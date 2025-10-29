Él es NEO, el robot humanoide o casi humano que realiza todas las tareas del hogar: precio y disponibilidad

Estas innovaciones se pueden expandir a la mayoría de viviendas en todo el mundo en los próximos años. (Tomado de Instagram/@1x.technologies)

La empresa 1X anunció el lanzamiento al mercado de NEO, el primer robot humanoide doméstico disponible para compra, que ha sido diseñado para realizar tareas cotidianas como doblar ropa, organizar espacios y adaptarse a las rutinas familiares, todo ello con la capacidad de aprender y evolucionar con el tiempo.

La preventa de NEO ya está disponible en Estados Unidos con un depósito de 200 dólares, y los interesados en acceso anticipado pueden adquirirlo por 20.000 dólares. En caso de no querer comprarlo, los usuarios pueden optar por un plan de suscripción mensual de 499 dólares.

El envío de las primeras unidades está previsto para 2026 en tres colores: beige, gris y marrón oscuro. La expansión a mercados internacionales se proyecta para 2027.

Cuáles son las características de este robot humanoide

La preventa de NEO ya está disponible en Estados Unidos, con entrega prevista para 2026 y expansión internacional en 2027. (Foto: 1X)

Con un peso de 30 kilogramos, NEO tiene la capacidad de levantar hasta 70 kilogramos y transportar cargas de hasta 25 kilogramos. Su estructura, fabricada con polímeros de celosía 3D y recubierta de tela lavable, le otorga un aspecto amigable y evita cualquier sensación intimidante.

El robot mide 1,67 metros de altura y se desplaza de manera autónoma por el hogar, realizando movimientos suaves y naturales gracias al sistema patentado “Tendon Drive” de 1X, que utiliza motores de alta densidad de torque para garantizar la seguridad y precisión en la manipulación de objetos.

La funcionalidad central de NEO reside en su módulo “Chores”, que permite a los usuarios asignar, programar y supervisar tareas domésticas mediante comandos de voz o una aplicación.

NEO sorprende con su capacidad para levantar hasta 70 kilogramos y transportar cargas de hasta 25 kilogramos en el hogar. (Foto: 1X)

Entre las acciones que puede ejecutar se encuentran ordenar habitaciones, doblar ropa y limpiar espacios en tiempo real. Además, el robot es capaz de abrir puertas, traer objetos y apagar luces de forma autónoma desde el momento de su lanzamiento.

Las manos de NEO cuentan con 22 grados de libertad, lo que le permite manipular objetos pequeños con una destreza comparable a la humana. El robot no solo ejecuta tareas físicas, se convierte en un compañero de aprendizaje, adaptándose y mejorando con cada interacción gracias a actualizaciones de software continuas.

Cómo este robot humanoide es capaz de aprender del ambiente doméstico

Uno de los aspectos más atractivos de NEO es su capacidad de aprendizaje. Cuando se enfrenta a una tarea que aún no domina, los propietarios pueden solicitar la intervención de un “Experto 1X”, un operador humano que controla el robot de manera remota para completar la acción mientras el sistema observa y aprende.

El sistema 'Tendon Drive' de NEO garantiza movimientos suaves y seguros, evitando sensaciones intimidantes en el espacio doméstico. (Foto: 1X)

Durante este proceso, el operador accede visualmente al espacio doméstico a través de los sensores del robot, algo que plantea interrogantes sobre la privacidad. Pero Bernt Børnich, director ejecutivo de 1X, explicó a The Wall Street Journal que “si no tenemos tus datos, no podemos mejorar el producto”.

No obstante, la compañía asegura que los usuarios mantienen el control total sobre el acceso remoto, pueden programar cuándo se permite la teleoperación, difuminar la imagen de las personas en cámara y establecer zonas restringidas dentro del hogar.

De qué forma la inteligencia artificial ayuda en la interacción del robot

En cuanto a la interacción, NEO incorpora un modelo de lenguaje de gran escala, que le permite mantener conversaciones contextuales sin necesidad de pantallas.

Integra inteligencia de audio y visual para reconocer objetos, sugerir recetas y mantener conversaciones contextuales sin pantallas. (Foto: 1X)

Su sistema de “Inteligencia de Audio” garantiza que el robot solo escuche cuando se le dirige la palabra, mientras que la “Inteligencia Visual” le permite identificar objetos y situaciones, como reconocer ingredientes en la cocina y sugerir recetas.

La memoria avanzada de NEO le permite recordar listas de compras, cumpleaños y conversaciones previas, ajustando sus respuestas y comportamientos a medida que interactúa con los miembros del hogar.

Asimismo, el robot opera a un nivel de ruido de 22 decibelios, inferior al de un refrigerador moderno, y dispone de una autonomía de cuatro horas antes de requerir recarga. Cuando la batería se agota, NEO localiza su cargador de pared, se desplaza hasta él y se conecta de forma autónoma.