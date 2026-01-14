WhatsApp elimina a ChatGPT y Copilot: dejarán de funcionar desde el 15 de enero

WhatsApp elimina ChatGPT, Copilot y todos los chatbots de terceros: el impacto del bloqueo y las alternativas para usuarios

A partir del 15 de enero, WhatsApp eliminará todos los chatbots de inteligencia artificial de terceros, entre ellos ChatGPT de OpenAI y Copilot de Microsoft, en una decisión que marca un cambio drástico en la plataforma de mensajería propiedad de Meta.

La nueva política, que ya ha generado reacciones entre millones de usuarios, responde a la intención de Meta de restringir el uso de modelos de lenguaje grandes (LLM) ajenos y potenciar su propio asistente, Meta AI.

¿Por qué WhatsApp bloquea los chatbots de terceros?

El auge de los asistentes de inteligencia artificial en WhatsApp fue notorio durante el último año. Copilot, integrado en octubre de 2024, y ChatGPT, con millones de usuarios activos, ofrecían funciones como generación de imágenes, transcripción de audios y automatización de consultas, simplificando tareas cotidianas directamente desde el chat.

A partir del 15 de enero, la plataforma restringe el acceso a asistentes de IA externos, obligando a millones de usuarios a migrar a apps oficiales y dejando Meta AI como única opción nativa en la mensajería - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la reciente actualización de las políticas de Meta prohíbe el acceso de proveedores externos de IA y aprendizaje automático a la API de WhatsApp Business, restringiendo la posibilidad de ofrecer asistentes conversacionales generativos.

Según la compañía, el objetivo central es que la API de WhatsApp Business se utilice para soporte al cliente y actualización de información relevante, no como canal para distribuir chatbots masivos que puedan competir con la solución nativa de Meta.

Cómo afecta la medida a los usuarios

La decisión implica que, a partir del 15 de enero, los usuarios ya no podrán interactuar con ChatGPT, Copilot, Perplexity, LuzIA, Zapia y otros asistentes de IA a través del mensajero. OpenAI y Microsoft han dado plazo hasta hoy para que los usuarios exporten el historial de conversaciones y migren a sus aplicaciones oficiales.

El cese de estos servicios afectará principalmente a quienes utilizaban estas herramientas para automatizar tareas, generar contenido o resolver dudas sin salir de WhatsApp.

La nueva política limita la competencia y la diversidad de herramientas, mientras empresas y usuarios deben exportar sus historiales y buscar soluciones fuera del ecosistema Meta - (WhatsApp)

Más de 50 millones de personas han experimentado el uso de ChatGPT en WhatsApp, mientras que Copilot fue adoptado rápidamente como opción para interactuar con IA en formato conversacional.

¿Qué IA seguirá funcionando en WhatsApp?

Meta AI, el asistente propio de la compañía, continuará disponible en WhatsApp y otras plataformas del ecosistema Meta. La restricción solo aplica a chatbots de terceros impulsados por modelos de lenguaje grandes o IA generativa.

Las empresas que utilicen la API para atención al cliente y notificaciones podrán seguir operando, siempre que su núcleo funcional no sea la inteligencia artificial conversacional.

La salida obligada de estos asistentes ha generado molestia entre usuarios y desarrolladores. Algunas empresas han iniciado acciones legales en Brasil y Europa para intentar revertir la medida, argumentando que Meta está limitando la competencia y el acceso a una infraestructura esencial para la distribución de servicios de inteligencia artificial.

IA en WhatsApp: adiós a los asistentes de OpenAI y Microsoft tras el bloqueo de Meta - (Imagen ilustrativa Infobae)

La Unión Europea ya investiga el caso por posible violación de normas de competencia y por el impacto sobre millones de usuarios que dependen de estas herramientas para tareas diarias.

Microsoft y OpenAI, por su parte, recomiendan a sus usuarios migrar a las aplicaciones oficiales de móvil y web, recordando que el historial de conversaciones no podrá transferirse automáticamente y debe ser exportado manualmente antes del cierre definitivo.

¿Qué opciones tienen los usuarios tras el bloqueo?

Tras la eliminación de los chatbots, quienes dependían de ChatGPT o Copilot en WhatsApp deberán recurrir a sus respectivas aplicaciones nativas o a plataformas web. Aunque Meta AI seguirá disponible, la diversidad de asistentes y servicios personalizados se verá reducida.

Los usuarios deben estar atentos a posibles alternativas que surjan fuera de WhatsApp, así como a nuevas regulaciones que puedan modificar el acceso de terceros en el futuro.

La decisión de WhatsApp de eliminar ChatGPT, Copilot y otros chatbots de terceros marca un punto de inflexión en la integración de inteligencia artificial en aplicaciones de mensajería.

La medida, motivada por el control de la infraestructura y la competencia, obliga a millones de usuarios y empresas a buscar nuevas alternativas fuera del ecosistema de Meta. El debate sobre la apertura y la interoperabilidad en plataformas clave sigue abierto, en un momento en que la IA redefine la experiencia digital cotidiana.