Threads, la red social de Zuckerberg, tiene nuevas funciones para creadores de contenido y de podcast

Meta busca consolidar una comunidad activa en torno a estos contenidos y facilitar el análisis de la participación de la audiencia

La red social de Meta
La red social de Meta presenta herramientas visuales y espacios dedicados para que los creadores promocionen sus podcasts y amplíen su audiencia. (Threads)

Threads, la red social de Mark Zuckerberg que compite con X, ha anunciado funciones que apuestan por los creadores de podcast, un sector en pleno crecimiento dentro del ecosistema digital.

La plataforma, propiedad de Meta, ha comenzado a implementar herramientas que facilitan la promoción y visibilidad de los programas de audio, tanto en el feed como en los perfiles de usuario, con el objetivo de fortalecer la interacción entre creadores y audiencia.

Enlaces mejorados y promoción en perfiles

Entre las novedades, Threads ha introducido una presentación diferenciada para los enlaces de podcasts en el feed, que ahora aparecen con fondos coloridos y miniaturas de imágenes. Esta actualización permite que los usuarios identifiquen de manera más sencilla los contenidos relacionados con podcasts, lo que puede traducirse en un mayor alcance para los creadores.

En tanto, los perfiles de usuario disponen de un espacio dedicado para añadir un enlace destacado al podcast principal, una función pensada para que los podcasters promocionen sus programas y amplíen su audiencia de forma más efectiva.

La estrategia de Threads se
La estrategia de Threads se enfoca en centralizar las conversaciones y debates sobre podcasts. (Threads)

La estrategia de Threads se centra en convertirse en un punto de encuentro para las conversaciones sobre podcasts, en lugar de replicar el modelo de distribución de audio de otras plataformas. El interés por la comunidad de podcasts radica en el potencial de la red social para convertirse en el lugar de referencia donde los usuarios discutan sobre programas e interactúen directamente con los creadores.

Actualmente, estas conversaciones se encuentran dispersas en plataformas como Reddit, X, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify, lo que dificulta la consolidación de una comunidad centralizada en torno a los podcasts.

Funciones analíticas y descubrimiento: objetivos para 2025

De cara al próximo año, Meta ha adelantado a TechCrunch que Threads incorporará nuevas funciones orientadas a los podcasters y sus oyentes. Entre los planes figura el desarrollo de herramientas de análisis que permitan a los presentadores de podcasts obtener información precisa sobre cómo sus programas generan conversación entre los usuarios.

También se prevé la introducción de mecanismos para facilitar el descubrimiento de nuevos podcasts y fortalecer la conexión entre creadores y oyentes a través de la interacción en la plataforma.

Los perfiles en Threads ahora
Los perfiles en Threads ahora permiten incorporar enlaces destacados a podcast. (Threads)

En el contexto competitivo, Threads busca diferenciarse de otras redes sociales como X y Bluesky mediante su enfoque en los creadores de contenido. Con más de 400 millones de usuarios activos mensuales y 150 millones de usuarios activos diarios, la plataforma aún se sitúa por detrás de X, que reporta hasta 600 millones de usuarios activos mensuales.

La captación de la comunidad de podcasts representa una oportunidad para reducir esta brecha y consolidar a Threads como un espacio relevante para el debate y la promoción de programas de audio.

A pesar de su interés en el sector, Meta ha dejado claro que Threads no pretende convertirse en una plataforma de distribución de podcasts. El objetivo es fomentar la conversación y el análisis en torno a los programas, no alojar ni reproducir los episodios directamente en la aplicación.

La compañía subraya que su enfoque está en proporcionar a los creadores herramientas para entender y potenciar la interacción con su audiencia.

Con más de 400 millones
Con más de 400 millones de usuarios mensuales, Threads fortalece sus recursos para creadores de podcast. (Threads)

Además de las funciones específicas para podcasters, Threads ha lanzado recientemente otras herramientas dirigidas a los creadores de contenido en general. En mayo, la plataforma permitió añadir hasta cinco enlaces en el perfil de usuario, facilitando la expansión de la presencia digital de los creadores en diferentes redes sociales, plataformas de vídeo, blogs y portafolios.

También se ha habilitado la opción de adjuntar archivos de texto, lo que permite compartir reflexiones y perspectivas más extensas con la comunidad.

En los próximos meses, la plataforma prevé seguir ampliando su oferta de funciones centradas en las discusiones sobre podcasts, con el objetivo de consolidar su posición como espacio de referencia para creadores y oyentes dentro del universo de las redes sociales.

