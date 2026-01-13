Tecno

La aplicación que pregunta continuamente si sigues con vida y lucha contra la soledad

Los desarrolladores promueven la empatía y piden mayor atención social a quienes viven solos

La aplicación Sileme ayuda a
La aplicación Sileme ayuda a combatir la soledad al notificar a contactos de emergencia si el usuario no reporta actividad en dos días.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La soledad es un tema difícil de tratar en muchas partes del mundo y como solución a esa problemática surgió una aplicación que se enfoca en saber si una persona sigue con vida.

La plataforma se llama “¿Estás muerto?” (Sileme), poniendo en evidencia un fenómeno contemporáneo, que se agudiza en países como China.

Funcionamiento y características principales de la app

El funcionamiento de esta app es sencillo: basta con que el usuario pulse un botón diariamente para confirmar que todo está bien. Si durante dos días no hay respuesta, el sistema envía una notificación al contacto de emergencia designado por el propio usuario.

Este aviso llega por correo electrónico y, según las últimas actualizaciones, se prevé que pronto también sea posible hacerlo por SMS, una mejora que surgió de las sugerencias de los propios usuarios.

El sencillo funcionamiento de la
El sencillo funcionamiento de la app consiste en registrar la actividad diaria del usuario con solo un botón, facilitando su uso para cualquier edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de esta aplicación no es casual. En los últimos años, las cifras de hogares unipersonales han ido en aumento de manera sostenida. Investigaciones recientes estiman que, en China, para 2030 podrían existir hasta 200 millones de hogares conformados por una sola persona, con un índice de vida en solitario que superará el 30 %.

Este fenómeno afecta tanto a personas mayores, que pueden verse en situación de aislamiento, como a adultos jóvenes que, por elección o circunstancias, viven solos y enfrentan riesgos que antes pasaban desapercibidos.

El equipo detrás de Sileme está compuesto por tres jóvenes emprendedores nacidos después de 1995, quienes fundaron una pequeña empresa tecnológica con capital inicial modesto.

Su objetivo desde el principio fue ofrecer “una herramienta ligera de seguridad para quienes viven solos”, según explican en sus comunicados. El diseño de la app responde a la necesidad de ofrecer una solución práctica y accesible: con una interfaz simple, centrada en un único botón de registro, pretende que cualquier persona, sin importar su edad, pueda utilizarla fácilmente.

Las sugerencias de los usuarios
Las sugerencias de los usuarios han impulsado mejoras en Sileme, como la notificación por SMS y funciones de monitoreo de salud previstas para futuras versiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo la aplicación se hizo viral

La viralidad de Sileme se reflejó en su ascenso al primer lugar en el ranking de aplicaciones de pago en la tienda de Apple, multiplicando sus descargas por más de cien en cuestión de días y atrayendo la atención de medios, expertos y usuarios de distintas generaciones.

El sitio web oficial de la app reportó más de 12.400 usuarios activos en el momento de mayor popularidad, mientras que en las redes sociales se multiplicaron los debates y vídeos cortos analizando su utilidad y su trasfondo social.

Uno de los aspectos más discutidos ha sido el nombre original de la aplicación. La palabra “muerte” ha sido tradicionalmente tabú en la cultura local. No son pocos quienes proponen cambiar el nombre de la app por otro más amable, como “¿Estás vivo?” (Huozheme), para transmitir un mensaje positivo y evitar connotaciones negativas.

Incluso se ha recordado la fobia al número cuatro, muy extendida en la región por su similitud fonética con la palabra “muerte”. Los propios desarrolladores han reconocido la importancia de estas sugerencias, así como la inclusión de un monitoreo de salud a los usuarios, y han prometido estudiarlas cuidadosamente para futuras versiones.

La popularidad de Sileme generó
La popularidad de Sileme generó más de 12.400 usuarios activos y desató debates sociales sobre los riesgos y desafíos de la vida en solitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Sileme también ha abierto una conversación más amplia sobre los desafíos emocionales y sociales de la vida moderna. La soledad, lejos de ser un fenómeno marginal, se ha convertido en un tema central para millones de personas.

El equipo desarrollador, consciente de la repercusión alcanzada, ha lanzado un llamamiento para que la sociedad preste más atención a quienes viven solos, promoviendo la empatía, el respeto y la protección. Han abierto también la puerta a la inversión y a la colaboración de socios que puedan contribuir al crecimiento y la sofisticación de la plataforma.

