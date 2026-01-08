Cómo saber si tus datos personales se han filtrado en la dark web: allí los pueden vender

Las filtraciones de información sensible son cada vez más frecuentes y pueden tener consecuencias graves para la identidad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición de información sensible en internet es una amenaza creciente para millones de usuarios en todo el mundo. Cada día, surgen nuevas brechas de seguridad que dejan al descubierto datos como correos electrónicos, contraseñas, números de tarjeta de crédito o teléfonos.

Estos datos pueden terminar en la dark web, un espacio oculto de internet donde pueden ser vendidos e intercambiados de forma ilegal. Ante este escenario, existen mecanismos sencillos que permiten verificar si la información personal ha sido comprometida.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) señala que entre las más destacadas, sobresale la función de Google dedicada a rastrear filtraciones en la dark web, facilitando la supervisión y detección de posibles filtraciones.

Qué es la dark web y por qué es peligrosa

Este sector oculto de internet es utilizado por ciberdelincuentes para comerciar con datos robados de usuarios y empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dark web constituye el segmento más inaccesible de internet. No figura en motores de búsqueda convencionales y requiere navegadores especializados como TOR para adentrarse en sus dominios.

Esta capa profunda de la red se caracteriza por ofrecer altos niveles de anonimato y privacidad a sus usuarios, lo que dificulta la trazabilidad de las actividades que allí se desarrollan.

Según advierte el INCIBE, uno de los riesgos más graves de la dark web es la existencia de foros y mercados clandestinos donde se comercializan datos personales robados.

Las filtraciones originadas en servicios en la nube, aplicaciones o plataformas suelen acabar en estos espacios, donde ciberdelincuentes intercambian correos, contraseñas, tarjetas de crédito y documentos de identidad.

De qué forma evitar que mis datos acaben en la dark web

Adoptar buenas prácticas de ciberseguridad es clave para proteger la identidad digital y reducir riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención sigue siendo el pilar para evitar la exposición de información en la dark web. El INCIBE sugiere la utilización de contraseñas robustas, únicas y, preferentemente, gestionadas a través de aplicaciones especializadas.

De igual modo, se aconseja desconfiar de correos o mensajes sospechosos que puedan contener enlaces o archivos maliciosos.

Mantener actualizado el software y los dispositivos resulta clave para cerrar posibles vulnerabilidades. Además, el uso de antivirus y cortafuegos refuerza la protección ante amenazas externas.

Estos consejos se encuentran disponibles en la web oficial del instituto, que también orienta sobre las mejores prácticas para proteger la identidad digital.

Cómo funciona la herramienta de Google para detectar filtraciones en la dark web

La función de Google permite supervisar si datos personales han sido expuestos en bases de datos comprometidas. (Foto: INCIBE)

La herramienta de Google para la monitorización de datos en la dark web permite a los usuarios comprobar si su información ha sido expuesta tras una filtración.

Esta función, integrada en los servicios de la compañía, rastrea bases de datos comprometidas y notifica posibles coincidencias con los datos personales que el usuario decida supervisar.

Para utilizar esta función, es necesario contar con una cuenta personal de Google. El usuario puede seleccionar qué información desea monitorizar, como nombre completo, dirección postal, número de teléfono, correo electrónico, nombre de usuario y contraseñas.

Google examina periódicamente la dark web y notifica sobre coincidencias detectadas, protegiendo la privacidad mediante la ocultación parcial de los datos. Todo el proceso se realiza de forma sencilla: se accede desde la sección de “Seguridad” en la cuenta de Google, se activa el informe de la dark web y se configura el perfil de seguimiento.

Cuáles son las ventajas y limitaciones de este tipo de herramientas

La monitorización preventiva facilita la detección temprana, pero no garantiza una protección total frente a ciberdelitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal ventaja de las herramientas de monitorización radica en la posibilidad de detectar filtraciones de forma temprana. El acceso a notificaciones inmediatas permite tomar medidas rápidas para minimizar el impacto de una posible exposición.

No obstante, existen limitaciones. No todas las filtraciones se detectan de inmediato, porque parte de la actividad en la dark web es difícil de rastrear. Además, la eficacia depende de la actualización constante de las bases de datos comprometidas y de la colaboración con plataformas que comparten información sobre brechas de seguridad.

Qué hacer si se detecta una filtración de datos en la dark web

Si la herramienta de Google detecta que alguno de los datos personales ha sido filtrado y circula en la dark web, el primer paso consiste en modificar inmediatamente las contraseñas afectadas.

El INCIBE aconseja activar la verificación en dos pasos y notificar a las entidades relacionadas en caso de verse comprometidos datos bancarios o documentos de identidad.

Asimismo, el instituto sugiere revisar la actividad reciente en las cuentas personales para identificar movimientos sospechosos.