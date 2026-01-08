Tecno

Threads prueba juegos dentro de los mensajes privados

Hace dos años, Instagram incorporó un minijuego oculto de emojis en los mensajes directos

Meta está desarrollando internamente un
Meta está desarrollando internamente un juego de baloncesto para los chats de Threads. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La red social Threads, propiedad de Meta, está experimentando con una función que permitiría a los usuarios jugar directamente en los mensajes privados. El primer prototipo, un juego de baloncesto, representa un paso hacia la diferenciación frente a otras plataformas y podría reforzar la interacción entre sus miembros.

Juegos integrados en mensajes privados: el plan de Threads

Según confirmó un portavoz de Meta a TechCrunch, la compañía está desarrollando internamente un juego de baloncesto para los chats de Threads. Esta función, aún en fase de pruebas y sin fecha de lanzamiento definida, fue revelada por Alessandro Paluzzi, ingeniero que suele identificar novedades aún no anunciadas al público.

Paluzzi compartió una imagen del prototipo, que muestra cómo los usuarios podrán lanzar el balón a la canasta deslizando el dedo en la pantalla, compitiendo con amigos por la mayor puntuación.

El primer prototipo, un juego
El primer prototipo, un juego de baloncesto, representa un paso hacia la diferenciación frente a otras plataformas. (@alex193a)

La inclusión de juegos en los mensajes privados podría situar a Threads por delante de competidores como X y Bluesky, que actualmente no ofrecen experiencias lúdicas similares. Además, esta novedad busca emular la experiencia de iMessage en dispositivos Apple, donde los usuarios ya disfrutan de juegos a través de aplicaciones externas como GamePigeon.

La compañía de Mark Zuckerberg explora así nuevas vías para captar y retener usuarios, en un sector donde la integración de entretenimiento es cada vez más relevante.

No es la primera vez que Meta apuesta por los juegos en sus servicios de mensajería. Hace dos años, Instagram introdujo un minijuego oculto de emojis en los mensajes directos. En ese caso, el reto consistía en mantener un emoji en el aire moviendo una paleta digital en la parte inferior de la pantalla, con la meta de lograr la mayor puntuación frente al contacto del chat.

El juego de baloncesto aún
El juego de baloncesto aún está en fase de pruebas y sin fecha de lanzamiento definida. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Innovaciones recientes de Threads

La estrategia de añadir juegos forma parte de una serie de novedades implementadas por Threads para competir en el mercado de redes sociales. Recientemente, la plataforma amplió la función de Comunidades, ofreciendo nuevos temas para atraer a usuarios acostumbrados a Reddit y X. También incorporó publicaciones temporales que desaparecen a las 24 horas, facilitando la participación en conversaciones más dinámicas y efímeras.

Pese a contar con 400 millones de usuarios mensuales, Threads aún enfrenta el desafío de alcanzar la popularidad de X en Estados Unidos, según datos publicados por el Pew Research Center. Con la introducción de juegos y nuevas funciones sociales, la red social aspira a fortalecer su posición y aumentar la interacción dentro de su comunidad global.

Threads permitirá personalizar con más precisión el contenido del feed

Meta ha puesto en marcha una función experimental en Threads que brinda a los usuarios la posibilidad de ajustar con mayor precisión los contenidos que aparecen en su feed. Así lo explicó Connor Hayes, responsable de Threads, detallando que la nueva herramienta permite a las personas influir directamente en la frecuencia de publicaciones sobre temas de su interés a través del comando ‘Dear Algo’ (‘Querido algoritmo’).

Threads incorporó publicaciones temporales que
Threads incorporó publicaciones temporales que desaparecen a las 24 horas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

A diferencia de los sistemas tradicionales que dependen de las interacciones anteriores del usuario para determinar qué contenidos recomendar, esta función da la opción de pedir explícitamente recibir más o menos publicaciones sobre un tópico específico, como deportes o moda.

Basta con escribir el comando junto a una petición clara para que el algoritmo modifique la selección de contenidos, sin necesidad de realizar cambios adicionales en la configuración.

El propósito de esta iniciativa es hacer que las sugerencias de Threads se ajusten mejor a los gustos de cada persona, en respuesta a las críticas habituales sobre la capacidad de los algoritmos para identificar intereses reales. Según Meta, la función está en fase de pruebas y forma parte del esfuerzo por aumentar la personalización y relevancia de los feeds en sus plataformas.

Actualmente, la mayoría de las redes sociales utiliza algoritmos que consideran factores como los ‘me gusta’, los comentarios o el tiempo que se pasa viendo una publicación. No obstante, Meta reconoce que estos sistemas pueden no ser suficientemente precisos y está buscando alternativas que permitan a los usuarios tener una mayor influencia sobre los contenidos que desean ver.

