Wi-Fi 8 se presenta en CES 2026 antes de la adopción masiva de Wi-Fi 7

La tecnología inalámbrica vive un momento de aceleración sin precedentes. En la feria CES 2026, Wi-Fi 8 irrumpió en escena con una serie de lanzamientos y demostraciones, adelantándose al despliegue generalizado de Wi-Fi 7. Fabricantes como Asus, Broadcom y MediaTek ya han mostrado sus primeras soluciones listas para llegar al mercado, marcando un cambio de ciclo en la industria.

Innovaciones y ventajas de Wi-Fi 8 frente a generaciones anteriores

A diferencia de transiciones previas centradas casi exclusivamente en la velocidad, Wi-Fi 8 apuesta por la estabilidad y la eficiencia. Aunque mantiene los anchos de banda y la rapidez de Wi-Fi 7, la nueva generación busca optimizar el rendimiento sostenido y reducir el consumo energético.

Es pertinente indicar que estas mejoras se traducen en conexiones más estables y confiables, especialmente en entornos donde los dispositivos se mueven o se alejan del router.

El enfoque de Wi-Fi 8 es minimizar interrupciones, congelamientos y caídas de señal, ofreciendo así una experiencia más consistente para usuarios que realizan streaming, juegan en línea o administran hogares con múltiples equipos conectados simultáneamente.

La tecnología mejora la comunicación entre dispositivos y se adapta mejor a condiciones cambiantes dentro del hogar o la oficina, reduciendo la latencia y los cuellos de botella.

Presentaciones destacadas de routers y chips Wi-Fi 8 en CES 2026

Durante el CES 2026, Asus presentó el concepto ROG Neo Core, un router Wi-Fi 8 sin antenas visibles. Esta apuesta abandona el diseño tradicional con múltiples antenas externas para ofrecer una solución más estética y discreta.

Asus dio a conocer sus primeros dispositivos con WiFi 8.

Según la compañía, su modelo de producción igualará las velocidades de Wi-Fi 7, pero destacará por un menor retardo y un rendimiento superior, facilitando la transferencia de grandes cantidades de datos con menos retrasos.

Junto a Asus, Broadcom presentó nuevos componentes diseñados para la próxima generación de routers residenciales y gateways de proveedores de servicios. Entre ellos figuran la APU BCM4918 y las radios de doble banda BCM6714 y BCM6719, pensadas para potenciar la conectividad Wi-Fi 8 en distintos escenarios domésticos.

Por su parte, MediaTek anunció la familia de chips Filogic 8000, destinada a dispositivos premium y de gama alta. Estos chips pretenden llevar las ventajas de Wi-Fi 8 a una variedad de productos, desde smartphones y portátiles hasta televisores y sistemas domésticos inteligentes. El primer dispositivo con Filogic 8000 está previsto para su lanzamiento a finales de este año.

Ritmo acelerado en la transición tecnológica y proyecciones de lanzamiento

La llegada anticipada de routers y chips Wi-Fi 8 al mercado resulta llamativa, considerando que el estándar Wi-Fi 7 aún no se ha consolidado en la mayoría de los hogares. Esta aceleración podría reducir drásticamente el intervalo habitual entre estándares inalámbricos y plantea dudas sobre la conveniencia de actualizar a Wi-Fi 7 en este momento.

Aunque las marcas ya muestran prototipos y prometen productos comerciales para este mismo año, la especificación oficial IEEE 802.11bn —que define Wi-Fi 8— todavía no ha sido ratificada. Según el calendario del IEEE, la aprobación final podría demorarse hasta mediados o finales de 2028.

A pesar de ello, fabricantes como Asus mantienen su calendario y planean lanzar los primeros routers Wi-Fi 8 antes de que termine el año, adelantándose a la estandarización formal.