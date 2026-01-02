Tecno

Los 5 avances prometidos por Elon Musk para 2025 que no se cumplieron

Entre iniciativas incompletas y retrasos en proyectos clave, los protagonistas del sector enfrentaron nuevos cuestionamientos sobre visión, ejecución y futuro

Guardar
Las metas incumplidas de Musk
Las metas incumplidas de Musk en 2025 reflejaron la distancia entre sus ambiciosos anuncios y los resultados obtenidos. (Reuters)

Elon Musk, una de las figuras más influyentes del sector tecnológico y empresarial mundial, finalizó 2025 con un patrimonio de USD 726.300 millones, cantidad equiparable a la suma de varias grandes fortunas. No obstante, cinco de las principales promesas que había marcado como prioridades para este año quedaron incumplidas, lo que evidenció un marcado contraste entre las expectativas creadas y los resultados reales.

Misión tripulada a Marte: la frontera aún inalcanzable

La primera gran promesa fue la de una misión tripulada a Marte dirigida por SpaceX. Musk aseguró en repetidas ocasiones que los primeros humanos llegarían al planeta rojo en 2025, incluso mencionó desde 2016 la posibilidad de enviar personas en 2024 para que arribaran un año después. Diez años más tarde, ningún ser humano ha estado cerca de pisar Marte.

Los vuelos de prueba de la nave Starship representaron progresos, pero persisten obstáculos técnicos, como el repostaje en órbita y el desarrollo de sistemas de soporte vital para viajes interplanetarios.

Representación artística de una Starship
Representación artística de una Starship sobrevolando Marte. (SpaceX)

Robotaxis de Tesla: el futuro que no llegó a las calles

La segunda promesa implicaba una transformación en el transporte urbano gracias al lanzamiento a gran escala de un servicio de robotaxis por parte de Tesla. Musk comunicó a inversores y al público que, antes de finalizar el año, la mitad de la población de Estados Unidos tendría acceso a esta tecnología de conducción autónoma. La realidad fue una prueba limitada en Austin, Texas, restringida a determinadas zonas.

Los vehículos continuaron operando bajo la vigilancia de conductores humanos, tanto por exigencia de reguladores como por decisión de la empresa, lejos del escenario prometido. Empresas como Waymo y competidores chinos lideraron el despliegue público de vehículos autónomos.

El servicio de robotaxis de
El servicio de robotaxis de Tesla solo se probó en zonas limitadas de Austin y nunca alcanzó el despliegue masivo prometido. (Reuters)

IA general de xAI: una promesa postergada

En el área de la inteligencia artificial general, Musk prometió que xAI alcanzaría en 2025 una capacidad de razonamiento humano. Al avanzar el año, esta meta se postergó para “los próximos años” sin una fecha precisa. Especialistas en inteligencia artificial resaltaron que los modelos existentes aún presentan deficiencias, especialmente las denominadas “alucinaciones” y limitaciones en tareas complejas donde el juicio humano es fundamental.

Tesla Roadster de segunda generación

El cuarto incumplimiento se produjo en el sector de la automoción, con el esperado lanzamiento de la segunda generación del Tesla Roadster. Presentado en 2017, su llegada al mercado se programó inicialmente para 2020, pero Musk fue aplazando la fecha: 2021, 2022, 2023, 2024 y, finalmente, 2025, sin concretar la producción. Al cierre de ese año, surgieron quejas públicas de clientes por depósitos pagados años atrás, lo que puso en evidencia la falta de avances.

En reuniones de noviembre, Tesla pospuso nuevamente el cronograma: el primer vehículo se entregaría en abril de 2026 y la fabricación completa quedaba prevista para 2027.

Elon Musk posa junto a
Elon Musk posa junto a un modelo de la primera generación de Tesla Roadster, en 2009. (Reuters)

¿Reducción del gasto federal?

En gestión pública, la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) trajo la quinta gran promesa. Musk se comprometió a eliminar USD 2 billones en despilfarro federal. A pesar del anuncio, el gasto estatal no disminuyó; distintos análisis señalaron un aumento al finalizar el año. Además, la eliminación de programas federales, entre ellos los de asistencia de USAID, provocó consecuencias negativas, incluso de carácter humanitario.

Lejos de reducir el gasto, la aplicación de estas medidas desmanteló recursos críticos y agravó los retos sociales para quienes dependían de estos apoyos. El contraste entre los anuncios y los hechos ha marcado el balance del año para Elon Musk.

Temas Relacionados

Elon MuskSpaceXTeslaRobotaxisTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo funciona Mastodon, el nuevo competidor de X y Threads de código abierto

La plataforma se presenta como un espacio donde los usuarios gestionan su experiencia eligiendo servidores con reglas propias, sin depender de una empresa centralizada

Cómo funciona Mastodon, el nuevo

India le da 72 horas a Elon Musk para corregir a su IA Grok por generar contenido “obsceno”

La exigencia gubernamental indaga la responsabilidad de las plataformas tecnológicas ante fallos en la moderación de contenido generado por inteligencia artificial

India le da 72 horas

Así es el nuevo altavoz preparado para karaoke: usa IA para eliminar las voces de las canciones

LG presentó el Stage 501, un altavoz con inteligencia artificial capaz de adaptar cualquier canción a la voz del usuario sin necesidad de archivos especiales

Así es el nuevo altavoz

Cómo la computación analógica puede reducir mil veces el gasto energético de la inteligencia artificial

La propuesta impulsa una forma innovadora de operar sistemas, con el objetivo de reducir el consumo eléctrico en procesos de automatización y en el desarrollo de tecnologías robóticas avanzadas

Cómo la computación analógica puede

El WiFi puede ser más rápido sin pagar más: el cambio clave que debes hacer en el router

La saturación de los canales inalámbricos es una de las causas más comunes del internet lento, especialmente en edificios y zonas urbanas

El WiFi puede ser más
DEPORTES
El álbum de fotos de

El álbum de fotos de la celebración de fin de año del futbolista Nico González y su flamante novia en Madrid

Entre hobbies, familia y golf: así vive Gareth Bale su retiro de la élite del fútbol mundial

La singular manera con la que Edinson Cavani anunció su arribo a la pretemporada de Boca Juniors tras sus vacaciones

Logan Sargeant, el piloto que reemplazó Colapinto en Williams, volverá a competir de manera oficial: “Estoy súper emocionado”

Tras quedar libre de Racing, Gabriel Arias se incorporó a un nuevo equipo de la Liga Profesional

TELESHOW
Jorge Rial contó como vivió

Jorge Rial contó como vivió el terremoto en México: “Tembló el edificio”

Yanina Latorre aseguró que Chechu Bonelli y Facundo Pieres habrían iniciado un romance

Calu Rivero y Aíto de la Rúa salieron a nadar mar adentro: “Presente, curioso y valiente”

El nuevo novio de Zaira Nara y su conexión con Jakob Von Plessen, el padre de los dos hijos de la modelo

El último momento sobre la salud de Christian Petersen: se conoció el primer parte médico del 2026

INFOBAE AMÉRICA

El día que Jason Alexander

El día que Jason Alexander casi puso en jaque a “Seinfeld” y una advertencia que redefinió el destino de George Costanza

Tesla perdió el liderazgo mundial en vehículos eléctricos

Descubren que las bacterias del intestino podrían desencadenar depresión bipolar

Francia inicia controles para eliminar los “químicos eternos” de cosméticos y textiles

16 víctimas, un mercado clandestino y la ciencia como excusa: la historia detrás de los crímenes de Burke y Hare, una sombra que cubrió Edimburgo