desarrollo profesional es un proceso continuo de autodescubrimiento y aprendizaje.

Actualmente, el aprendizaje en tecnología está experimentando una transformación relevante gracias a la inteligencia artificial y a una programación más accesible e intuitiva. Alexandr Wang, director de IA en Meta y fundador de Scale AI, ha instado a los niños a invertir su tiempo en el vibe coding, una metodología que integra la creatividad humana con el uso de herramientas de IA generativa.

Wang considera que este método representa un cambio fundamental en la forma de acercarse a la programación y de aprovechar las nuevas oportunidades tecnológicas. El vibe coding se basa en un proceso donde la intuición y la experimentación son esenciales, interactuando directamente con modelos de IA.

A diferencia de la programación tradicional, no es necesario dominar lenguajes complejos, ya que los usuarios pueden comunicarse en lenguaje natural con asistentes como ChatGPT, Claude o Cursor, que convierten sus indicaciones en código útil.

Wang explica que “tocar las herramientas hasta entender sus límites” es esencial, promoviendo una exploración constante y un aprendizaje práctico. Para él, esta práctica democratiza el acceso a la tecnología y da a más jóvenes la posibilidad de integrarse en el futuro digital.

Además, afirma que quienes acumulen 10.000 horas de práctica profunda con IA tendrán una ventaja importante, similar a quienes dominaron los primeros ordenadores personales. Su consejo es claro: “Si tienes 13 años, deberías pasar todo el tiempo practicando vibe coding. Así es como deberías vivir tu vida”.