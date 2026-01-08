Fórmula E: todo lo que debes saber sobre la tecnología de los autos eléctricos

La Fórmula E reúne a los principales fabricantes y pilotos en circuitos urbanos alrededor del mundo. (Foto: Nissan)

La Fórmula E ha experimentado un crecimiento sostenido desde su creación, consolidándose como una de las principales categorías del automovilismo internacional.

Esta competición reúne a las principales marcas automotrices y a pilotos de élite en circuitos urbanos de diferentes partes del mundo, donde los autos eléctricos exhiben un nivel de desarrollo tecnológico que redefine los límites de la movilidad sostenible.

En la temporada 2025/26, la disciplina contará con un calendario global que abarca sedes como: São Paulo, Tokio, Ciudad de México, Shanghái, Jeddah, Miami, Berlín, Mónaco, Yakarta y Londres.

Qué hace diferente a la tecnología de los autos que compiten en Fórmula E

El modelo GEN3 Evo introduce tracción total y frenos regenerativos avanzados, alcanzando más de 320 km/h. (Foto: Nissan)

La tecnología de los autos que participan en Fórmula E, como el Nissan GEN3 Evo, se caracteriza por la propulsión totalmente eléctrica alimentada por baterías, sin el uso de combustibles fósiles.

Incorporan sistemas de frenos regenerativos que recuperan energía durante la carrera y la devuelven a la batería, aumentando la eficiencia. Además, emplean materiales sostenibles como la fibra de carbono reciclada en el chasis y el reglamento de la categoría favorece la actualización frecuente de soluciones tecnológicas.

El director general del equipo, Tommaso Volpe, sostuvo que “Valencia demostró que el coche tiene potencial, pero São Paulo exigió empezar fuerte desde la primera práctica. Cada punto cuenta”.

Estas palabras reflejan la importancia de la adaptación tecnológica a los desafíos de cada circuito, donde la eficiencia y la capacidad de recuperación energética se convierten en elementos decisivos para el rendimiento.

Cómo impactan los sistemas de recuperación de energía en la competencia

La Fórmula E convoca a pilotos de renombre internacional como Oliver Rowland y escuadras de primer nivel (Foto: Nissan)

Una de las características más destacadas de los autos de Fórmula E es el uso de avanzados sistemas de frenos regenerativos. Estos dispositivos permiten recuperar parte de la energía cinética durante la desaceleración y almacenarla en la batería, aumentando la autonomía y el desempeño durante las carreras.

La estrategia de recuperación de energía se adapta a las particularidades de cada pista, como lo explicó Oliver Rowland, piloto del equipo Nissan: “Mi enfoque está en maximizar el rendimiento desde la primera curva. Las pistas que vienen en México son complicadas y el clima será determinante”.

Estas variables condicionan el uso de los frenos regenerativos y la gestión general de la energía eléctrica, factores clave para alcanzar resultados competitivos.

Qué desafíos presentan los circuitos urbanos para la movilidad eléctrica

Las pistas urbanas exigen precisión en la gestión de energía y tracción, adaptando la configuración del auto a superficies variables y condiciones cambiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los circuitos urbanos, característicos de la Fórmula E, imponen exigencias técnicas y estratégicas particulares. Las pistas suelen ser más estrechas, con curvas cerradas y superficies de asfalto variables, lo que requiere una gestión precisa de la energía y el aprovechamiento óptimo de la tracción total.

Entonces, la necesidad de responder rápidamente a los cambios en las condiciones de la pista y el clima obliga a los equipos a adaptar constantemente la configuración del auto.

Cuáles son los materiales y componentes clave en los monoplazas eléctricos

El empleo de fibra de carbono reciclada en el chasis del GEN3 Evo, es uno de los casos más notorios de innovación en materiales dentro de la categoría.

La fibra de carbono reciclada y las baterías de alta densidad energética son elementos centrales en la construcción de los autos eléctricos de competencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta elección reduce el peso del vehículo y mejora la resistencia estructural, además de contribuir a la sostenibilidad ambiental. Asimismo, con el paso del tiempo, los componentes electrónicos y las baterías han experimentado mejoras, incrementando la densidad energética y la capacidad de carga rápida.

Cómo se estructura el calendario de la temporada 2025/2026

La temporada 12 de la Fórmula E presenta un calendario global que incluye ciudades emblemáticas y circuitos desafiantes. La acción comenzó el 7 de diciembre en Brasil y continuará durante todo 2026, con fechas programadas en Tokio, Ciudad de México, Shanghái, Jeddah, Miami, Berlín, Mónaco, Yakarta y Londres.

Esta diversidad geográfica obliga a las escuadras de las diferentes marcas a ajustar la logística y las configuraciones técnicas de los autos para responder a las exigencias de cada pista.