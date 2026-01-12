Kawasaki anuncia el desarrollo de Corleo, su caballo robot impulsado por hidrógeno

Corleo está diseñado para usuarios principiantes en movilidad robótica. (Composición Infobae: Kawasaki)

Kawasaki ha confirmado el inicio del desarrollo de Corleo, un caballo robot que utiliza hidrógeno como fuente de energía, con la mira puesta en su comercialización para 2035. Este avance, que había sido presentado en 2025 como prototipo, forma parte de la apuesta de la compañía por nuevas formas de movilidad robótica y se acompaña de planes para un simulador de conducción que verá la luz en 2027.

La empresa busca demostrar las capacidades de Corleo tanto en la Expo 2030 de Riad como en aplicaciones relacionadas con videojuegos y deportes electrónicos.

Características técnicas y funcionamiento de Corleo

Corleo está diseñado para usuarios principiantes en movilidad robótica, priorizando la maniobrabilidad, estabilidad y potencia. El robot cuenta con patas traseras capaces de moverse de forma independiente para amortiguar impactos al correr o caminar por terrenos irregulares.

(Kawasaki)

Todas las patas están equipadas con pezuñas de caucho en una estructura dividida de izquierda a derecha, lo que proporciona un agarre óptimo y propiedades antideslizantes. Esta configuración permite al robot adaptarse a superficies como escombros, zonas rocosas o pastizales.

El motor de hidrógeno de 150 cc se complementa con un sistema eléctrico encargado de alimentar las unidades de propulsión de cada pata, utilizando un depósito trasero para el almacenamiento del combustible.

Corleo incorpora además una pantalla frontal con HUD integrado y un sistema de proyección para entornos con poca luz, facilitando la navegación en condiciones adversas.

(Kawasaki)

Inteligencia artificial, simulador y objetivos de seguridad

La inteligencia artificial juega un papel esencial en Corleo, gestionando la navegación y el movimiento autónomo de las patas para facilitar el desplazamiento en diferentes tipos de terreno. El desarrollo incluye también un simulador de conducción que estará listo para 2027, y que utilizará modelos 3D y datos de movimiento del robot, con aplicaciones previstas en la industria del videojuego y los deportes electrónicos.

Kawasaki ha creado un equipo específico llamado Equipo de Desarrollo de Negocios SAFE ADVENTURE, que reportará directamente a la presidencia de la empresa y cuyo objetivo es contribuir a la seguridad en regiones montañosas y evitar accidentes.

Según la compañía, Corleo contará con un sistema de navegación capaz de detectar el clima, la temperatura, las condiciones de la superficie y la presencia de vida silvestre, guiando a los usuarios hacia rutas seguras a través de dispositivos como teléfonos inteligentes.

El proyecto refleja el interés de Kawasaki en combinar movilidad avanzada, seguridad y nuevas aplicaciones tecnológicas, manteniendo a Corleo como una de las propuestas más singulares en el ámbito de la robótica móvil.

(Kawasaki)

NEO, el robot humanoide que realiza todas las tareas del hogar

La compañía 1X anunció la llegada de NEO, un robot humanoide doméstico disponible para la venta y creado para asistir en actividades diarias del hogar, como doblar ropa, organizar ambientes y ajustarse a las rutinas de las familias. El autómata cuenta con la capacidad de aprender y perfeccionarse a medida que se utiliza.

La preventa ya comenzó en Estados Unidos y quienes deseen adquirirlo con acceso anticipado pueden reservarlo mediante un depósito de 200 dólares o comprarlo por un precio de 20.000 dólares. Para quienes prefieran no comprarlo, existe una alternativa de suscripción mensual de 499 dólares. Se espera que las primeras entregas se realicen en 2026 y que el robot esté disponible en tres colores: beige, gris y marrón oscuro. La empresa prevé llegar a mercados internacionales en 2027.

NEO pesa 30 kilogramos, puede levantar cargas de hasta 70 kilogramos y transportar objetos de hasta 25 kilogramos. Su estructura está hecha con polímeros de celosía impresos en 3D y recubierta de una tela lavable, lo que le proporciona un diseño amigable y minimiza la percepción de intimidación.

El sistema 'Tendon Drive' de NEO garantiza movimientos suaves y seguros, evitando sensaciones intimidantes en el espacio doméstico. (Foto: 1X)

El robot, que mide 1,67 metros, se desplaza de forma autónoma por la casa y realiza movimientos naturales gracias al sistema ‘Tendon Drive’ desarrollado por 1X, basado en motores de alto torque que favorecen la seguridad y la precisión.

Su principal función es el módulo ‘Chores’, con el que los usuarios pueden asignar y monitorear tareas mediante comandos de voz o una aplicación móvil. NEO puede ordenar habitaciones, doblar ropa, limpiar espacios, abrir puertas, acercar objetos y apagar luces sin intervención humana desde el primer día.

Sus manos, con 22 grados de libertad, le otorgan una destreza similar a la de una persona para manipular objetos pequeños. Además de encargarse de labores físicas, NEO funciona como un asistente que aprende y evoluciona gracias a actualizaciones constantes de software.