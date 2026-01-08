Spotify reduce requisitos y amplía su programa de monetización para creadores

La empresa también está lanzando nuevas funcionalidades para facilitar la gestión. REUTERS/Brendan McDermid

Spotify ha dado un paso adelante en la competencia por captar y retener a los creadores de podcasts, especialmente en formato video. Con una serie de cambios, la plataforma sueca de streaming ha simplificado los requisitos para acceder a su programa de monetización y ha incorporado nuevas herramientas, apuntando a fortalecer la posición de los podcasters frente a rivales como YouTube y Netflix.

Nuevos requisitos para monetizar podcasts en Spotify

Spotify ha decidido facilitar el acceso al programa de monetización tras observar un crecimiento significativo en el consumo de podcasts en video. Los datos internos muestran que “el consumo mensual de podcasts en video en Spotify casi se ha duplicado”.

Roman Wasenmuller, jefe global de podcasts de la compañía, destacó que “el usuario promedio de podcasts en Spotify reproduce el doble de programas de video al mes que antes del lanzamiento”.

TT News Agency/Fredrik Sandberg/via REUTERS

A partir de ahora, los creadores pueden ser parte del programa con solo 1.000 miembros de audiencia activa, 2.000 horas de consumo en los últimos 30 días y tres episodios publicados. Estos números representan una reducción sustancial frente a los requisitos previos: 2.000 oyentes, 10.000 horas de consumo y 12 episodios publicados.

Cabe indicar que este ajuste busca atraer a una base más amplia de creadores y aprovechar la demanda creciente por contenidos audiovisuales.

Herramientas para la gestión y monetización de podcasts en video

La empresa no solo ha bajado las barreras de entrada, sino que también está lanzando nuevas funcionalidades para facilitar la gestión y monetización de los podcasts en video. En abril estará disponible un conjunto de herramientas para la gestión de patrocinios, diseñadas para ofrecer mayor control y transparencia a los creadores sobre sus ingresos.

Además, Spotify permitirá que los podcasters publiquen y moneticen episodios de video directamente desde plataformas de alojamiento externas, como Acast, Audioboom y Libsyn. Esta medida pretende simplificar el proceso y fomentar la diversificación de ingresos para quienes producen contenido audiovisual.

(Spotify)

Ingresos adicionales y apoyo a creadores de video

Los creadores incluidos en el programa pueden generar ingresos por publicidad tanto en el nivel gratuito de Spotify como en otras plataformas. Quienes se dedican a los podcasts en video tienen una ventaja adicional: la empresa les paga directamente cuando sus contenidos son vistos sin anuncios por suscriptores premium.

Esta fuente complementaria de ingresos diferencia a Spotify de otras plataformas y estimula la producción de videos originales.

Nueva sede de producción para podcasters: Spotify Sycamore Studios

Spotify ha inaugurado Sycamore Studios en Los Ángeles, que se convertirá en la base de operaciones para los podcasts de The Ringer y estará disponible para un grupo seleccionado de creadores. Jordan Newman, jefe de alianzas de contenido de Spotify, explicó a Reuters que la iniciativa busca “ayudar a los creadores a evitar los costos de alquilar estudios”.

FILE PHOTO: A logo of Spotify is seen on a beach during the Cannes Lions International Festival of Creativity in Cannes, France, June 20, 2023. REUTERS/Eric Gaillard/File Photo

La compañía suma así este espacio a sus instalaciones de Londres y Nueva York, consolidando una red de apoyo físico para la comunidad de podcasters.

En los últimos cinco años, la plataforma sueca de streaming ha invertido más de 10.000 millones de dólares en la industria del podcast, según datos proporcionados por la propia empresa.

Comparte en tiempo real tu música de Spotify con amigos

Spotify ha introducido nuevas herramientas sociales que permiten a los usuarios compartir en tiempo real las canciones que están escuchando con sus contactos dentro de la plataforma. La incorporación de la función de Mensajes tiene como objetivo facilitar el intercambio musical directo, creando así espacios de interacción más cercanos y fomentando el descubrimiento conjunto de nuevos temas, todo sin salir de la aplicación.

(Spotify)

Esta característica, denominada Actividad de escucha, ya se encuentra disponible tanto en dispositivos iOS como Android, siempre que Mensajes esté habilitado en el mercado correspondiente. Para comenzar a utilizarla, basta con acceder a la configuración de privacidad y activar la opción pertinente, lo que brinda mayor autonomía y protección sobre los datos personales y hábitos de escucha.

Los usuarios pueden decidir con quién desean compartir la información sobre lo que están escuchando, manteniendo así el control sobre su privacidad. La actividad musical se muestra en la parte superior de las conversaciones de Mensajes. Si un amigo está escuchando música en ese momento, se indica el tema en reproducción; en caso contrario, se visualiza la última canción escuchada.

Al pulsar sobre la información musical de un contacto, se puede reproducir la misma canción, añadirla a la propia biblioteca, acceder al menú de opciones o responder con emojis. Esta dinámica contribuye tanto al descubrimiento de nuevos artistas como a la posibilidad de comentar sobre la música, enriqueciendo la experiencia social dentro de Spotify.