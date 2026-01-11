Tecno

Steam regala cuatro nuevos juegos: así puedes descargarlos gratis en tu PC

The Wild Darkness, Fall Asleep, Hivefront TD y SportsBlitz ya pueden reclamarse en la tienda digital, permitiendo explorar propuestas frescas y apoyar a desarrolladores independientes

Steam regala cuatro juegos nuevos:
Steam regala cuatro juegos nuevos: así puedes descargarlos gratis y ampliar tu biblioteca gratuitamente

Una de las plataformas más populares para jugadores de todo el mundo vuelve a sorprender a su comunidad. Steam ha ampliado su catálogo gratuito con cuatro juegos nuevos que ya se pueden descargar sin ningún costo, ideales para quienes buscan variedad y quieren ampliar su biblioteca sin gastar dinero.

Como ocurre en este tipo de lanzamientos, una vez reclamados, los títulos quedan para siempre en la cuenta del usuario, sin necesidad de suscripciones ni pagos adicionales.

Steam amplía su catálogo gratuito:
Steam amplía su catálogo gratuito: cuatro juegos para reclamar y jugar en cualquier momento sin coste alguno

¿Qué juegos están disponibles gratis en Steam?

La selección de esta semana cubre géneros muy diversos, desde la supervivencia y el terror psicológico hasta la estrategia y la acción deportiva. Todos los títulos pueden descargarse gratis y permanecerán en la cuenta de Steam una vez reclamados.

  1. The Wild Darkness

Un juego de supervivencia y rol con estética low-poly, desarrollado por Popeye Party. El jugador despierta en un bosque misterioso y debe sobrevivir recolectando recursos, fabricando herramientas y cocinando alimentos.

El mundo se genera de forma aleatoria, y la jugabilidad combina elementos de roguelike y gestión de recursos. La muerte permanente añade dificultad y obliga a replantear estrategias en cada partida.

  1. Fall Asleep

Terror psicológico y atmósfera inquietante son las claves de este indie. El jugador encarna a una persona con trastornos del sueño que debe sobrevivir a la noche enfrentando manifestaciones físicas de sus miedos.

La mecánica se centra en la gestión de la cordura y la interacción con objetos del entorno. La experiencia se apoya en el diseño de sonido envolvente y la sensación de vulnerabilidad ante la oscuridad.

  1. Hivefront TD

Un tower defense dibujado a mano, desarrollado por Super Ant Studio, donde el jugador elige defender una colonia de hormigas o abejas frente a oleadas de insectos enemigos.

La clave está en la colocación estratégica de más de 20 tipos de torres, cada una con mejoras específicas. El juego destaca por su ritmo ágil, su modo para un jugador sin conexión y su enfoque en la optimización de recursos.

  1. SportsBlitz

Acción deportiva de ritmo rápido, inspirada en títulos clásicos como WarioWare. El jugador debe superar microjuegos deportivos minimalistas que duran apenas unos segundos cada uno, desde duelos de esgrima hasta desafíos de reacción rápida.

El objetivo es sobrevivir a las rondas sucesivas y escalar en las tablas de clasificación global. El juego destaca por su estética pixel art y por el homenaje a los televisores CRT.

¿Cómo descargar los juegos gratis en Steam?

  1. Ingresa a tu cuenta en la aplicación de Steam o desde la web.
  2. Busca cualquiera de los juegos mencionados por nombre.
  3. Haz clic en “Obtener” o “Jugar” para añadirlo a tu biblioteca.
  4. No es necesario instalarlo de inmediato; los títulos quedarán guardados de forma permanente.

No se requiere ningún tipo de suscripción adicional ni pago posterior.

¿Por qué importa esta promoción?

Desde aventuras roguelike hasta microjuegos
Desde aventuras roguelike hasta microjuegos deportivos, la selección cubre preferencias diversas y ofrece una alternativa accesible para quienes buscan nuevas experiencias sin compromiso económico

El acceso a juegos gratuitos no solo es un atractivo para los jugadores, sino una estrategia de Steam para fidelizar a la comunidad y visibilizar el trabajo de estudios independientes.

En un entorno donde los precios de los lanzamientos y las suscripciones pueden ser una barrera, estas ofertas permiten experimentar sin presión y dan visibilidad a títulos que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos. Además, el hecho de que los juegos puedan reclamarse de forma permanente, sin suscripciones ni pagos posteriores, suma valor a la propuesta.

Las promociones de juegos gratuitos en Steam ofrecen una excelente oportunidad para experimentar títulos nuevos y sumar variedad a la biblioteca sin coste alguno.

Si buscas entretenimiento, probar nuevos géneros o simplemente aumentar tu colección, esta selección de cuatro juegos gratuitos está disponible para su descarga inmediata. Es una forma práctica de iniciar el fin de semana probando propuestas frescas, apoyando a pequeños estudios y disfrutando del gaming sin pasar por caja.

