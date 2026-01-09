Tecno

Tres empresas nucleares abastecerán de energía a los centros de datos de Meta

Meta aseguró energía nuclear para sus centros de datos en Estados Unidos tras firmar acuerdos con estas compañías

Meta cerró contratos con Vistra, Oklo y TerraPower para abastecer sus centros de datos con energía nuclear en Estados Unidos. (AP)

Meta firmó acuerdos con tres empresas del sector nuclear para asegurar el suministro eléctrico de sus centros de datos en Estados Unidos con energía de origen nuclear. El convenio incluye a Vistra, una operadora con varias plantas nucleares en funcionamiento, y a las startups Oklo y TerraPower, especializadas en reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés).

Los contratos surgieron tras una convocatoria lanzada por Meta en diciembre de 2024, en la que solicitó socios capaces de sumar hasta 4 GW de capacidad energética en la próxima década. Gran parte de la energía contratada circulará por la red PJM, que abastece a 13 estados del centro y este de Estados Unidos, un área donde la proliferación de centros de datos ha tensionado la demanda eléctrica.

El acuerdo más inmediato es con Vistra, que suministrará a Meta 2,1 GW de electricidad procedente de las plantas nucleares Perry y Davis-Besse, ambas ubicadas en Ohio.

La ampliación de capacidad en las plantas de Ohio y Pensilvania sumará 433 MW adicionales para Meta en la próxima década. (Imagen referencial/Reuters)

El convenio contempla también la ampliación de capacidad en estas instalaciones y en la planta Beaver Valley, en Pensilvania, que aportarán 433 MW adicionales a partir de la próxima década. La energía nuclear de reactores ya operativos representa uno de los recursos más económicos para abastecer la red.

En paralelo, Meta apostó por la innovación tecnológica a través de acuerdos con startups emergentes del sector nuclear. Oklo proveerá 1,2 GW mediante la construcción de una serie de reactores Aurora Powerhouse, cada uno con una capacidad de 75 MW, en el condado de Pike, Ohio.

Aunque la empresa salió a bolsa en 2023 y concretó un acuerdo relevante con el operador Switch, enfrenta retrasos en la aprobación regulatoria de su diseño por parte de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (NRC). Si Oklo cumple con el cronograma, la entrega de energía a la red podría comenzar en 2030.

Meta busca garantizar energía estable y sostenible para su infraestructura digital mediante alianzas estratégicas con empresas del sector nuclear en Estados Unidos. (Meta)

Por su parte, TerraPower, fundada por Bill Gates, proyecta iniciar el suministro eléctrico a Meta a partir de 2032. Su tecnología utiliza sodio fundido para transferir calor y almacenar energía, lo que permite liberar potencia adicional en momentos de alta demanda.

La compañía, que colabora con GE Hitachi, construye su primera planta en Wyoming y los dos primeros reactores destinados a Meta totalizarán 690 MW, con la posibilidad de ampliar a ocho unidades y sumar hasta 2,8 GW, además de 1,2 GW de almacenamiento. La tecnología de TerraPower permite liberar potencia adicional en momentos de alta demanda.

Las condiciones económicas de los acuerdos no fueron reveladas por Meta. La electricidad proveniente de Vistra será la más accesible, ya que los reactores en operación tienen los costos de generación más bajos de la red. En contraste, los precios finales de los SMR aún no están definidos; TerraPower aspira a alcanzar costos de entre USD 50 y USD 60 por MWh en futuras plantas, mientras que Oklo calcula entre USD 80 y USD 130 por MWh, aunque se prevé que los primeros proyectos resulten más costosos.

El incremento de centros de datos y el auge de la inteligencia artificial elevaron la demanda energética y aceleraron la apuesta de Meta por energía nuclear. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de la demanda energética vinculada a la inteligencia artificial y al procesamiento de datos ha impulsado a grandes tecnológicas como Meta a buscar fuentes de energía estables y sostenibles. La apuesta por la energía nuclear responde a la necesidad de contar con suministro continuo y a gran escala para respaldar la expansión de la infraestructura digital.

