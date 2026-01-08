Ahora puedes compartir con tus amigos lo que escuchas en Spotify en tiempo real

La función de Actividad de escucha permite mostrar en tiempo real lo que cada usuario reproduce en Spotify. (Spotify)

Spotify amplía sus funciones sociales y ahora permite compartir en tiempo real la música que escuchas con amigos y familiares. Gracias a la función de Mensajes, la plataforma busca fortalecer la interacción entre usuarios, facilitando la conexión directa y el descubrimiento musical conjunto sin salir de la aplicación.

Actividad de escucha en tiempo real

La nueva función de Actividad de escucha ya está disponible en la aplicación para iOS y Android en los mercados donde Mensajes está habilitado. Para activarla, los usuarios deben ingresar en la configuración de privacidad y habilitar la opción correspondiente.

Se puede elegir con quién compartir la actividad, lo que otorga mayor control y privacidad sobre los hábitos musicales.

Al tocar el estado musical de un amigo en Mensajes, es posible escuchar el mismo tema o agregarlo a la biblioteca. (Spotify)

La actividad de escucha aparece en la parte superior de los chats de Mensajes. Si un contacto está escuchando música, se muestra el tema actual; si no, se visualiza la última canción reproducida.

Al tocar sobre el estado musical de un amigo, es posible reproducir el mismo tema, guardarlo en la biblioteca, abrir el menú contextual o reaccionar con emojis. Esta interacción permite descubrir nuevos artistas o canciones y compartir impresiones de forma instantánea.

Solicitar y crear sesiones Jam

Otra novedad es la posibilidad de solicitar una sesión Jam desde la interfaz de Mensajes. Las sesiones Jam permiten a los usuarios escuchar música juntos de manera sincronizada y añadir canciones a una cola compartida.

Las nuevas sesiones Jam permiten escuchar música sincronizada y gestionar la lista de reproducción de forma colaborativa. (Reuters)

Los usuarios Premium pueden enviar una solicitud desde el chat; si el destinatario la acepta, se convierte en anfitrión de la sesión y ambos pueden gestionar la lista de reproducción y escuchar juntos en tiempo real.

Spotify también sugiere canciones según los gustos combinados de los participantes. Los usuarios con cuentas gratuitas pueden participar en una Jam si reciben una invitación de un usuario Premium, aunque no pueden iniciar solicitudes de Jam por sí mismos. Las invitaciones tienen un tiempo de expiración y deben ser aceptadas en pocos minutos.

Privacidad y funcionamiento de Mensajes

La función de Mensajes permite enviar mensajes solo a contactos con los que ya se ha compartido contenido previamente, como colaboradores en listas de reproducción o participantes en sesiones Jam o Blend. Los mensajes están cifrados en reposo y en tránsito, aunque no cuentan con cifrado de extremo a extremo.

Las funciones estarán disponibles de forma generalizada a partir de febrero en los países donde Mensajes está habilitado. (Spotify)

Actualmente, la mensajería solo admite chats individuales. Sin embargo, Spotify planea habilitar chats grupales en algunos mercados próximamente, lo que ampliará las posibilidades de interacción social dentro de la plataforma.

Disponibilidad

Las funciones de Actividad de escucha y Solicitud de Jam se están desplegando en los mercados con Mensajes habilitados y estarán disponibles de manera generalizada a partir de principios de febrero. Spotify refuerza así su perfil como plataforma social, permitiendo descubrir, compartir y disfrutar música de manera colectiva y en tiempo real.