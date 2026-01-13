Tecno

X sufrió caída a nivel mundial: qué pasó con la red social de Elon Musk

El fallo afectó tanto a la visualización de contenido como al acceso desde dispositivos móviles y computadoras

Miles de usuarios de X
Miles de usuarios de X reportan una caída global del servicio en su aplicación y versión web. (Europa Press)

Miles de usuarios de X se encontraron este martes 13 de enero con una interrupción repentina en el servicio. La plataforma, propiedad de Elon Musk, dejó de funcionar tanto en su versión web como en la aplicación móvil, afectando a personas de todo el mundo.

El fallo se reflejó a través de un mensaje genérico y frustrante que aparecía al intentar ingresar: “Algo salió mal. Intenta recargar”.

Qué pasó con X

Según el portal especializado Down Detector, encargado de recopilar reportes de fallos en tiempo real, los avisos de usuarios se dieron a nivel global, con problemas en la visualización de contenido, la estabilidad del servidor y la imposibilidad de usar Grok, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por la empresa xAI.

El desglose de los problemas experimentados por los usuarios revela datos significativos sobre el uso de la plataforma. De acuerdo con las cifras recogidas por Down Detector, un 61% de los afectados tuvo problemas al acceder a X desde la app móvil, mientras que un 34% se topó con errores en la versión web.

El mensaje de error 'Algo
El mensaje de error 'Algo salió mal. Intenta recargar' domina la experiencia de los usuarios durante el incidente. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Al intentar ingresar, tanto desde dispositivos Android como iOS, como desde ordenadores personales, el resultado era el mismo: la imposibilidad total de cargar contenido nuevo o interactuar con la plataforma. El mensaje de error que aparecía, “Algo salió mal. Intenta recargar”, se convirtió en la única respuesta visible para quienes buscaban información o pretendían compartir publicaciones.

Durante las primeras horas del incidente, la página oficial de estado de X no ofreció información sobre la naturaleza del problema ni estimaciones sobre cuándo se restablecería el servicio.

Todos los reportes empezaron sobre las 11:00 a.m. de Argentina y, pasada la primera hora, los errores continuaros, afectando la experiencia de los usuarios, quienes no pueden ver ningún tipo de contenido en su feed o no se actualiza con lo sucedido en esa última hora.

Sobre las 12:20 p.m. la situación empezó a volver a la normalidad, reduciendo los reportes drásticamente a nivel mundial. La aplicación empezó a mostrar contenido actualizado y a funcionar sin inconvenientes en ninguna de sus secciones.

La interrupción impidió la carga
La interrupción impidió la carga de contenido y el uso del asistente de inteligencia artificial Grok de xAI. (Europa Press)

Elon Musk anuncia que el nuevo algoritmo de X será de código abierto

Elon Musk confirmó que la red social X abrirá el código de su algoritmo de selección de contenidos desde este sábado 17 de enero, haciendo accesible para cualquier usuario todo el sistema que determina qué publicaciones y anuncios aparecen en la plataforma.

La empresa liberará el código de forma periódica, con actualizaciones cada cuatro semanas y notas técnicas destinadas a facilitar su comprensión por parte de desarrolladores.

Esta decisión surge en un contexto marcado por exigencias regulatorias y críticas públicas hacia X, especialmente tras denuncias sobre el uso de inteligencia artificial para generar imágenes explícitas, incluidas representaciones ilegales de menores. La Unión Europea ordenó a la plataforma preservar documentación relevante sobre estos hechos hasta fin de año, lo que intensificó la presión para incrementar la transparencia y abrir el funcionamiento interno al escrutinio externo.

Elon Musk anunció la apertura
Elon Musk anunció la apertura del código del algoritmo de X a partir del 17 de enero, como parte de una estrategia de transparencia.(REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo/File Photo/File Photo)

Musk explicó que cada actualización del algoritmo irá acompañada de comentarios técnicos que permitirán a la comunidad identificar cambios recientes y entender la lógica de selección de contenidos.

Si bien X ya había publicado parte de su código en 2023—cuando se reveló información sobre categorías específicas, como los propios tuits de Musk y perfiles políticos—esta vez la apertura abarca tanto publicaciones sugeridas como contenido publicitario, ampliando considerablemente el acceso.

La estrategia busca responder a cuestionamientos sobre posibles sesgos en el sistema de recomendaciones y fortalecer la confianza de usuarios y reguladores. La publicación periódica permitirá auditorías colaborativas, debates sobre privacidad y seguridad, y un análisis más profundo sobre la equidad en la distribución de contenidos.

