Tragedia en Tegucigalpa: volqueta sin frenos impacta sobre viviendas y deja al menos seis muertos y varios heridos

Seis muertos y nueve heridos tras el choque de una volqueta en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, Honduras.

Seis muertos y diez heridos de manera preliminar es el resultado este lunes de un accidente de tránsito de una volqueta contra varias viviendas en la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, capital de Honduras. El vehículo perdió el control en la tarde, presuntamente por una falla en los frenos, mientras circulaba por la carretera hacia la zona oriental del país.

En un primer momento, versiones preliminares de cuerpos de socorro indicaron la posible muerte de una menor de edad entre las víctimas. Después, las autoridades confirmaron que la menor está con vida y recibe atención médica, por lo que fue retirada de la lista de fallecidos.

Tras el impacto, vecinos del sector intentaron auxiliar a las personas atrapadas entre los escombros, mientras equipos de emergencia llegaron al lugar para iniciar las tareas de rescate y atención de heridos.

Un vehículo pesado, presuntamente sin frenos, protagoniza un aparatoso accidente en la colonia Villanueva, dejando una escena de devastación. Civiles y bomberos se encuentran en el lugar del siniestro.

Familiares de las víctimas se desplazaron hasta la zona del accidente en medio de escenas de angustia, en busca de información sobre sus seres queridos.

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Las labores de búsqueda y remoción de escombros continúan por los daños ocasionados a las viviendas afectadas. El Cuerpo de Bomberos continúa con las labores de verificación en la zona para precisar el número total de personas afectadas y descartar que haya más víctimas entre los escombros.

Así mismo los rescatistas confirmaron que nueve personas resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia al Hospital Escuela de Tegucigalpa para recibir atención médica.

Seis muertos y nueve heridos tras el choque de una volqueta en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, Honduras.

De acuerdo con los reportes preliminares, los pacientes permanecen bajo observación médica y hasta el momento no están en condición crítica, aunque su evolución sigue siendo evaluada por personal de salud.

Medidas preventivas

Las autoridades ordenaron el cierre total de la carretera en ambos sentidos para facilitar las tareas de rescate y el trabajo de los equipos técnicos.

El tramo afectado es una de las principales rutas de conexión entre Tegucigalpa y la zona oriental del país, lo que ha generado afectaciones al tránsito vehicular.

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Equipos del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y otras instituciones permanecen en el lugar con tareas de búsqueda, rescate y remoción de escombros, mientras se investigan las causas del accidente.

Las primeras hipótesis apuntan a una posible falla mecánica en el sistema de frenos del vehículo pesado, aunque las autoridades no han emitido un informe definitivo.

El área completamente acordonada se mantiene bajo custodia del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional mientras continúan las tareas en la zona del siniestro. Las autoridades no descartan nuevas actualizaciones sobre el número de víctimas a medida que avancen las inspecciones en las viviendas afectadas y se complete la remoción de escombros.

Testigos de las impactantes consecuencias de un desastre donde una estructura yace en llamas y parcialmente derrumbada. La gente corre alrededor del lugar de la destrucción, con escombros esparcidos por la carretera, producto de una rastra que iba a gran velocidad y dejó varias víctimas.

Reiteramos la zona esta completamente acordonada mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros en el área del siniestro. Las autoridades no descartan que la cifra de víctimas mortales pueda aumentar conforme avancen las inspecciones en las viviendas afectadas, debido a la posibilidad de que aún haya personas atrapadas entre los restos de las estructuras impactadas, mientras que de forma actualizada se confirmó que el número de personas heridas asciende a nueve.

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