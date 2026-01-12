Elon Musk abrirá el nuevo algoritmo de X en código abierto

Tanto desarrolladores como expertos independientes podrán analizar el código que determina qué publicaciones. REUTERS/Dado Ruvic

Elon Musk ha anunciado que el algoritmo que determina las recomendaciones de contenido y publicidad en X, la red social antes conocida como Twitter, será publicado como código abierto. Esta decisión busca incrementar la transparencia sobre el funcionamiento interno de la plataforma y ofrecer a los usuarios y desarrolladores una visión clara de cómo se construye el feed que cada persona visualiza en la app.

El magnate ha detallado que la apertura incluirá todo el código relevante y se actualizará cada cuatro semanas con notas técnicas, permitiendo un seguimiento detallado de los cambios.

Para qué sirve un algoritmo de código abierto

La apertura del algoritmo de X permitirá a cualquier usuario inspeccionar cómo funciona el sistema de recomendaciones y publicidad. Esto significa que tanto desarrolladores como expertos independientes podrán analizar el código que determina qué publicaciones aparecen en las cronologías, generando mayor confianza y comprensión sobre cómo se prioriza el contenido.

Elon Musk ha explicado: “Haremos que el nuevo algoritmo de X, incluido todo el código utilizado para determinar qué publicaciones orgánicas y publicitarias se recomiendan a los usuarios, sea de código abierto en siete días”.

Además, ha añadido que “esto se repetirá cada cuatro semanas, con notas completas para desarrolladores, para ayudar a comprender qué cambió”.

Esta medida respondería, en parte, a la presión regulatoria y al escrutinio público. La Comisión Europea y Francia han abierto investigaciones sobre el algoritmo de X ante posibles manipulaciones y para verificar el cumplimiento de las regulaciones digitales, según informa la agencia EFE.

Estados Unidos también ha puesto a la plataforma bajo vigilancia, especialmente después de incidentes recientes relacionados con el chatbot Grok y la generación de imágenes no autorizadas.

Polémicas recientes y límites a las funciones de edición de imágenes

En los primeros días de 2026, X se vio envuelta en controversia tras descubrirse que Grok, el chatbot de la plataforma, estaba generando imágenes que desnudaban a mujeres o las mostraban en lencería o bikini a petición de los usuarios.

Según Bloomberg, esta práctica se tradujo en la creación de miles de imágenes por hora, lo que generó una respuesta inmediata por parte de la dirección de X. Elon Musk y el equipo de Seguridad de la red social advirtieron públicamente que este tipo de contenido es ilegal y que tomarían medidas para detenerlo.

Como resultado, la capacidad de editar imágenes con Grok se ha restringido a los usuarios de pago para intentar frenar el abuso.

Con la apertura del código del algoritmo, X buscaría responder tanto a las demandas de transparencia como a los retos éticos y legales que enfrenta la inteligencia artificial en las redes sociales.

Grok bajo investigación internacional por generar imágenes sugerentes en X

La inteligencia artificial Grok, desarrollada por xAI, la empresa de Elon Musk, enfrenta una creciente polémica internacional tras revelarse que la plataforma X permitía la creación de imágenes sugerentes, incluso de menores de edad.

Esta situación ha provocado la apertura de investigaciones formales y el bloqueo del sistema en varios países, así como inquietudes sobre la eficacia de los controles internos y la capacidad de la compañía para prevenir el uso indebido de la herramienta.

La alarma surgió cuando expertos en inteligencia artificial señalaron que Grok carecía de filtros suficientes para impedir la generación de imágenes manipuladas con contenido sensible. Esta debilidad facilitó la difusión masiva de miles de imágenes que involucraban tanto a mujeres como a menores, lo que llevó a reguladores y gobiernos a intervenir.

Un informe de AI Forensics publicado a principios de enero detalló la magnitud del problema: el 53% de las imágenes generadas por Grok mostraban personas en ropa mínima, de las cuales el 81% eran mujeres y el 2% correspondía a individuos con apariencia de 18 años o menos; el 6% involucraba a personajes públicos.

A raíz de estos hallazgos, Ofcom, el organismo de control del Reino Unido, inició una investigación para determinar si la plataforma X violó la Ley de Seguridad en Línea, que exige resguardar a los ciudadanos frente al acceso a material ilícito.