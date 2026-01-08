Jensen Huang, CEO de Nvidia, tiene ahora la Medalla de Honor IEEE 2026, el mayor premio del sector tecnológico

Jensen Huang recibe la Medalla de Honor IEEE 2026. (Foto: IEEE)

El IEEE, la mayor organización profesional técnica del mundo, anunció que Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia, fue distinguido con la Medalla de Honor IEEE 2026, el máximo reconocimiento que entrega la institución a nivel global.

El galardón, que incluye un premio de 2 millones de dólares, destaca la trayectoria de Huang como uno de los líderes más influyentes de la ingeniería y la tecnología moderna, en especial por su papel pionero en el desarrollo de la computación acelerada.

La Medalla de Honor del IEEE se otorga desde 1917 a personas cuyas contribuciones han tenido un impacto profundo y duradero en la ingeniería y la tecnología. En este caso, el reconocimiento pone en valor la visión estratégica y el liderazgo de Huang, que llevaron a Nvidia a convertirse en una de las compañías más influyentes del mundo y en un actor central de la actual revolución de la inteligencia artificial.

Jensen Huang recibió el premio más importante del sector tecnológico. (IEEE)

Un reconocimiento a una trayectoria que marcó una era

Según informó el IEEE, Jensen Huang es reconocido por haber anticipado, décadas antes, el potencial de la computación acelerada y por impulsar un modelo tecnológico que hoy es clave en múltiples industrias. Bajo su liderazgo, Nvidia inventó en 1999 la primera unidad de procesamiento gráfico (GPU), un avance que transformó la informática tradicional y sentó las bases para el desarrollo de nuevas formas de procesamiento masivo de datos.

Ese hito permitió acelerar cálculos complejos que antes eran inviables, abriendo el camino a aplicaciones en campos como la medicina, la ingeniería, la robótica, la manufactura avanzada y los vehículos autónomos. Con el tiempo, esa misma tecnología se convirtió en el motor de la inteligencia artificial moderna, incluyendo los modelos de IA generativa que hoy tienen un impacto directo en la vida cotidiana.

Mary Ellen Randall, presidenta del IEEE, subrayó la relevancia de este aporte al anunciar el premio. “La Medalla de Honor del IEEE representa el máximo reconocimiento a una trayectoria profesional. Las contribuciones de Jensen Huang han ampliado las fronteras de la tecnología y han hecho posibles innovaciones cuyo impacto aún está por verse”, afirmó. Además, destacó que su trabajo no solo define la excelencia técnica, sino que también inspira a nuevas generaciones de ingenieros y tecnólogos.

Jensen Huang es considerado por el IEEE por haber apostado por la computación acelerada. REUTERS/Steve Marcus

Nvidia y la revolución de la computación acelerada

La distinción llega en un momento clave para Nvidia. En octubre de 2025, la compañía se convirtió en la primera empresa del mundo en superar los 5 billones de dólares en capitalización bursátil, impulsada por la creciente demanda de infraestructura para inteligencia artificial.

Hoy, la plataforma de computación acelerada de Nvidia es utilizada para entrenar y ejecutar algunos de los modelos de IA más avanzados del planeta, así como para construir centros de datos y fábricas de IA de última generación.

El ecosistema desarrollado por la empresa, incluyendo la plataforma CUDA, permitió llevar la informática más allá de las limitaciones tradicionales de la Ley de Moore. Esta evolución no solo redefinió la industria tecnológica, sino que también habilitó una nueva revolución industrial basada en datos, automatización y aprendizaje automático.

Gracias a la computación acelerada, los chips de Nvidia se han convertido en indispensables para la actual IA. REUTERS/Steve Marcus

Una lista de galardonados históricos

Con este reconocimiento, Jensen Huang se suma a una lista de figuras históricas que recibieron la Medalla de Honor del IEEE por transformar la vida moderna. Entre los galardonados se encuentran Vinton G. Cerf y Robert Kahn, arquitectos de Internet; Bradford W. Parkinson, creador del GPS; y Morris Chang, referente clave de la industria de los semiconductores. El denominador común de estos nombres es haber convertido ideas disruptivas en tecnologías que redefinieron la forma en que el mundo se comunica, se mueve y produce.

El propio Huang destacó el carácter colectivo del premio. “Recibir la Medalla de Honor del IEEE es un gran honor. Este reconocimiento refleja el trabajo de toda una vida de miles de ingenieros e investigadores de Nvidia”, afirmó. También subrayó que el galardón pertenece a la comunidad que construyó el ecosistema tecnológico que hoy impulsa la inteligencia artificial y la computación acelerada a escala global.