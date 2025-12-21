Agencias

Fiapas advierte de riesgo de aislamiento social para personas mayores con problema auditivo en celebraciones familiares

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) ha advertido de que la falta de accesibilidad en las celebraciones familiares puede derivar en problemas como el aislamiento social para las personas que sufren discapacidad auditiva que pueden encontrar más dificultades para comunicarse y participar plenamente.

Por ello, Fiapas recomienda que La comunicación en los encuentros familiares debe ser lo más clara y ordenada posible, algo que Violeta, de Aspansor Zaragoza y voluntaria de Fiapas, confirma desde su experiencia. "Me facilita y hace sentir mejor que no se hable más de una persona a la vez y que se eviten las conversaciones cruzadas", comenta"·. Estas situaciones, tan habituales en las celebraciones, pueden provocar estrés y un notable cansancio auditivo. Violeta también incide en la importancia de reducir el ruido ambiente: "La música, si se puede evitar, mejor o ponerla muy bajita", recomienda.

Asimismo, la organización ha destacado que en entornos con mucho ruido, las personas mayores con sordera no pueden participar en igualdad de condiciones. "Cuando vas a un sitio, o en el mismo sitio de reunión, hay música alta o juegos en los que se ríen mucho, lo paso muy mal y me tengo que quitar incluso el implante", ha concretado Violeta.

Por ello, Fiapas ha subrayado la necesidad de fomentar entornos accesibles y respetuosos, y ha propuesto recomendaciones sencillas como reducir el volumen de la música o eliminarla durante las comidas, evitar conversaciones cruzadas y hablar por turnos, y permitir que la persona con pérdida auditiva se coloque en un lugar estratégico, con buena iluminación y cerca de personas que puedan servirle de apoyo.

"Me pongo al lado de mi marido, para que, si me pierdo en alguna conversación, me ayude y así me siento más cómoda", ha explicado Violeta. Asimismo, los profesionales han destacado que, incluso en casos de pérdida auditiva leve, el exceso de ruido y la saturación sonora generan frustración tanto en quien escucha como en quien habla, lo que puede llevar al aislamiento social e incluso a la aparición de síntomas relacionados con la depresión.

