Creó una influencer con IA, estafó gente y se pagó la universidad: el caso Emily Hart y su vínculo con campañas electorales

La influencer virtual Emily Hart fue creada por un estudiante en India usando inteligencia artificial, demostrando la sofisticación de los deepfakes en redes sociales electorales (Captura de video)

La presencia de bots y deepfakes en redes sociales se fortalece en períodos electorales. Las campañas políticas usan cada vez más estas herramientas para influir en la percepción de los votantes. Aplicaciones como TikTok e Instagram muestran cuentas que simulan a ciudadanos comprometidos con determinadas causas políticas. Esta tendencia, que crece en Estados Unidos, podría replicarse en Argentina durante el próximo proceso electoral. “La aparición de perfiles como el de ‘Emily Hart’ en redes sociales expone la eficiencia de los deepfakes.

Emily Hart, una supuesta enfermera estadounidense con valores cristianos y discurso patriótico, interactuaba con usuarios y compartía contenido atractivo. Sin embargo, no existía en la realidad”, contó Tomás Balmaceda, en Infobae en Vivo Al Mediodía.

La construcción de perfiles falsos y su influencia en la opinión pública

Detrás de Emily Hart se encontraba un estudiante universitario en India que “se pagó su carrera de médico simplemente ‘chamullando’ a un estadounidense, sacándole plata a distintos usuarios de TikTok, justamente mostrando algo que no es”, contó Balmaceda. El creador utilizó inteligencia artificial y herramientas gratuitas para diseñar el perfil de una mujer conservadora con características atractivas para ciertos sectores.

El perfil falso de Emily Hart utilizó valores conservadores y emocionalidad para atraer seguidores y simular apoyo político en plataformas como TikTok e Instagram (Captura de video)

El método era simple. Tras ganar seguidores, la cuenta ofrecía fotos supuestamente exclusivas a cambio de dinero. “No quiso revelar cuánta plata logró hacer, pero sí que se hizo la carrera de médico sacando miles de dólares por mes”, aseguró Balmaceda. El caso funciona como ejemplo del potencial de la IA para generar estafas y manipular la percepción colectiva en redes.

Deepfakes, viralización y la percepción en las redes sociales

Las cuentas falsas utilizan un lenguaje emocional y buscan fomentar la viralización. Balmaceda resaltó: “Repiten formatos, repiten frases, que es una de las características de la desinformación: no apelar a que pienses, sino apelar a emocionarte”. Los videos de bots pro-Trump en TikTok recurren a frases cortas y pedidos de interacción. Juegos con frases como “Un demócrata me apostó que no puedo conseguir un like de cada estado de los Estados Unidos” provocan la participación masiva de los usuarios.

Este fenómeno, señaló Balmaceda, no se limita a un único espectro político. “No es que solamente están siendo como objetivo los votantes de Trump o los conservadores. Incluso el papa es parte de estos que están siendo replicados”. El especialista remarcó que “se detectaron al menos 304 cuentas de TikTok hechas completamente con inteligencia artificial”.

El creador de Emily Hart financió su carrera universitaria en medicina al monetizar la audiencia de la influencer virtual mediante contenido de pago (Captura de video)

Bots y su rol en campañas políticas: el caso argentino

El uso de inteligencia artificial y bots no es exclusivo de las campañas internacionales. Balmaceda recordó casos locales: “En la última elección presidencial, hubo carteles hechos con inteligencia artificial tanto de Milei como de Massa en la calle".

La estrategia de las cuentas falsas busca principalmente modificar “la temperatura”, modificar el clima político y generar la impresión de que existe mayor apoyo hacia determinadas opciones. “La idea no es tanto que vaya a haber un fraude electoral, sino algo más sutil: convencernos de que de golpe hay mucha gente que apoya a un candidato cuando eso no está”, detalló Balmaceda.

La sofisticación de las campañas de desinformación y los desafíos para los votantes

Los bots y deepfakes no solo funcionan como herramienta de estafa, también pueden utilizarse para manipular el debate público. “Yo creo que un poco de estafa hay si vos estás pensando que estás con un humano”, afirmó Balmaceda durante el intercambio. Los algoritmos permiten que estos perfiles repliquen características, estilos de discurso y preferencias, ajustando el mensaje para públicos específicos.

En plataformas como OnlyFans, existen también bots programados para responder mensajes privados de usuarios, ofreciendo una interacción personalizada. “Para poder tener ese engagement, a veces las modelos no tienen todo el tiempo. Contratan a bots para que puedan responder”, contó Balmaceda. Así, la simulación de presencia humana se convierte en una herramienta con impacto económico y comunicativo dentro de distintas plataformas.

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