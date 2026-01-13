Tecno

Steve Jobs señala la actividad laboral que limita el potencial de los trabajadores

El magnate implementó políticas como los “jueves sin reuniones” en NeXT, permitiendo a los empleados dedicar un día completo a sus proyectos sin distracciones

Jobs sostenía que las reuniones se convierten en un obstáculo más que en un espacio de colaboración. (AP Foto/Paul Sakuma)

En un memorando interno durante su etapa en NeXT, Steve Jobs dejó patente su visión crítica sobre las reuniones de trabajo y su impacto negativo en la creatividad y productividad. El magnate consideraba que, en muchos casos, las reuniones no fomentan el desarrollo de proyectos sino que desvían la atención hacia la justificación constante de tareas, lo cual termina por desperdiciar el talento de los empleados.

Su enfoque subraya la importancia de permitir que los trabajadores dispongan de tiempo para concentrarse y avanzar en el trabajo creativo sin interrupciones innecesarias.

El efecto de las reuniones en la creatividad y la eficiencia empresarial

Jobs sostenía que las reuniones se convierten en un obstáculo más que en un espacio de colaboración, pues suelen centrarse en justificar proyectos y decisiones en lugar de impulsar el desarrollo de nuevas ideas.

Steve Jobs y sus exigencias para que la Mac arranque más rápido. (EPA/JOHN G. MABANGLO)

Según el fundador de NeXT y Apple, este tipo de gestión afecta la moral y la motivación de los empleados, quienes sienten que su tiempo no se utiliza de forma eficiente. En su memorando, Jobs fue claro: “Todos necesitamos tiempo para trabajar individualmente sin interrupciones”.

Para contrarrestar este problema, Jobs implementó políticas como los “jueves sin reuniones” en NeXT, permitiendo a los empleados dedicar un día completo a sus proyectos sin distracciones externas. Esta medida buscaba garantizar que ingenieros y diseñadores pudieran avanzar en su trabajo creativo y tomar decisiones de manera autónoma.

Líderes tecnológicos que siguen el ejemplo de Jobs

La filosofía de Jobs ha influido en otros referentes del sector. Elon Musk, CEO de Tesla, permite que cualquier empleado abandone una reunión si considera que su presencia no aporta valor.

Elon Musk es CEO de Tesla. REUTERS/Evelyn Hockstein

Jeff Bezos, fundador de Amazon, desarrolló la regla de las dos pizzas, que limita el tamaño de las reuniones para asegurar que todos los asistentes sean relevantes.

Ambas prácticas refuerzan la idea de priorizar la eficiencia y evitar discusiones prolongadas que no contribuyen al avance de los proyectos. Esta visión compartida busca crear entornos donde la innovación pueda desarrollarse sin obstáculos innecesarios.

El impacto en la innovación empresarial

El consejo de Jobs sobre evitar reuniones innecesarias tiene implicaciones directas en la innovación. Su visión apunta a que la creatividad requiere espacio y autonomía para prosperar. Al limitar la frecuencia de las reuniones y enfocar el trabajo en la producción real, las empresas pueden generar un entorno donde las ideas tengan más libertad para crecer y transformarse en soluciones valiosas.

Este enfoque no solo potencia la innovación, sino que también promueve la productividad y la satisfacción de los empleados, elementos clave para el éxito empresarial a largo plazo.

El CEO de Google ha trabajado en repetidas ocasiones con colegas que consideraba más talentosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CEO de Google orienta a los empleados sobre cómo potenciar su crecimiento profesional

Sundar Pichai, CEO de Alphabet y Google, es reconocido como una de las personalidades más influyentes del sector tecnológico. Con casi dos décadas en Google y experiencia al frente de proyectos como Chrome, Gmail y Google Maps, Pichai ha compartido sus reflexiones sobre el liderazgo y el desarrollo profesional para quienes desean avanzar en sus carreras.

Pichai aconseja buscar activamente entornos y equipos que impulsen el crecimiento personal y profesional, destacando la importancia de escuchar la propia vocación y enfrentar situaciones que generen incomodidad.

A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en repetidas ocasiones con colegas que consideraba más talentosos, lo cual contribuyó a su desarrollo.

Durante una intervención en el podcast Podium VC, Pichai recomendó: “Ponte en una posición en la que trabajes con personas que sientas que están ampliando tus capacidades. Ponte en situaciones incómodas. Creo que a menudo te sorprenderás a ti mismo”. Para el directivo, enfrentarse a retos y a ambientes exigentes es clave para descubrir y potenciar el propio potencial.

