Lista de prefijos que alertan que una llamada en Año Nuevo es una estafa y no hay que contestar

La ausencia de información sobre los costos reales de las llamadas internacionales facilita que los ciberdelincuentes obtengan ingresos mediante sistemas de tarificación especial

Responder o devolver la comunicación de un contacto internacional puede traer varios riesgos en la seguridad digital y financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las festividades de Año Nuevo, las comunicaciones aumentan y muchas personas esperan recibir saludos de amigos y familiares. No obstante, ni siquiera en estas fechas cesan las actividades de los grupos dedicados a las estafas telefónicas.

Las autoridades advierten que las llamadas internacionales breves que comienzan con determinados prefijos forman parte de una modalidad de fraude conocida como “la estafa de la llamada perdida”.

La Guardia Civil de España señala que este tipo de fraude telefónico aprovecha el desconocimiento de los usuarios sobre los costos internacionales y utiliza códigos específicos para incrementar la probabilidad de que la víctima devuelva la llamada. Identificar estos prefijos se convierte en una herramienta clave para evitar pérdidas económicas y proteger los datos personales.

Qué prefijos deben generar alerta durante las celebraciones de fin de año

En muchos casos los atacantes dejan una llamada perdida en la bandeja de entrada del teléfono. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las autoridades identificaron que los ciberdelincuentes utilizan principalmente los prefijos internacionales 353 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria).

Las llamadas suelen ser muy breves y no dan tiempo suficiente para que la persona conteste. El objetivo es que, al notar la llamada perdida, el usuario decida devolverla.

Estos códigos no han sido elegidos al azar: buscan evitar sospechas y aprovechar la falta de familiaridad de muchos usuarios con los números internacionales.

Al devolver la llamada, se activa un sistema de tarificación especial que puede generar cargos de varios dólares por minuto, dependiendo del país y la duración de la comunicación.

Cómo opera la “estafa de la llamada perdida”

Devolver llamadas a estos números puede derivar en cargos elevados e incluso facilitar el robo de datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo detrás de esta modalidad es simple pero efectivo. Los estafadores, desde números internacionales, realizan llamadas muy cortas a números aleatorios.

Si la víctima decide devolver la llamada, se encuentra con una tarifa especial que incrementa de gran manera el costo de la comunicación. Este ingreso va directamente a los ciberdelincuentes.

Muchas personas desconocen los cargos elevados asociados a las llamadas internacionales y no advierten el peligro. Esta falta de información permite que la estafa siga generando pérdidas económicas y, en ocasiones, exponga los datos personales de las víctimas a riesgos adicionales como el phishing o el robo de identidad.

Qué medidas sugieren las autoridades para evitar ser víctima de esta estafa

Las pautas incluyen no devolver llamadas desconocidas y recurrir a servicios de bloqueo ofrecidos por las compañías telefónicas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las autoridades aconsejan no devolver llamadas de números desconocidos, sobre todo si presentan un prefijo internacional. Antes de responder, resulta útil buscar el número en internet para verificar si existen reportes de fraude asociados.

Además, muchas compañías telefónicas ofrecen servicios de identificación o bloqueo de números sospechosos, lo que puede representar una barrera adicional para los ciberdelincuentes.

En caso de haber respondido a una de estas llamadas y notar cargos inesperados, es fundamental contactar de inmediato al proveedor de servicios telefónicos para reportar el incidente. Algunas empresas pueden ofrecer alternativas para mitigar el impacto económico. Actuar rápidamente ayuda a evitar problemas mayores.

Cuáles riesgos se pueden presentar a través de aplicaciones como WhatsApp

Las estafas se extienden a plataformas como WhatsApp, donde los ciberdelincuentes buscan obtener información personal mediante mensajes engañosos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El auge de la estafa de la llamada perdida coincide con un incremento de fraudes a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Los estafadores utilizan mensajes con errores ortográficos, solicitudes para pulsar enlaces o instrucciones para descargar aplicaciones externas. Estas estrategias buscan obtener datos personales o inducir pagos bajo pretextos falsos.

Asimismo, es común que los atacantes se hagan pasar por conocidos, mencionen sorteos, ofertas laborales o inversiones y soliciten información como números de cuenta o contraseñas. La medida principal es no responder, no hacer clic en enlaces y no proporcionar datos personales o bancarios.

El soporte de WhatsApp recuerda que el servicio es gratuito y nunca solicita pagos, por lo que cualquier mensaje que afirme lo contrario debe considerarse una señal clara de fraude. El bloqueo y reporte de estos mensajes ayuda a frenar la propagación de las estafas.

