Cómo limitar Gemini en Android y reducir el alcance de la IA en tu celular

Si bien no se puede desactivar Gemini de Android, existe la opción para limitar su funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gemini, la inteligencia artificial de Google, ya forma parte del día a día de los usuarios de Android. Integrada de manera progresiva en el sistema operativo, esta tecnología promete facilitar tareas, resumir información y mejorar la experiencia general del teléfono.

Sin embargo, su nivel de acceso a datos personales y aplicaciones clave genera dudas entre quienes priorizan la privacidad. Aunque no existe un botón para desactivar Gemini por completo, sí hay varias opciones para limitar su alcance y controlar qué información puede utilizar.

En los móviles Android actuales, Gemini puede interactuar con servicios sensibles como Gmail, Google Drive, Google Calendar y Google Docs, además de búsquedas en Google y, en algunos países, Chrome y YouTube.

Gemini se encuentra integrado en todos los servicios de Google. (Foto: Google)

También comienza a integrarse con aplicaciones de terceros como WhatsApp o Spotify. Frente a este escenario, Google ofrece ajustes que permiten reducir el acceso de la IA y mantener un mayor control sobre los datos personales.

Limitar el acceso de Gemini a las aplicaciones

El primer paso para acotar el funcionamiento de Gemini es revisar qué aplicaciones tiene conectadas. Por defecto, la IA puede leer o interactuar con varios servicios de Google, lo que le permite ofrecer respuestas más completas, pero también implica un mayor uso de información personal.

Para gestionar estos permisos, es necesario abrir la aplicación de Gemini en el celular y tocar la imagen de perfil ubicada en la esquina superior derecha. Dentro del menú, aparece la opción Apps conectadas, desde donde se puede acceder a la lista completa de aplicaciones a las que Gemini tiene acceso.

Evita que Gemini se conecte a tus aplicaciones para tener un mejor control. (Google)

En esa pantalla, el usuario puede desactivar manualmente las apps que no quiere que la IA utilice. Por ejemplo, es posible impedir que Gemini acceda a correos electrónicos, documentos almacenados en Drive o eventos del calendario. Esta configuración no afecta el funcionamiento normal de las aplicaciones, pero sí limita la capacidad de la IA para analizarlas o usarlas como fuente de información.

Controlar la integración con apps de terceros

Además de los servicios de Google, Gemini también empieza a interactuar con aplicaciones externas. En algunos dispositivos, la IA puede enviar mensajes, reproducir música o acceder a contenidos de plataformas populares. Estas integraciones también se pueden gestionar desde el apartado de apps conectadas.

Reducir estas conexiones es una forma efectiva de evitar que la IA tenga una visión más amplia del comportamiento del usuario. Si bien esto puede restar algunas funciones prácticas, permite mantener una experiencia más controlada y predecible.

Desactivar el gesto que activa Gemini

En muchos teléfonos Android, Gemini se activa mediante un gesto específico, como mantener presionado el botón de encendido. Este acceso rápido facilita el uso del asistente, pero también puede generar activaciones involuntarias.

La posibilidad de modificar este gesto depende del fabricante del dispositivo. En varios modelos, se puede acceder a Ajustes, luego a Gestos o Funciones avanzadas, y cambiar la acción asociada al botón de encendido. En teléfonos Samsung, por ejemplo, esta opción se encuentra dentro de su propio menú de funciones avanzadas.

Al desactivar este gesto, Gemini deja de abrirse automáticamente, lo que reduce su presencia constante en el uso diario del teléfono. Aunque la IA sigue instalada, solo se activa cuando el usuario lo decide de forma manual.

Liminar la función Gestos para tener un mejor sobre Google. (Google)

Usar Google sin resúmenes de inteligencia artificial

Otro aspecto que genera debate es la aparición de los llamados AI Overview en el buscador de Google, donde la IA ofrece un resumen automático de los resultados. Para quienes prefieren una experiencia más tradicional, existe una forma simple de evitarlos.

Al realizar una búsqueda en Google, debajo de la barra de búsqueda aparecen varias pestañas. Al seleccionar la opción Web, el buscador muestra únicamente los resultados clásicos, sin resúmenes generados por IA. Este ajuste no es permanente ni requiere modificar configuraciones, pero permite consultar información sin la intervención directa de Gemini.

Para evitar las búsquedas de Overview, tienes la opción de eligir Web. (Google)