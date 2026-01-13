El iPhone 17e ya tendría fecha de salida al mercado: esto es todo lo que se sabe del smartphone de Apple

Apple ya tendría fecha de lanzamiento del iPhone 17e, el más barato de su nueva generación.

Apple se prepara para reforzar su oferta de teléfonos más accesibles con el iPhone 17e, un modelo que, según las últimas filtraciones, podría entrar en producción en masa apenas finalice el CES 2026 y llegar al mercado en febrero del mismo año.

De concretarse este calendario, la compañía repetiría una estrategia similar a la aplicada con el iPhone 16e, apostando por lanzamientos tempranos para mantener una alternativa más económica dentro de su ecosistema.

La información fue difundida por AppleInsider, que cita al filtrador Smart Pikachu como fuente principal. De acuerdo con estos reportes, el iPhone 17e comenzaría a fabricarse a gran escala poco después del 9 de enero, fecha en la que concluye la feria tecnológica de Las Vegas.

El iPhone 17e saldría al mercado a fines de febrero del 2026.

El antecedente inmediato refuerza esta posibilidad: el iPhone 16e inició su producción a comienzos de enero de 2025, fue presentado oficialmente el 19 de febrero y comenzó a enviarse a los usuarios el 28 de ese mes.

Este posible cronograma sugiere que Apple no busca sorprender con un producto completamente nuevo, sino consolidar una línea “e” con actualizaciones más frecuentes y previsibles.

Su objetivo sería ofrecer un iPhone más asequible, con algunas mejoras puntuales, para atraer a usuarios que priorizan el ecosistema y la experiencia iOS por encima de las últimas innovaciones de hardware.

El iPhone 17e mantendrá la misma estética que el iPhone 16e. (Apple)

Un iPhone económico, pero con cambios clave

En cuanto a diseño, uno de los cambios más relevantes que se esperan para el iPhone 17e es la eliminación definitiva del notch. En su lugar, Apple incorporaría la Dynamic Island, una característica que hasta ahora estaba reservada para modelos más avanzados.

Este ajuste responde a una de las demandas más repetidas por los usuarios de los iPhone económicos, que veían el notch como un elemento ya superado dentro del catálogo de la marca.

Otro posible regreso importante es el del sistema MagSafe. Las filtraciones apuntan a que el iPhone 17e volvería a incluir imanes en la parte trasera, lo que permitiría utilizar accesorios magnéticos y sistemas de carga compatibles. Esta ausencia fue una de las críticas más habituales al iPhone 16e, por lo que su reaparición supondría una mejora funcional sin alterar de forma drástica el diseño del dispositivo.

El iPhone 17e eliminaría el notch e implementaría la Dynamic Island. (Apple)

Especificaciones conocidas y lo que se mantiene

Más allá de estos cambios, todo indica que el iPhone 17e mantendría una base muy similar a la de su antecesor. El tamaño y el chasis serían prácticamente idénticos a los del iPhone 16e, con una pantalla OLED y una tasa de refresco de 60 Hz. Esta decisión confirma que Apple seguiría reservando las frecuencias más altas para los modelos Pro, incluso dentro de las generaciones futuras.

En el apartado fotográfico, se espera que el iPhone 17e conserve una cámara principal de 48 megapíxeles, suficiente para ofrecer un buen rendimiento en fotografía y video dentro de su rango de precio. También se mantendría el botón de acción, introducido en generaciones recientes, que permite personalizar accesos rápidos a funciones del sistema.

Una de las incógnitas más relevantes está en el procesador. Algunas filtraciones mencionan la posible incorporación de los nuevos chips C1X, presentes en la gama iPhone 17.

El iPhone 17e podría tener un nuevo chip de Apple. (iFixit)

Sin embargo, esta información no está confirmada y, de momento, se mantiene como una especulación. De no darse este salto, Apple podría optar por un chip de generación anterior optimizado, una estrategia habitual en sus modelos más económicos.

Una nueva estrategia para los iPhone accesibles

De confirmarse estas características, el iPhone 17e reforzaría la idea de que Apple busca abandonar el esquema de lanzamientos esporádicos que caracterizó a los antiguos iPhone SE. En lugar de largos períodos de espera, la compañía apostaría por renovaciones más regulares, alineadas con el calendario anual del resto de la gama.

Este enfoque permitiría a Apple competir de forma más directa en el segmento de gama media, donde los usuarios valoran tanto el precio como la longevidad del soporte de software.

El iPhone 17e sería el más barato de la nueva generación de smartphones de Apple. (Apple)

Un iPhone más accesible, actualizado con mayor frecuencia y con elementos de diseño modernos, podría resultar especialmente atractivo para quienes buscan entrar al ecosistema de la marca sin asumir el costo de los modelos premium.