Brasil investiga a Meta por prácticas anticompetitivas y ordena la suspensión de los términos de uso de WhatsApp Business

El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil inició una investigación formal contra Meta. (Composición Infobae: Europa Press / Eugene B-sov)

Brasil ha puesto bajo la lupa a Meta, la compañía matriz de WhatsApp, Facebook e Instagram, por posibles prácticas anticompetitivas en el ámbito de la inteligencia artificial. Las autoridades del país han decidido suspender, como medida cautelar, la implementación de los nuevos términos de uso de WhatsApp Business, previstos para entrar en vigor el 15 de enero.

La investigación apunta a determinar si Meta incurrió en abuso de posición dominante al modificar las reglas de acceso para proveedores externos de herramientas de IA en su plataforma.

Investigación antimonopolio en Brasil: Meta bajo sospecha por IA

El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil inició una investigación formal contra Meta tras recibir denuncias de empresas tecnológicas como Factoría Elcano y Brainlogic AI.

Meta es la compañía matriz de WhatsApp, Facebook e Instagram. (Composición Infobae: Meta / REUTERS/Dado Ruvic)

El foco de la pesquisa se centra en los cambios contractuales introducidos por Meta en octubre de 2025, los cuales, según las denuncias, restringen el acceso de desarrolladores externos a la infraestructura de WhatsApp, al tiempo que mantienen activa su propia herramienta Meta AI.

De acuerdo con el comunicado oficial del CADE, la preocupación radica en que estas modificaciones podrían “cerrar mercados, excluir competidores y favorecer indebidamente el producto de la compañía”.

El órgano antimonopolio considera que la prohibición total de terceros, sumada a la permanencia de Meta AI en la plataforma, representa una medida desproporcionada con potencial para configurar una infracción al orden económico.

Las autoridades de Brasil han decidido suspender, como medida cautelar, la implementación de los nuevos términos de uso de WhatsApp Business. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La determinación de suspender de inmediato los nuevos términos de WhatsApp Business busca “preservar las condiciones actuales de competencia y garantizar la efectividad de la investigación”. La idea es evitar que se produzcan cambios irreversibles en el mercado antes de que las autoridades puedan analizar a fondo el impacto de las nuevas reglas.

Argumentos de Meta y el debate sobre la competencia en chatbots

En respuesta a la medida, Meta defendió públicamente su postura. La compañía subrayó que las modificaciones en los términos y condiciones de WhatsApp Business no serían capaces de provocar daños graves o irreparables a la competencia en el mercado de chatbots, ya que, según Meta, estos servicios “continuarán compitiendo de forma intensa, valiéndose de las numerosas alternativas disponibles para alcanzar a los usuarios”.

El caso plantea un debate de fondo sobre la competencia en el sector de la inteligencia artificial y el papel de las grandes plataformas tecnológicas. Mientras que Meta sostiene que el ecosistema de chatbots sigue siendo diverso y competitivo, las autoridades brasileñas evalúan si existe un riesgo real de exclusión de proveedores externos y de concentración de poder en manos de una sola empresa.

Brasil ordena la suspensión de los términos de uso de WhatsApp Business. (Fotomontaje Infobae)

La decisión preventiva adoptada por el CADE evidencia la preocupación de los reguladores por asegurar un entorno competitivo y transparente en la evolución de la IA aplicada a servicios de mensajería y negocios. El desarrollo de la investigación determinará si Meta incurrió efectivamente en prácticas anticompetitivas y si se requerirán medidas adicionales para garantizar la equidad en el mercado digital brasileño.

Qué ofrece WhatsApp Business a las empresas

WhatsApp Business representa una evolución respecto a la versión estándar de la app, pensada específicamente para cubrir las necesidades de pequeñas y medianas empresas. Esta plataforma facilita la interacción profesional al permitir la creación de un perfil empresarial que reúne información relevante como horarios de atención, dirección física, sitio web, correo electrónico y una breve descripción de la actividad comercial.

Entre sus funcionalidades destaca la posibilidad de automatizar la comunicación. Las empresas pueden programar mensajes de saludo para nuevos clientes, establecer respuestas automáticas durante periodos de ausencia y guardar respuestas rápidas a preguntas frecuentes, agilizando así la atención al cliente.

WhatsApp Business ofrece herramientas de análisis que permiten medir el rendimiento de la comunicación. (Meta)

La gestión de productos y servicios resulta sencilla gracias a la función de catálogo, que permite mostrar ofertas organizadas en colecciones accesibles directamente desde la aplicación. Para mantener el orden en las conversaciones, la herramienta incluye un sistema de etiquetas que ayuda a clasificar chats y contactos, como “nuevo cliente” o “pedido pendiente”, facilitando el seguimiento de cada caso.

Además, WhatsApp Business ofrece herramientas de análisis que permiten medir el rendimiento de la comunicación, proporcionando estadísticas sobre mensajes enviados, entregados y leídos. La aplicación mantiene la practicidad de la mensajería instantánea, permitiendo enviar archivos multimedia, ubicaciones y documentos, al igual que en la versión tradicional.

Por último, las listas de difusión posibilitan el envío de mensajes a varios clientes simultáneamente, aunque, para asegurar la entrega, los destinatarios deben figurar en la agenda de contactos de la empresa.