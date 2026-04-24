Guatemala

El gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Agricultura organiza encuentro sobre tecnología y desarrollo rural en Patzicía

La cita, programada para mayo, busca fomentar redes estratégicas entre productores, asociaciones y empresas mediante la integración de herramientas innovadoras y el acceso a modelos de comercialización directa en el sector agropecuario

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Una feria al aire libre con carpas blancas y personas explorando exposiciones de tecnología agrícola bajo un gran cartel del Ministerio de Agricultura de Guatemala.
Participantes exploran innovaciones en la Feria de Tecnología y Desarrollo Rural organizada por el Ministerio de Agricultura de Guatemala, destacando drones y soluciones agrícolas en un evento al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria AGTECH se celebrará los días 21 y 22 de mayo en Patzicía, Chimaltenango, marcando una experiencia inédita que posiciona la innovación y la tecnología en el centro de la transformación del sector agropecuario de Guatemala.

Este evento, impulsado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) a través del Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario (CONADEA), propone reunir a productores, organizaciones y empresas en un espacio común, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades y aumentar la competitividad rural.

La iniciativa busca más que la simple exhibición de maquinaria agrícola o técnicas avanzadas. El MAGA explica que pretende fomentar conexiones estratégicas, facilitar el acceso a soluciones innovadoras y robustecer el desarrollo rural mediante alianzas y el fortalecimiento de capacidades entre los actores del campo.

En el segundo semestre del año, los organizadores prevén ampliar el alcance de la feria con nuevas ediciones en diferentes departamentos, para extender su impacto a más regiones del país.

En estas ferias agropecuarias, los productores agrícolas encuentran acceso directo al consumidor final, eliminando intermediarios y mejorando sus márgenes de ganancia mediante la comercialización directa.

Según el MAGA, esta dinámica impulsa la economía regional y refuerza la agricultura familiar, mientras que los consumidores pueden adquirir hortalizas, frutas, carnes y artesanías de calidad a precios competitivos. Un aspecto relevante de estos encuentros, de acuerdo con el ministerio, es la integración de la innovación tecnológica, pues sirven como vitrinas para mostrar maquinaria, nuevas técnicas de cultivo y avances en nutrición animal.

Contribución al desarrollo ganadero y la economía rural

En el ámbito ganadero, la feria facilita la mejora genética, estos eventos promueven la exhibición y venta de animales de alto rendimiento, lo que permite a los ganaderos acceder a mejores ejemplares y con ello incrementar la calidad y productividad de sus hatos.

Además, la feria es un espacio fundamental de networking, que posibilita que productores, distribuidores, inversores y representantes del sector comercial establezcan relaciones ventajosas para la cadena agroalimentaria nacional.

Un dron amarillo y negro con múltiples rotores y equipo de pulverización incorporado vuela en el aire. El fondo es un denso follaje verde de árboles
Un dron agrícola de color amarillo y negro vuela sobre un fondo de árboles, representando la tecnología avanzada que será exhibida en la feria de innovación del Ministerio de Agricultura de Guatemala. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala )

MAGA destaca que la Feria AGTECH inaugura una nueva etapa en la conexión entre el agro y el futuro del país al promover un entorno donde la innovación se convierte en “una herramienta clave para transformar la producción y generar más oportunidades para las familias guatemaltecas”.

Estas ferias visibilizan la producción nacional, dinamizan la economía local y promueven el intercambio de conocimientos, tecnología y prácticas avanzadas.

Participación e información práctica

Quienes deseen asistir o participar en la primera edición pueden hacerlo. Los organizadores invitan a cooperativas, asociaciones de productores y empresas del sector a sumarse a este espacio abierto. Para informarse sobre el proceso de inscripción está disponible el contacto de Ruth Estrada: 4768-9129.

La Feria AGTECH representa un catalizador para el desarrollo rural y la profesionalización del sector agropecuario guatemalteco, situando la transferencia tecnológica y la articulación de redes de trabajo como elementos centrales del crecimiento agrícola, según informan el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario.

Un inversor solar MUST GREEN ENERGY en la pared, conectado a cuatro baterías ORO en el suelo y a un molino eléctrico sobre una mesa de madera
Un sistema de energía solar y un molino eléctrico, que representan la innovación tecnológica, serán exhibidos por el Ministerio de Agricultura de Guatemala en su feria. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala )

El MAGA impulsa ferias del agricultor

Más de 24.000 consumidores y 3.700 productores participaron en las ferias del agricultor organizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala entre febrero y octubre de 2025. Estas actividades, denominadas Ferias del Agricultor y promovidas por el ministerio, tienen como objetivo eliminar intermediarios, permitiendo el acceso directo a productos frescos como frutas, verduras, hortalizas, lácteos y miel a precios accesibles.

El MAGA informó que, en este periodo, se llevaron a cabo 147 ferias. Los eventos se realizaron en diferentes departamentos como Alta Verapaz y Petén, y en sedes fijas destacadas, entre ellas Campo Marte en la Ciudad de Guatemala.

Estas ferias están dirigidas principalmente a pequeños y medianos productores rurales, con participación relevante de mujeres productoras vinculadas a los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER). Además de alimentos frescos, los asistentes encuentran productos agrícolas de alta calidad y opciones procesadas con valor agregado.

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