Cómo usar canvas en ChatGPT y transformar tu conversación con la IA en un entorno de trabajo

Disponible para los planes Plus, Pro y Enterprise, esta función permite trabajar en documentos o código en tiempo real

ChatGPT y el uso de sus aplicaciones. (Foto: OpenAI)

ChatGPT incorporó canvas, una función pensada para convertir la interacción con la inteligencia artificial en algo más cercano a un espacio de trabajo colaborativo que a un simple chat.

Esta herramienta permite redactar textos, editar documentos o desarrollar código junto a la IA en tiempo real, con un enfoque similar al de trabajar con un compañero virtual que participa activamente en el proceso creativo y técnico.

Actualmente, canvas está disponible para los usuarios de ChatGPT Enterprise, ChatGPT Pro y ChatGPT Plus, planes que parten desde los 20 dólares mensuales. El acceso se realiza desde el menú desplegable ubicado en la esquina superior izquierda de la conversación, donde se puede seleccionar canvas como modelo de trabajo.

ChatGPT habilita la opción canvas para los usuarios con suscripción.

Una vez activado, la experiencia cambia de forma notable: el chat tradicional queda a un lado y el documento o código en desarrollo aparece en un panel independiente. La principal novedad de canvas es que separa claramente la conversación del contenido en el que se está trabajando.

Mientras el panel izquierdo se utiliza para dialogar con la IA, hacer preguntas o pedir cambios, el panel derecho funciona como un lienzo editable en el que se escribe, corrige y reorganiza el material. Esto permite mantener el contexto de la charla sin perder de vista el documento final.

Para comenzar a usar canvas, basta con seleccionar este modo y escribir una instrucción que indique la intención de crear un nuevo lienzo, como “crear un documento” o “iniciar un lienzo”. A partir de ese momento, ChatGPT genera el primer borrador y habilita un entorno interactivo en el que el usuario puede intervenir directamente sobre el texto o el código.

Esta herramienta no solo es útil para editar documentos, también sirve en la programación.

Uno de los puntos más destacados es la flexibilidad de edición. El usuario puede escribir manualmente en el documento, modificar fragmentos generados por la IA o seleccionar secciones específicas para pedir revisiones puntuales.

Al marcar un párrafo, aparece una ventana contextual desde la que se pueden solicitar aclaraciones, reescrituras, ampliaciones o cambios de tono, sin afectar el resto del contenido.

Canvas también incorpora una caja de herramientas que se adapta al tipo de trabajo que se esté realizando. En el caso de la escritura, ofrece opciones para ajustar la longitud del texto, cambiar el nivel de lectura, pulir el estilo o incluso añadir emojis.

ChatGPT te permite convertir la conversación en un espacio de trabajo si activas la opción canvas.

Por ejemplo, mediante un control deslizante es posible simplificar el lenguaje para hacerlo más accesible o, por el contrario, elevar su complejidad para un público especializado.

En el ámbito de la programación, las herramientas se orientan a tareas técnicas. Canvas permite revisar el código, corregir errores, añadir comentarios, incluir registros o incluso portar el contenido a otro lenguaje de programación. Todo esto se realiza sin salir del entorno, lo que reduce la necesidad de copiar y pegar entre distintas aplicaciones.

Otro elemento relevante es la gestión de versiones. Desde la esquina superior derecha del lienzo se puede acceder al historial del documento, comparar cambios anteriores o copiar el contenido final para usarlo en otro lugar. Esto resulta especialmente útil en proyectos largos o colaborativos, donde es importante seguir la evolución del trabajo.

Con la herramienta canvas, puedes editar documentos, pedir consejos y más a ChatGPT.

A diferencia de un editor de texto tradicional, canvas no está pensado como una herramienta de formato avanzado, sino como un espacio de colaboración. Las opciones de diseño son básicas —negrita, cursiva, títulos—, pero suficientes para estructurar un documento. Si se necesita, la propia IA puede sugerir encabezados o reorganizar secciones para mejorar la claridad del contenido.

En el proceso de trabajo, ChatGPT va explicando en el panel izquierdo qué cambios está realizando, lo que aporta transparencia y facilita el control por parte del usuario. Además, cada respuesta puede ser evaluada, manteniendo el sistema de retroalimentación habitual de la plataforma.

Canvas apunta especialmente a quienes buscan un equilibrio entre automatización y control humano. No se trata de delegar todo el trabajo en la IA, sino de utilizarla como apoyo para escribir mejor, programar con mayor rapidez o explorar ideas sin perder la capacidad de decisión.

