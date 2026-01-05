Así puedes administrar y eliminar los datos que Google almacena de tus conversaciones en Gemini

Gestiona tu huella digital en Gemini: cómo eliminar registros, desactivar el historial y configurar la eliminación automática - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de asistentes inteligentes y plataformas de IA como Gemini genera un volumen creciente de datos personales almacenados por Google. Saber cómo administrar y eliminar esa información es fundamental para quienes buscan mantener el control sobre su privacidad y reducir la exposición de sus conversaciones, archivos y comandos en la nube.

Por qué es importante revisar y borrar el historial en Gemini

Cada vez que interactúas con Gemini, Google puede guardar registros de tus conversaciones, audios, archivos y consultas si tienes activado el parámetro “Conservar la actividad”.

Aunque estos datos permiten mejorar el servicio y personalizar la experiencia, también pueden incluir información sensible o privada. Por eso, resulta clave revisar periódicamente qué se almacena y cómo puedes gestionarlo.

Gemini y tus datos: cómo consultar, borrar y desactivar el historial de actividad para mayor seguridad digital - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo acceder y consultar tu historial en Gemini

Para ver la actividad generada en las Apps con Gemini desde una cuenta personal, solo necesitas:

Acceder a gemini.google.com y dirigirte a “Configuración y ayuda”.

O bien, ingresar directamente a myactivity.google.com/product/gemini.

En estos apartados puedes visualizar registros de conversaciones, transcripciones, archivos, imágenes, videos y detalles específicos sobre cada interacción. Gemini indica si una actividad incluye audios, pantallas compartidas o videos mediante iconos.

Si utilizas una cuenta laboral o educativa, la administración y eliminación de estos datos está a cargo del administrador de Google Workspace.

Opciones para borrar tu actividad en las Apps con Gemini

Google permite diferentes niveles de gestión para eliminar tu información:

Eliminar todo el historial: Haz clic en “Borrar” y selecciona “Desde el comienzo” para eliminar todos los registros acumulados.

Borrar la última hora o día: Selecciona “Última hora” o “Último día” para eliminar solo la actividad reciente.

Elegir un periodo específico: Define un rango de fechas concreto, como una semana o un mes.

Eliminar un día o interacción concreta: Borra toda la actividad de un día específico o solo una entrada seleccionada.

Si eliminas la actividad de una conversación de Gemini Live, también se borrarán los audios, transcripciones o grabaciones asociadas. Sin embargo, borrar una Gem solo elimina la conversación, no la Gem en sí. Si se trata de un chat compartido, el enlace público seguirá activo hasta que lo elimines manualmente.

Privacidad en la era de la inteligencia artificial: guía para gestionar y eliminar tu actividad en Gemini de Google

Cómo desactivar el almacenamiento de actividad

Para dejar de registrar las interacciones automáticamente:

Ve a gemini.google.com , entra en “Configuración y ayuda” y dirígete a “Actividad”.

Haz clic en “Desactivar” o “Desactivar y borrar la actividad”.

Aunque desactives el parámetro, Google puede mantener las conversaciones hasta 72 horas para garantizar el funcionamiento del servicio y procesar comentarios, pero luego desaparecen de tu historial de actividad.

Eliminar automáticamente después de un tiempo

Por defecto, los datos de tu actividad en Gemini se eliminan automáticamente tras 18 meses. Puedes cambiar este periodo a 3 o 36 meses, o desactivar por completo la eliminación automática. Para ajustar este parámetro:

Ve a la configuración de actividad en Gemini.

Selecciona “Borrar la actividad que tenga más de…” y elige el periodo deseado.

Qué sucede cuando eliminas tu actividad

Cuando borras manualmente datos o se activa la eliminación automática, Google inicia el proceso para eliminar esos registros de sus sistemas. Primero desaparecen de la vista y luego se eliminan completamente de los sistemas de almacenamiento.

Puedes autorizar el uso de grabaciones de audio y Gemini Live para mejorar los servicios de Google, incluido el entrenamiento de modelos de IA generativa. Esta opción está desactivada por defecto y solo puede habilitarse si el almacenamiento de actividad está activo. Se puede desactivar en cualquier momento.

Administrar y eliminar tu actividad en las Apps con Gemini te permite mantener el control sobre la información personal almacenada en Google. Revisar el historial, ajustar los periodos de retención y eliminar datos innecesarios son prácticas recomendadas para una experiencia digital más segura y privada, especialmente en un entorno donde la inteligencia artificial y las plataformas inteligentes gestionan cada vez más aspectos de la vida cotidiana.