Estos son los 9 nuevos emojis que llegarán en 2026 a tu celular

El Consorcio Unicode ya dio el primer paso para ampliar nuevamente el lenguaje visual que se usa a diario en los celulares. Sin anuncio oficial y de manera discreta, la organización actualizó sus archivos internos con nueve prototipos de emojis que podrían incorporarse en la versión Emoji 18.0, prevista para 2026.

Aunque todavía no están confirmados, estos diseños anticipan cómo evolucionará la comunicación digital en aplicaciones como WhatsApp, Instagram, Telegram y otras plataformas de mensajería.

La novedad principal es que Unicode ya tiene definidos a los “candidatos” que evaluará durante los próximos meses. Se trata de nueve emojis que, de ser aprobados, se sumarán al catálogo actual de más de 3.600 símbolos que hoy forman parte del estándar global.

La presentación oficial de la actualización suele realizarse en septiembre, por lo que aún queda un largo proceso de revisión y posibles cambios antes de su lanzamiento definitivo.

Los 9 emojis propuestos para 2026

Según los archivos preliminares del Consorcio Unicode, los emojis que están en evaluación para la versión 18.0 son los siguientes:

Una cara con los ojos entrecerrados

Un pulgar apuntando hacia la izquierda

Un pulgar apuntando hacia la derecha

Una mariposa monarca

Un pepinillo

Un faro

Un meteorito

Una goma de borrar

Una red con asa

Estos símbolos buscan ampliar las formas de expresión cotidiana, tanto en conversaciones personales como en contextos educativos, laborales o informales. Como ocurre cada año, la selección combina gestos, objetos, naturaleza y elementos abstractos que pueden adquirir distintos significados según el uso que les den los usuarios.

Un proceso largo antes de llegar al celular

Que estos emojis hayan aparecido en los archivos de Unicode no significa que su llegada esté garantizada. El consorcio suele recibir propuestas de distintos grupos y expertos, pero no todas superan la fase final de aprobación. Todavía falta más de medio año para que se presente oficialmente Emoji 18.0, y durante ese tiempo algunos diseños pueden modificarse, fusionarse o directamente descartarse.

Incluso si finalmente son aprobados, su llegada a los smartphones no será inmediata. Primero, empresas como Apple, Google, Samsung o Microsoft adaptan los diseños base de Unicode a su propio estilo visual.

Estas versiones personalizadas deben volver a ser revisadas y aceptadas antes de integrarse en los sistemas operativos. Recién después, los emojis se incluyen en actualizaciones de Android, iOS u otras plataformas compatibles.

Por ese motivo, aunque la actualización esté prevista para 2026, algunos usuarios podrían tardar meses adicionales en ver los nuevos emojis disponibles en su teclado, dependiendo del modelo de celular y del soporte de software.

Para qué podrían usarse los nuevos emojis

Aunque Unicode suele asignar un significado inicial a cada emoji, la experiencia demuestra que los usuarios terminan resignificándolos con el tiempo. Aun así, los nuevos diseños propuestos ya permiten imaginar algunos usos frecuentes.

La cara con ojos entrecerrados, por ejemplo, podría servir para expresar duda, sospecha o ironía. Es un gesto que encaja bien en conversaciones informales, especialmente cuando alguien cuenta algo que parece exagerado o poco creíble. La goma de borrar, en cambio, puede asociarse a la idea de empezar de nuevo, corregir un error o hablar de temas escolares y académicos.

El meteorito podría utilizarse para aligerar una discusión intensa o referirse a situaciones caóticas de manera humorística. Los pulgares apuntando a la izquierda y a la derecha funcionarían como indicadores visuales para señalar otros mensajes o emojis dentro de una conversación. En tanto, el faro y la mariposa monarca pueden adquirir significados más simbólicos, como guía, cambio o transformación.