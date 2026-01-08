Tecno

Cómo saber si tus datos personales se han filtrado en la dark web: allí los pueden vender

Una herramienta de Google permite comprobar si información personal, como correos, contraseñas, números de teléfono o datos bancarios, circula en espacios clandestinos de internet

Guardar
Las filtraciones de información sensible
Las filtraciones de información sensible son cada vez más frecuentes y pueden tener consecuencias graves para la identidad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición de información sensible en internet es una amenaza creciente para millones de usuarios en todo el mundo. Cada día, surgen nuevas brechas de seguridad que dejan al descubierto datos como correos electrónicos, contraseñas, números de tarjeta de crédito o teléfonos.

Estos datos pueden terminar en la dark web, un espacio oculto de internet donde pueden ser vendidos e intercambiados de forma ilegal. Ante este escenario, existen mecanismos sencillos que permiten verificar si la información personal ha sido comprometida.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) señala que entre las más destacadas, sobresale la función de Google dedicada a rastrear filtraciones en la dark web, facilitando la supervisión y detección de posibles filtraciones.

Qué es la dark web y por qué es peligrosa

Este sector oculto de internet
Este sector oculto de internet es utilizado por ciberdelincuentes para comerciar con datos robados de usuarios y empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dark web constituye el segmento más inaccesible de internet. No figura en motores de búsqueda convencionales y requiere navegadores especializados como TOR para adentrarse en sus dominios.

Esta capa profunda de la red se caracteriza por ofrecer altos niveles de anonimato y privacidad a sus usuarios, lo que dificulta la trazabilidad de las actividades que allí se desarrollan.

Según advierte el INCIBE, uno de los riesgos más graves de la dark web es la existencia de foros y mercados clandestinos donde se comercializan datos personales robados.

Las filtraciones originadas en servicios en la nube, aplicaciones o plataformas suelen acabar en estos espacios, donde ciberdelincuentes intercambian correos, contraseñas, tarjetas de crédito y documentos de identidad.

De qué forma evitar que mis datos acaben en la dark web

Adoptar buenas prácticas de ciberseguridad
Adoptar buenas prácticas de ciberseguridad es clave para proteger la identidad digital y reducir riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención sigue siendo el pilar para evitar la exposición de información en la dark web. El INCIBE sugiere la utilización de contraseñas robustas, únicas y, preferentemente, gestionadas a través de aplicaciones especializadas.

De igual modo, se aconseja desconfiar de correos o mensajes sospechosos que puedan contener enlaces o archivos maliciosos.

Mantener actualizado el software y los dispositivos resulta clave para cerrar posibles vulnerabilidades. Además, el uso de antivirus y cortafuegos refuerza la protección ante amenazas externas.

Estos consejos se encuentran disponibles en la web oficial del instituto, que también orienta sobre las mejores prácticas para proteger la identidad digital.

Cómo funciona la herramienta de Google para detectar filtraciones en la dark web

La función de Google permite
La función de Google permite supervisar si datos personales han sido expuestos en bases de datos comprometidas. (Foto: INCIBE)

La herramienta de Google para la monitorización de datos en la dark web permite a los usuarios comprobar si su información ha sido expuesta tras una filtración.

Esta función, integrada en los servicios de la compañía, rastrea bases de datos comprometidas y notifica posibles coincidencias con los datos personales que el usuario decida supervisar.

Para utilizar esta función, es necesario contar con una cuenta personal de Google. El usuario puede seleccionar qué información desea monitorizar, como nombre completo, dirección postal, número de teléfono, correo electrónico, nombre de usuario y contraseñas.

Google examina periódicamente la dark web y notifica sobre coincidencias detectadas, protegiendo la privacidad mediante la ocultación parcial de los datos. Todo el proceso se realiza de forma sencilla: se accede desde la sección de “Seguridad” en la cuenta de Google, se activa el informe de la dark web y se configura el perfil de seguimiento.

