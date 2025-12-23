Android Auto vuelve a renovarse con funciones que amarás en tu vehículo

Android Auto se encuentra a punto de estrenar un nuevo estilo visual. (Google)

Android Auto se prepara para introducir un nuevo cambio visual en su reproductor multimedia. De acuerdo con un análisis del código de la versión 15.9.6551, Google está probando una barra de progreso ondulada que reemplazaría a la tradicional línea recta utilizada hasta ahora. El nuevo indicador, con forma de onda que se anima mientras suena la música, permanece oculto para el público general, lo que sugiere que la compañía aún evalúa su estabilidad y rendimiento antes de lanzarlo de forma oficial.

El hallazgo surge tras un desmontaje técnico del APK realizado por Android Authority, que permitió identificar referencias internas a este nuevo diseño. La barra ondulada forma parte del lenguaje visual “Expressive”, una evolución de Material You que Google viene impulsando en distintas plataformas. Con este cambio, Android Auto seguiría alineándose con la estética del ecosistema Android, reforzando una identidad visual unificada también dentro del automóvil.

Sin embargo, la modificación no se limita a un simple detalle gráfico. El código revela que la nueva barra de progreso solo se activa en aplicaciones que adopten el estándar Material 3, lo que implica una limitación directa a la personalización por parte de servicios de terceros como Spotify o YouTube Music. Al imponer este molde visual, Google reduce la capacidad de las aplicaciones para mantener sus propios diseños y refuerza un control centralizado sobre la interfaz de Android Auto.

Android Auto se encuentra probando un nuevo diseño antes de terminar el 2025. (Android Authority)

Este enfoque responde a una estrategia más amplia. En los últimos meses, Google ha avanzado en una arquitectura de plantillas unificadas que ya comenzó a verse en versiones recientes de aplicaciones compatibles con Android Auto, como Spotify a partir de la versión 14.4. El objetivo es que la experiencia visual dentro del vehículo dependa cada vez más del teléfono y de las directrices de diseño de Google, dejando al sistema del coche en un rol secundario, casi como una extensión de la interfaz móvil.

El rediseño llega, no obstante, en un momento delicado para Android Auto. Usuarios de distintas regiones han reportado fallos persistentes en el reproductor multimedia, incluyendo cierres inesperados, errores de carga y problemas de sincronización con las aplicaciones de música. Estas fallas han generado frustración entre los conductores, que priorizan la estabilidad y la seguridad por encima de los cambios estéticos.

En ese contexto, la decisión de Google de enfocarse en ajustes visuales ha despertado críticas. Mientras el sistema arrastra problemas de funcionamiento en versiones recientes, la compañía parece priorizar una mejora visual antes que la corrección de errores críticos. Para muchos usuarios, una barra animada no compensa la experiencia interrumpida por fallos que afectan el uso cotidiano del sistema durante la conducción.

Google prueba las líneas ondeadas en lugar de la recta. (Android Authority)

Otro factor que explica la cautela de Google es el impacto en el rendimiento. La animación sinusoidal requiere un procesamiento gráfico constante, lo que podría aumentar el consumo de recursos en las consolas de los vehículos. A diferencia de los teléfonos, los sistemas de infoentretenimiento de los autos suelen tener hardware más limitado y menos margen para efectos visuales complejos. Por ese motivo, no es inusual que funciones detectadas en el código de Android Auto nunca lleguen a activarse públicamente si se considera que afectan la fluidez o la estabilidad.

El propio código de la versión 15.9.6551 sugiere que la función se encuentra en una fase experimental. Google ha descartado en el pasado otros rediseños tras detectar problemas durante las pruebas internas. En este caso, la barra ondulada podría quedar relegada si los test confirman caídas de rendimiento, errores de renderizado o un impacto negativo en la experiencia de uso al volante.

Por ahora, los usuarios deberán seguir utilizando la barra de progreso recta tradicional. No hay indicios de que el nuevo diseño vaya a activarse de forma inmediata ni de que forme parte de una actualización estable en el corto plazo. La decisión final dependerá de las pruebas que Google realice durante las últimas semanas de diciembre de 2025, período en el que la compañía suele cerrar ciclos de evaluación antes de avanzar con despliegues más amplios.

La nueva parte visual de Android Auto se encuentra en fase experimental. (Foto: Android sage)