De qué países vienen los prefijos +353, +225, +233 y +234 y por qué se deben evitar

Hay que desconfiar de números en el extranjero que timbren repetidas veces al teléfono personal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las llamadas telefónicas con prefijos como +353, +225, +233 y +234, suelen ser comunes, pero lo que no saben los usuarios es que detrás de estas comunicaciones opera una estafa que busca robar dinero y daños personales.

Según la Guardia Civil, números con estos prefijos suelen pasar inadvertidos para la mayoría de las personas, lo que facilita que los ciberdelincuentes consigan su objetivo: provocar que la víctima devuelva la llamada y activar sistemas de cobro especial o exponer datos privados.

Este tipo de prefijos están relacionados con la “estafa de la llamada perdida”. Este método, que aprovecha el desconocimiento sobre los costos de las comunicaciones internacionales, ha sido replicado en distintas regiones del mundo y se apoya en prefijos internacionales poco identificables.

De qué países son los prefijos +353, +225, +233 y +234

Los usuarios suelen contestar o devolver la llamada ante la curiosidad de saber el emisor de la comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades identificaron que los prefijos +353, +225, +233 y +234, corresponden a Irlanda, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria, respectivamente.

El análisis de los casos permitió establecer que los delincuentes seleccionan prefijos de países menos reconocidos para dificultar su rastreo y evitar sospechas inmediatas.

Al devolver la llamada a uno de estos números, se activa una tarifa especial con cargos elevados por minuto, cuyo beneficio recae directamente en los estafadores. Esta modalidad ha resultado exitosa para las bandas criminales, que logran ingresos altos con solo unas pocas comunicaciones.

Cómo opera la estafa de la llamada perdida y qué buscan los ciberdelincuentes

Las bandas delictivas organizadas buscan que la víctima devuelva la llamada para activar sistemas de cobro especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso es sencillo y efectivo. Las bandas marcan de manera aleatoria a diferentes números, realizando llamadas de pocos segundos que impiden que el receptor las atienda.

El usuario observa la llamada perdida en su registro y, movido por la curiosidad o la preocupación, decide devolverla sin sospechar el riesgo.

Las autoridades advierten que esta acción puede desencadenar el cobro de tarifas internacionales fuera de lo habitual, llegando a costar varios dólares por minuto.

Además, algunos sistemas utilizados por los ciberdelincuentes permiten acceder a información almacenada en el dispositivo o iniciar el contacto con la víctima para otros fraudes, como la obtención de contraseñas o datos personales mediante engaños.

Qué consecuencias puede tener responder o devolver llamadas a estos números

Devolver una llamada puede derivar en cargos elevados y exposición de datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto más inmediato es el económico, porque la devolución de la llamada genera importantes cargos en la factura telefónica. El usuario, al desconocer la procedencia y el motivo de la llamada, se convierte en un blanco fácil para el cobro fraudulento.

A esto se suman los riesgos vinculados a la privacidad. Los atacantes aprovechan el contacto inicial para intentar obtener información sensible, como datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación.

En algunos casos, la víctima recibe mensajes posteriores por aplicaciones de mensajería, lo que aumenta la exposición y la posibilidad de sufrir robos de identidad o ataques de phishing.

Cuáles otras estrategias utilizan los estafadores en plataformas como WhatsApp

Los ciberdelincuentes trasladan sus métodos a plataformas como WhatsApp para ampliar su alcance. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El auge de la estafa telefónica coincide con un aumento de fraudes a través de aplicaciones como WhatsApp. Para saber qué señales indican que un mensaje es una estafa hay que verificar lo siguiente:

Envían mensajes con errores ortográficos.

Piden pulsar links o solicitan descargar aplicaciones externas.

Suplantan la identidad de conocidos.

Anuncian sorteos o promueven falsas ofertas de trabajo o inversiones.

Solicitan información como números de cuenta o contraseñas bajo distintos pretextos.

Asimismo, los usuarios deben recordar que WhatsApp es un servicio gratuito y nunca solicita pagos, así que cualquier mensaje que afirme lo contrario debe considerarse una señal de alerta.

Ante la sospecha de fraude en la aplicación de WhatsApp, el bloqueo y reporte de estos mensajes contribuye a frenar la propagación de las estafas y a proteger los datos personales de los usuarios.