Cuáles son las ventajas y limitaciones de este tipo de herramientas

La monitorización preventiva facilita la
La monitorización preventiva facilita la detección temprana, pero no garantiza una protección total frente a ciberdelitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal ventaja de las herramientas de monitorización radica en la posibilidad de detectar filtraciones de forma temprana. El acceso a notificaciones inmediatas permite tomar medidas rápidas para minimizar el impacto de una posible exposición.

No obstante, existen limitaciones. No todas las filtraciones se detectan de inmediato, porque parte de la actividad en la dark web es difícil de rastrear. Además, la eficacia depende de la actualización constante de las bases de datos comprometidas y de la colaboración con plataformas que comparten información sobre brechas de seguridad.

Qué hacer si se detecta una filtración de datos en la dark web

Si la herramienta de Google detecta que alguno de los datos personales ha sido filtrado y circula en la dark web, el primer paso consiste en modificar inmediatamente las contraseñas afectadas.

El INCIBE aconseja activar la verificación en dos pasos y notificar a las entidades relacionadas en caso de verse comprometidos datos bancarios o documentos de identidad.

Asimismo, el instituto sugiere revisar la actividad reciente en las cuentas personales para identificar movimientos sospechosos.

Temas Relacionados

Datos personalesDark webGoogleCorreosContraseñaTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Apple refuerza la seguridad del iPhone con una mejora “invisible” en iOS 26.3

La nueva capa de seguridad funciona en segundo plano y puede instalarse o eliminarse desde los ajustes de privacidad

Apple refuerza la seguridad del

Disney+ en modo Instagram y TikTok: tendrá videos verticales en la aplicación

La plataforma también integrará inteligencia artificial desarrollada por OpenAI para crear vídeos de Marvel y Star Wars

Disney+ en modo Instagram y

Por qué el calor puede impedir que el celular reconozca tu huella o rostro

Durante los días más calurosos, los sistemas de desbloqueo biométrico pierden precisión y obligan a recurrir a métodos alternativos

Por qué el calor puede

iPhone 18 y primeros rumores de sus características con: la cámara estaría debajo de la pantalla

Apple trabaja con Samsung Display en paneles OLED avanzados para lograr un frontal más limpio

iPhone 18 y primeros rumores

De qué países vienen los prefijos +353, +225, +233 y +234 y por qué se deben evitar

Al devolver la llamada, las víctimas enfrentan cobros inesperados, y aumenta la probabilidad de sufrir robos de identidad, fraudes adicionales o ataques a través de aplicaciones como WhatsApp

De qué países vienen los
DEPORTES
Escalofriante accidente en el Dakar:

Escalofriante accidente en el Dakar: dio varias vueltas, el vehículo quedó destrozado y abandonó la competencia

La lección de un árbitro de fútbol infantil a los padres en España que terminó con aplausos y se hizo viral

La medida que tomó Boca Juniors con un futbolista marginado del plantel tras la salida de Advíncula

El escándalo que desató la participación de una tenista que no conocía las reglas de juego: las pistas sobre su polémica invitación al torneo

Javier Zanetti recordó la oferta de Ferguson que rechazó en un aeropuerto y dio sus cinco candidatos para el Mundial 2026

TELESHOW
Maxi López confirmó la separación

Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles: “Ella me autorizó a contarlo”

Murió a los 88 años Fats Fernández, leyenda del jazz en Argentina

El Chyno Agostini blanqueó su romance con una ex Gran Hermano: besos en cámara y fotos en la cama

Marcelo Polino y los vínculos que no sobrevivieron a la fama: su distancia con Lali Espósito y la China Suárez

Las fotos de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en su primer verano juntos como familia ensamblada en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

La urgencia de una transición

La urgencia de una transición democrática completa en Venezuela

Nuevas revelaciones sobre el príncipe Andrés: vendió su casa a un oligarca relacionado con sobornos

La carta de José Daniel Ferrer a los militares cubanos: “Nuestra nación atraviesa por su peor crisis en siete décadas”

Captan en Brasil al expresidente de la petrolera estatal boliviana mientras Interpol activa sello azul

Uruguay: crecen reclamos para que se declare emergencia la agropecuaria por la falta de agua en el sur