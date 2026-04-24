La Ligue 1 de Francia viraliza “La Bala” de Los Hermanos Flores y celebra la cumbia salvadoreña

Este futbolista muestra sus mejores pasos en el campo de juego en un video compartido por la Ligue 1 de Francia, que se ha viralizado con el tema popular La Bala de la orquesta salvadoreña Los Hermanos Flores./ Ultima Hora SV

La cuenta oficial de la primera división de fútbol de Francia (Ligue 1) difundió en su perfil de TikTok un video musicalizado con “La Bala”, tema emblemático de la orquesta salvadoreña Los Hermanos Flores, generando una oleada de reacciones entre usuarios salvadoreños.

Según lo reportado por Última Hora SV y confirmado por medios internacionales, el fragmento audiovisual muestra a un futbolista celebrando en el campo mientras suenan los acordes de la cumbia, acompañados por textos humorísticos que apelan a la cultura popular.

De acuerdo con Sportcal, la Ligue 1, conocida como la Liga McDonalds desde 2024, mantiene una estrategia activa para potenciar su presencia en redes sociales y conectar con públicos diversos a través de TikTok, donde la selección de música internacional es parte de sus iniciativas de engagement. La aparición de “La Bala” en un contexto deportivo europeo refleja una tendencia de integración de sonidos latinoamericanos en escenarios globales y subraya el alcance cultural de la orquesta fundada en 1962 en San Vicente, El Salvador, según Sportcal.

La elección de “La Bala” por parte de la Ligue 1 en su contenido digital refleja el atractivo universal de la canción, que ha trascendido fronteras y generaciones gracias a su ritmo y su capacidad de animar cualquier celebración. Según Bloomberg Línea, esta visibilidad internacional confirma el papel de la música tropical salvadoreña como un puente entre comunidades y fortalece la presencia de Centroamérica en plataformas globales

“La Bala” de Los Hermanos Flores

La canción, escrita originalmente por el panameño Arturo Nazario Hassan y popularizada en la versión de Los Hermanos Flores, se ha consolidado como un clásico dentro y fuera de El Salvador. La canción, lanzada en 1971, es considerada un “himno tropical” en el país centroamericano y se caracteriza por su ritmo pegajoso y su coreografía reconocida en fiestas familiares y celebraciones de fin de año, según el análisis de El Salvador Perspectives. La interpretación de Nory Flores, vocalista principal de la orquesta, es un elemento central en la identidad del tema, que conserva un lugar especial en la memoria colectiva de la diáspora salvadoreña, según publicó El Salvador Perspectives.

Los Hermanos Flores, previo a su histórica presentación en Coachella, donde la cumbia salvadoreña unió a la diáspora centroamericana en Estados Unidos. (Foto cortesía Los Hermanos Flores)

En 2015, la agrupación lanzó una actualización titulada “La Bala Digital”, incorporando arreglos modernos y producción contemporánea, en colaboración con una compañía telefónica. El evento de presentación reunió a cientos de seguidores en San Salvador y marcó una renovación del repertorio clásico de la orquesta, según reportó elsalvador.com.

La trayectoria de Los Hermanos Flores destaca no solo por la vigencia de sus temas, sino por los reconocimientos internacionales obtenidos. En 2003, la agrupación recibió la estatuilla “Gigantes de la Música Latina” durante la gala de los premios Latin Music Award of the People en Las Vegas, distinción que compartió con artistas como Juanes, Ricky Martin y Thalía, según el recuento de Musica.com y Diario El Salvador. El grupo ha recibido también reconocimientos de la Asamblea Legislativa de El Salvador, la alcaldía de San Salvador y la legislatura de California, consolidando su estatus como embajadores de la música tropical.

Causan furor entre la diáspora salvadoreña en Coachella

Este año, Los Hermanos Flores hicieron historia al convertirse en la primera orquesta centroamericana en presentarse en el festival de Coachella, uno de los escenarios más relevantes de la industria musical global. El debut de la banda en el Outdoor Theatre reunió a miles de salvadoreños residentes en Estados Unidos, quienes ondearon banderas y corearon éxitos como “Enfermera”, “La Medallita” y, por supuesto, “La Bala”. El festival fue reseñado por Rolling Stone, que coincidió en que la actuación de la agrupación salvadoreña representó un momento de visibilidad cultural para la diáspora y proyectó la música nacional a nuevas.

El homenaje al torogoz, ave nacional de El Salvador, destacó en los vestuarios de la orquesta y reforzó el vínculo con las raíces culturales durante Coachella.(Cortesía: Coachella)

La orquesta, que ha realizado giras por América, Europa y Oceanía, continúa difundiendo su repertorio a través de plataformas digitales y presentaciones en vivo, cumpliendo más de seis décadas como referente de la cumbia y la identidad salvadoreña.