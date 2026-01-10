Un nuevo sistema de calefacción te permite ahorrar hasta un 55% en tus facturas

Nuevo sistema de calefacción permite ahorrar hasta un 55% en la factura eléctrica. (Imagen ilustrativa)

Un sistema de climatización desarrollado por universidades chinas propone un cambio profundo en la forma de calefaccionar los hogares: reemplazar el radiador tradicional como eje central y reducir hasta en un 55% el costo energético anual.

La tecnología, que combina energías renovables, almacenamiento y gestión inteligente, ya fue probada en un entorno residencial real y demostró una fuerte disminución de la dependencia de la red eléctrica convencional.

El avance fue diseñado por investigadores de la Universidad de Arquitectura de Shenyang y la Universidad Jiao Tong de Shanghái, y sus resultados fueron publicados en la revista científica Energy.

El nuevo sistema de calefacción combina energías renovables, almacenamiento y gestión inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio no plantea una solución experimental aislada, sino un modelo integral que coordina tecnologías ya existentes para ofrecer una alternativa viable a los sistemas de calefacción domésticos tradicionales.

A diferencia de los esquemas convencionales, basados en una única fuente de energía, el nuevo sistema adopta un enfoque híbrido. Integra generación solar fotovoltaica, aerogeneradores de pequeña escala y un doble sistema de almacenamiento, tanto eléctrico como térmico. Esta combinación permite cubrir una parte significativa de la demanda energética anual de una vivienda, incluso en condiciones climáticas exigentes.

Las pruebas se realizaron en un edificio residencial de bajo consumo ubicado en una región con inviernos muy fríos y veranos intensos. La vivienda, de dos plantas y 335 metros cuadrados, fue diseñada específicamente para maximizar la captación de energías renovables. En su cubierta se instalaron paneles solares de alta potencia junto a aerogeneradores de 4 kilovatios, capaces de producir electricidad incluso cuando la radiación solar es baja.

Las pruebas realizadas sobre este nuevo sistema de calefacción demostraron un ahorro de energía de hasta un 55%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La energía generada se almacena en una batería con capacidad de hasta 40 kilovatios hora, que permite abastecer al hogar durante períodos sin producción renovable. En paralelo, el sistema incorpora un depósito de agua que funciona como acumulador térmico, conservando el calor excedente para su uso posterior. Este doble almacenamiento resulta clave para mantener la estabilidad energética y térmica durante todo el año.

Uno de los componentes centrales del desarrollo es la bomba de calor dual. A diferencia de los modelos tradicionales, esta solución combina una unidad geotérmica, que intercambia energía con el subsuelo, y otra aerotérmica, que aprovecha el aire exterior. La coexistencia de ambas permite adaptar el funcionamiento del sistema a las condiciones climáticas cambiantes, optimizando el rendimiento tanto en invierno como en verano.

La gestión del conjunto no depende de decisiones manuales. El sistema utiliza algoritmos avanzados inspirados en modelos genéticos y en la optimización por enjambre de partículas, una técnica tomada del comportamiento colectivo de la naturaleza.

El nuevo sistema de calefacción no depende al 100% de la red eléctrica. (Canva)

Estos algoritmos analizan variables como temperatura exterior, demanda energética, nivel de almacenamiento y previsiones climáticas para decidir, en tiempo real, cuál es la fuente más eficiente en cada momento.

Gracias a esta supervisión automatizada, el sistema logra reducir el costo nivelado de la energía en un 54,7% y disminuir hasta en un 75% la dependencia de la red eléctrica. En la práctica, esto significa que el hogar puede anticipar necesidades de calefacción, almacenar energía cuando resulta más barata o abundante y utilizarla de forma inteligente cuando la demanda aumenta.

El estudio también destaca un cambio conceptual: la calefacción deja de ser un sistema reactivo, que se enciende cuando baja la temperatura, para convertirse en uno predictivo. Al anticipar escenarios climáticos y patrones de consumo, la vivienda optimiza recursos sin sacrificar confort.

La implementación del sistema de calefacción es elevada, pero se compensa con la reducción del pago de energía. (Freepik)

Si bien la implementación completa requiere una inversión inicial considerable, los investigadores señalan que la reducción sostenida de las facturas energéticas y la menor dependencia de la infraestructura eléctrica tradicional compensan el costo en el mediano plazo. Además, el uso coordinado de tecnologías ya disponibles facilita su adaptación a otros mercados y contextos urbanos.

El desarrollo ofrece una señal clara sobre el futuro de la climatización doméstica: sistemas más integrados, inteligentes y menos dependientes de combustibles fósiles o redes centralizadas. En un contexto global marcado por el aumento del costo energético y la necesidad de reducir emisiones, este modelo se perfila como una alternativa concreta para transformar la forma en que se calefaccionan los hogares.