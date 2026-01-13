WhatsApp crea un modo de control parental para gestionar las cuentas de menores de edad

WhatsApp introduce el modo de control parental para proteger a los usuarios menores de edad y mejorar la seguridad infantil en la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp se prepara para implementar una transformación significativa en la gestión de cuentas de menores de edad con la introducción de un modo de control parental.

La aplicación busca así responder a una demanda histórica de mayor protección para los usuarios más jóvenes, ofreciendo nuevas herramientas orientadas a la supervisión familiar sin sacrificar la privacidad fundamental de los mensajes.

Así es el modo de control parental de WhatsApp

Hasta ahora, WhatsApp no había desarrollado controles parentales activos, a diferencia de otras plataformas digitales. Menores y adultos disponían exactamente de las mismas herramientas y posibilidades, y los padres carecían de opciones para limitar el uso o gestionar la privacidad de las cuentas infantiles.

Esta situación va a cambiar con la llegada de las llamadas “cuentas secundarias”, según cuenta WaBetaInfo, una nueva función que está en fase avanzada de desarrollo y que pretende revolucionar la experiencia de los más jóvenes en la app.

La nueva función de cuentas secundarias permitirá a los padres gestionar la privacidad y la seguridad de las cuentas de sus hijos en WhatsApp. (WaBetaInfo)

La cuenta secundaria será una modalidad específica, siempre gestionada por una cuenta principal, generalmente perteneciente a un progenitor o tutor legal. El sistema permitirá a los adultos controlar de manera directa y centralizada múltiples aspectos de la privacidad y seguridad de los perfiles de sus hijos.

Los padres podrán definir ajustes clave de privacidad, como la visibilidad de la foto de perfil, la activación o desactivación del doble tick azul y otras configuraciones relevantes para proteger la identidad y la actividad del menor.

Una de las funciones más destacadas será la posibilidad de restringir quién puede añadir al menor a grupos de WhatsApp. Además, se limitará de forma predeterminada quién puede contactar con la cuenta secundaria: solo los contactos aprobados podrán enviar mensajes o realizar llamadas.

Esta medida apunta a reducir el riesgo de interacciones con desconocidos, una preocupación habitual en la vida digital de los adolescentes.

El control parental de WhatsApp respeta el cifrado de extremo a extremo, impidiendo que los padres accedan al contenido de los mensajes de sus hijos. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

En el caso de que los padres lo consideren necesario, podrán modificar estos parámetros en cualquier momento, adaptando la experiencia y el nivel de exposición del menor según la edad, madurez y necesidades específicas de cada familia.

Cuáles serán los límites en el acceso a los mensajes

A pesar del mayor control, WhatsApp mantiene una línea roja clara en cuanto a la privacidad de las conversaciones. Los adultos que gestionan la cuenta secundaria no podrán acceder al contenido de los chats ni leer los mensajes enviados o recibidos por sus hijos.

Esta restricción responde a la política de cifrado de extremo a extremo que caracteriza el servicio y que garantiza que solo el emisor y el receptor de un mensaje pueden conocer su contenido.

No obstante, la función sí contempla la posibilidad de compartir cierta información sobre la actividad general de la cuenta secundaria con la principal. Si bien aún no se conocen todos los detalles, estos reportes podrían incluir patrones de uso, cambios en la configuración o notificaciones relacionadas con la seguridad, pero nunca el texto de las conversaciones.

La configuración del control parental exige vincular la cuenta secundaria del menor con la cuenta principal de un adulto responsable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo será la configuración del control parental

Para activar una cuenta secundaria, será necesario que esté vinculada de forma explícita a una cuenta principal. Esto se materializa a través de una conexión especial que establece la relación entre el perfil del menor y el del adulto responsable.

La interfaz, que aún se encuentra en fase de pruebas, está siendo diseñada para resultar intuitiva y accesible, facilitando que los padres puedan configurar todos los parámetros importantes de manera rápida y sencilla.

Este proceso de vinculación tiene también un respaldo legal importante. Según los términos de servicio oficiales de WhatsApp, los usuarios deben cumplir un umbral mínimo de edad para poder crear una cuenta.

Por lo general, esta edad mínima es de 13 años, aunque en algunos países puede ser mayor, en cumplimiento de la normativa local. En los casos en que los menores no alcancen la edad legal para otorgar su consentimiento, se requiere la intervención y aprobación de un adulto, normalmente uno de los padres o tutores.

Cuándo estará disponible esta función de WhatsApp

La función de cuentas secundarias y control parental se encuentra en desarrollo avanzado y ha sido detectada en la beta 2.26.1.30 de WhatsApp para Android, disponible en el programa de pruebas de Google Play.

Aunque todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento, la información extraída sugiere que podría estar disponible para el público general en una próxima actualización global.