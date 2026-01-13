OpenAI compra por 100 millones de dólares startup de historiales médicos para impulsar ChatGPT Health

OpenAI compró una startup enfocada en historiales médicos. (Imagen ilustrativa)

OpenAI confirmó la adquisición de Torch, una pequeña startup especializada en la gestión de historiales médicos, en una operación valorada en alrededor de 100 millones de dólares.

La transacción, realizada íntegramente en acciones, busca reforzar el desarrollo de ChatGPT Health, el nuevo servicio de la compañía orientado a ayudar a los usuarios a analizar y gestionar información relacionada con su salud mediante inteligencia artificial.

La noticia fue revelada inicialmente por una fuente anónima a The Information y marca un paso relevante en la estrategia de OpenAI por expandir el alcance de ChatGPT más allá de la productividad y la creatividad, hacia áreas sensibles como la salud personal.

ChatGPT estrenó función Health. (Composición Infobae: AP - Michael Dwyer / Difusión)

Con esta compra, la empresa apuesta por integrar tecnología capaz de organizar y contextualizar grandes volúmenes de datos médicos, uno de los mayores desafíos del sector sanitario digital.

Torch había desarrollado una aplicación diseñada para centralizar la información médica de una persona en un solo lugar. Su plataforma reunía datos provenientes de múltiples fuentes, como consultas médicas, resultados de laboratorio, recetas, estudios clínicos y registros generados por dispositivos portátiles, incluidos relojes inteligentes y sensores de actividad.

Desde Torch definían su tecnología como “una memoria médica para la inteligencia artificial”, un sistema capaz de unificar registros dispersos y convertirlos en un motor de contexto útil para aplicaciones basadas en IA.

OpenAI lanza ChatGPT Health, plataforma de inteligencia artificial que ofrece respuestas personalizadas y confidenciales en salud y bienestar.

Este enfoque encaja con la lógica de ChatGPT Health, que busca interpretar información compleja y presentarla de forma comprensible para los usuarios, siempre bajo la premisa de apoyar, y no reemplazar, la toma de decisiones médicas.

El equipo fundador de Torch se conoció mientras trabajaba en Forward Health, una empresa que ganó notoriedad por sus consultorios médicos impulsados por inteligencia artificial y modelos de atención innovadores.

Forward llegó a recaudar más de 400 millones de dólares, pero cerró de manera abrupta a finales de 2024, dejando a varios de sus proyectos y talentos en búsqueda de nuevos rumbos. La adquisición por parte de OpenAI representa, en ese sentido, una continuidad para la visión tecnológica que los fundadores de Torch venían desarrollando.

ChatGPT Health ofrece respuestas especializadas en salud, guardando la confidencialidad del usuario.

Para OpenAI, la compra también supone un refuerzo estratégico tras el reciente lanzamiento de ChatGPT Health, una funcionalidad experimental orientada a ofrecer resúmenes, explicaciones y seguimiento de información médica proporcionada por el propio usuario.

Aunque la compañía ha sido cuidadosa en subrayar que su herramienta no sustituye a profesionales de la salud, sí apunta a convertirse en un asistente que ayude a comprender diagnósticos, resultados de estudios y hábitos relacionados con el bienestar.

La integración de la tecnología de Torch podría permitir a ChatGPT Health manejar datos de forma más estructurada y persistente, creando un historial coherente que evolucione con el tiempo. Esto abriría la puerta a experiencias más personalizadas, como el seguimiento de cambios en parámetros de salud, la detección de patrones o la generación de alertas informativas basadas en el contexto individual del usuario.

ChatGPT Health también analiza datos de los de salud de los smartwatches. (Apple)

El movimiento, sin embargo, también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la privacidad y la seguridad de los datos médicos. El manejo de información sanitaria está sujeto a regulaciones estrictas en muchos países y exige altos estándares de protección.

OpenAI no ha detallado aún cómo integrará la tecnología de Torch ni qué medidas adicionales aplicará para garantizar el resguardo de estos datos sensibles, aunque la empresa ha reiterado en otras ocasiones su compromiso con la seguridad y el uso responsable de la información.

Con esta operación, la compañía liderada por Sam Altman refuerza su ambición de convertir a ChatGPT en una plataforma integral, capaz de acompañar a los usuarios en distintos aspectos de su vida cotidiana. La incorporación del equipo y la tecnología de Torch sugiere que la salud será una de las áreas clave en esa evolución, con ChatGPT Health como uno de los pilares de su expansión futura.