Este es el electrodoméstico moderno que podría sustituir a la freidora de aire

Ofrecen mayor capacidad y funciones avanzadas para cocinar de manera saludable y eficiente en el hogar

Las freidoras de aire y los hornos de aire permiten preparar comidas crujientes con menos aceite y bajo consumo eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las freidoras de aire se han consolidado como uno de los electrodomésticos más populares en las cocinas por su versatilidad, bajo consumo y la posibilidad de preparar recetas saludables sin grandes cantidades de aceite. Sin embargo, en el mercado actual, los hornos de aire caliente están ganando terreno como alternativa moderna, ofreciendo ventajas similares y nuevas funciones.

Similitudes y diferencias entre freidoras y hornos de aire

Tanto las freidoras de aire como los hornos de convección permiten cocinar alimentos crujientes y sabrosos usando poco o nada de aceite. Esta característica facilita la preparación de platos más ligeros y adecuados para una dieta equilibrada.

Los hornos de aire y las freidoras de aire permiten cocinar alimentos crujientes y saludables utilizando muy poco aceite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos dispositivos emplean un sistema de circulación de aire caliente que cocina los alimentos de forma rápida y uniforme, lo que resulta ideal para quienes buscan ahorrar tiempo sin renunciar al sabor ni a la textura. Además, su consumo eléctrico es bajo en comparación con otros métodos, lo que ayuda a reducir el gasto energético en el hogar.

La diferencia principal radica en el espacio y la capacidad. Los hornos de aire suelen ocupar más lugar en la cocina, pero permiten preparar mayores cantidades de comida, lo que los hace apropiados para familias o quienes cocinan para varios comensales.

Los hornos de aire destacan por su capacidad para cocinar grandes cantidades, ideales para familias o reuniones. (Amazon)

Modelos destacados de hornos de aire

  • Horno de aire multifunción Aigostar, de 12 litros Este modelo ofrece una capacidad para preparar comidas para grupos grandes y asar piezas enteras como un pollo. Con 1.700 W de potencia y ocho modos predeterminados de tiempo y temperatura, incluye accesorios como una cesta giratoria, dos rejillas, bandeja, asa en forma de U y espetón para asados.
  • Horno de aire caliente Innsky, de 10 litros Funciona como freidora sin aceite y horno de aire, con 1.500 W de potencia y cocción por convección. Permite funciones de parrilla eléctrica, deshidratador de frutas y cuenta con 10 programas distintos, pantalla táctil y regulación de temperatura de 80 a 200 °C. El modo de rotación y la luz interior facilitan un cocinado uniforme y controlado.
  • Freidora sin aceite y horno de aire caliente Princess, de 11 litros Este dispositivo combina versatilidad y eficiencia con 1.800 W de potencia, pantalla LED táctil y 10 programas. Sirve para asar, tostar, descongelar y deshidratar alimentos, e incluye un libro de recetas. Destaca por consumir hasta un 60 % menos de electricidad en comparación con un horno convencional.
  • Horno multifunción Tristar, de 10 litros Con 1.800 W de potencia, 10 litros de capacidad y 10 programas preinstalados, dispone de temporizador, regulación de temperatura y pantalla táctil. Incluye una cesta para patatas fritas, dos rejillas y bandeja recogemigas. Su puerta extraíble facilita la limpieza tras cada uso.
Por su capacidad, los hornos de aire permiten cocinar para varios comensales y preparar una amplia variedad de recetas con menos grasa. (Amazon)

Una alternativa moderna para cocinar saludable

Los hornos de aire caliente representan una evolución en los pequeños electrodomésticos para la cocina. Permiten preparar una variedad de recetas con menos grasa, reducen el consumo eléctrico y ofrecen mayor capacidad, lo que los posiciona como una opción para quienes buscan sustituir o complementar la freidora de aire en casa.

