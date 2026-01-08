Gmail apuesta fuerte por la IA: llegarán resúmenes automáticos a la bandeja de entrada

Gmail incorpora resúmenes automáticos con inteligencia artificial para facilitar la gestión de correos masivos. (Google)

Los resúmenes automáticos con inteligencia artificial llegan a Gmail para permitir tener información general y personalizada sin tener que leer todo el contenido.

Google, a través de Gemini, tiene el objetivo de hacer que la experiencia con el correo sea más rápida, intuitiva y adaptada a las necesidades de cada persona, para que sea posible estar al día con la información ante la cantidad de mensajes que pueden llegar al día.

Qué es la función de resúmenes con IA en Gmail

La función de resumen con IA transforma la forma en que se visualizan y procesan los hilos de mensajes en la bandeja de entrada. Ya no es necesario leer correo por correo para obtener la información importante de una conversación.

Ahora, en la parte superior de cada hilo, aparece un resumen generado automáticamente, donde se destacan los puntos clave y las acciones pendientes, organizados en frases breves y comprensibles.

Los resúmenes generados por IA en Gmail destacan fechas, recordatorios y solicitudes urgentes para priorizar tareas. (Europa Press)

Esta innovación resulta especialmente útil para quienes reciben grandes volúmenes de mensajes o participan en cadenas de correo extensas. El sistema emplea algoritmos avanzados para identificar lo relevante: desde fechas de reuniones hasta recordatorios de pago o solicitudes urgentes.

De este modo, el usuario puede saber de un vistazo qué temas requieren atención prioritaria, sin perderse detalles esenciales entre decenas de mensajes.

Cómo usar los resúmenes automáticos en Gmail

La activación de los resúmenes con inteligencia artificial no requiere configuraciones complejas. En las próximas semanas, esta herramienta estará disponible para cualquier cuenta gratuita de Google.

Al ingresar a un hilo de mensajes, el resumen se mostrará automáticamente en la parte superior. Si bien la función se activa por defecto, existe la opción de desactivarla desde los ajustes, aunque esto también inhabilita otras utilidades inteligentes, como la corrección ortográfica automática.

La activación de los resúmenes automáticos en Gmail es sencilla y estará disponible para todas las cuentas gratuitas de Google. (Google)

Otras novedades gratuitas de IA en Gmail

Junto a los resúmenes inteligentes, Gmail incorpora otras novedades de inteligencia artificial gratuitas que buscan mejorar la productividad y la personalización. Entre ellas destacan las respuestas sugeridas con personalización.

Esta función va más allá de los antiguos mensajes automáticos; ahora, el sistema analiza el contexto de la conversación y el estilo propio del usuario para generar respuestas que se pueden enviar con un solo clic. El resultado es una comunicación más rápida, natural y adaptada a cada interlocutor.

Otra incorporación relevante es “Ayúdame a escribir”, una herramienta que permite solicitar a Gmail la redacción de un mensaje a partir de una orden sencilla. Basta con indicar el propósito o el tono deseado para que la inteligencia artificial genere un borrador que el usuario puede revisar y modificar antes de enviarlo.

Este asistente está pensado tanto para quienes necesitan redactar mensajes formales como para quienes buscan ahorrar tiempo en la redacción de correos cotidianos.

La herramienta 'Ayúdame a escribir' utiliza inteligencia artificial para crear borradores de correos adaptados al objetivo del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funciones exclusivas para suscriptores: IA avanzada en Google AI Pro y Ultra

Además de estas funciones gratuitas, Google no ha descuidado a los usuarios de pago, quienes dispondrán de herramientas aún más avanzadas. Destaca la búsqueda en lenguaje natural impulsada por IA, disponible para quienes tienen las suscripciones Google AI Pro y Ultra. Esta modalidad permite hacer consultas complejas, como “¿Quién fue el fontanero que me dio un presupuesto para la renovación del baño el año pasado?”, y obtener directamente los mensajes y datos relevantes, sin necesidad de repasar manualmente todos los correos.

El plan de suscripción también incluye el corrector “Proofread”, un sistema que no solo detecta errores gramaticales, sino que puede sugerir variaciones más concisas de un texto o reestructurarlo para mayor claridad. A diferencia de otras soluciones, Proofread toma en cuenta el estilo y tono habituales del usuario, generando borradores personalizados que pueden revisarse antes de enviar.

AI Inbox, una nueva bandeja en Gmail

AI Inbox es la nueva bandeja de entrada basada íntegramente en inteligencia artificial. Este sistema reemplaza la tradicional lista de correos recibidos por un panel de resúmenes y tareas prioritarias generadas automáticamente. De entrada, la IA destaca los asuntos de máxima urgencia, como renovaciones de seguros, solicitudes importantes o citas programadas, presentados en frases cortas para facilitar la comprensión rápida.

Más abajo, AI Inbox agrupa temas secundarios en los que convendría ponerse al día, ofreciendo resúmenes sintéticos que ahorran la necesidad de abrir cada mensaje. La experiencia, según Google, se asemeja a tener un asistente digital que filtra, organiza y resume toda la información relevante para el usuario.

Pese a la magnitud de este cambio, Google ha asegurado que la bandeja de entrada tradicional seguirá estando disponible. AI Inbox se presenta como una herramienta complementaria, no una sustitución obligatoria, permitiendo que cada persona elija el modo de visualización que más le convenga.