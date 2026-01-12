Cómo mantener tus archivos de Android ordenados y siempre a mano

Una función destacada de la app Archivos es la herramienta Limpiar. (Imagen ilustrativa Infobae)

El manejo eficiente de archivos en tu smartphone se ha vuelto cada vez más relevante a medida que los dispositivos ofrecen mayor capacidad de almacenamiento y aplicaciones más complejas. Tanto Android como iOS han evolucionado para facilitar el acceso y la organización de documentos, imágenes y descargas, permitiendo al usuario gestionar su contenido de manera similar a como lo haría en una computadora de escritorio.

Si usas Android, aprovechar las herramientas integradas del sistema es clave para mantener tus archivos organizados, liberar espacio y acceder rápidamente a lo que necesitas.

Organización y navegación de archivos en Android

La aplicación Archivos de Google, preinstalada en la mayoría de los dispositivos Android, es el punto de partida para gestionar todo el contenido almacenado. Al abrirla, puedes ver los archivos recientes y explorar distintas categorías como imágenes, videos, documentos y descargas. También puedes buscar archivos específicos utilizando la barra de búsqueda en la parte superior.

Google Files incorporará un visor de documentos de texto para facilitar la gestión de archivos en Android.

Para acceder a todo el almacenamiento interno o a cuentas de almacenamiento en la nube conectadas, utiliza los botones correspondientes en la pantalla principal. La app también ofrece una Carpeta Segura, donde puedes proteger archivos sensibles mediante un PIN. Navegar entre carpetas es sencillo y puedes cambiar la vista a cuadrícula o lista según prefieras.

Herramientas para gestionar, mover y eliminar archivos

Dentro de cualquier carpeta, puedes abrir archivos compatibles directamente en la app o elegir otra aplicación instalada en tu teléfono para gestionarlos. Al tocar los tres puntos junto a un archivo, se despliega un menú con opciones para renombrar, compartir, mover, copiar o eliminar el archivo, además de hacer una copia de seguridad en la nube.

Si necesitas trabajar con varios archivos, mantén pulsado uno para activar la selección múltiple y luego elige las acciones a realizar desde el menú superior.

Cabe indicar que la aplicación también permite crear nuevas carpetas y ordenar archivos según el criterio que necesites, facilitando un acceso rápido y personalizado.

Limpieza y optimización del almacenamiento

Una función destacada de la app Archivos es la herramienta Limpiar. Desde el menú principal, puedes acceder a recomendaciones para eliminar descargas antiguas, archivos grandes, aplicaciones no utilizadas, duplicados y capturas de pantalla innecesarias.

Esta función ayuda a liberar espacio y mantener el dispositivo ágil y eficiente, evitando la acumulación de contenido innecesario.

Con estas opciones, Android brinda a los usuarios un control total sobre la organización y mantenimiento de sus archivos, asegurando que siempre estén a mano y el almacenamiento del dispositivo se mantenga optimizado.

Guía para eliminar archivos de forma segura en un celular Android

Eliminar archivos de un celular Android de forma adecuada es fundamental para liberar espacio y proteger la privacidad. El primer paso consiste en identificar los archivos que realmente deseas borrar, como fotos, videos, documentos o aplicaciones que ya no utilizas.

Puedes acceder al gestor de archivos del dispositivo o a la aplicación “Archivos” para revisar el contenido almacenado en la memoria interna o en la tarjeta microSD.

Una vez localizados los elementos a eliminar, selecciónalos y utiliza la opción de “Eliminar” o “Borrar”. Algunos dispositivos envían los archivos eliminados a una papelera, donde permanecen durante un tiempo antes de eliminarse definitivamente. Por eso, es recomendable vaciar la papelera desde la misma aplicación para asegurar que los archivos no puedan recuperarse fácilmente.

En el caso de las aplicaciones, puedes desinstalarlas desde el menú de “Configuración” en la sección de “Aplicaciones”. Esto no solo elimina la app, sino también los datos asociados que ocupan espacio en el dispositivo.

Para una limpieza más profunda, existen aplicaciones especializadas que ayudan a detectar archivos duplicados, cachés innecesarios o residuos de aplicaciones ya borradas. Seguir estos pasos permite mantener el celular organizado, optimizar el rendimiento y reducir el riesgo de exposición de información personal innecesaria.