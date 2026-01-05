Tecno

Si una página web termina en .html significa que es una estafa: verdad o mentira

Evaluar la seguridad de una dirección web requiere analizar otros factores como la legitimidad del dominio y la presencia de protocolos de protección

El uso de la extensión
El uso de la extensión “.html” en una URL no determina la seguridad de un sitio web. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Es posible identificar una estafa en internet solo por el final de una dirección web? Durante los últimos meses, se multiplicaron las consultas en redes sociales y foros sobre si el sufijo “.html” en una URL puede anticipar la presencia de una página fraudulenta.

Especialistas en seguridad informática, como el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) y plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT fueron consultados para saber si es verdad esta creencia o está mal infundada.

Se presentan las respuestas de la IA y los argumentos técnicos que explican por qué el sufijo de una URL, por sí solo, no define la legitimidad de un sitio web.

Qué indica el .html en una URL de una página web

Analizar el protocolo "https" ayuda
Analizar el protocolo “https” ayuda a identificar páginas legítimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultada sobre el tema, ChatGPT señala que la presencia de “.html” al final de una dirección web no constituye una señal de fraude. Según la inteligencia artificial, este sufijo corresponde a la extensión de un archivo HTML, el formato estándar utilizado para crear páginas web desde los orígenes de internet.

La IA explica que “.html” simplemente indica que el navegador accede a un archivo web estático. Muchos sitios legítimos, sobre todo los desarrollados en décadas pasadas, continúan empleando esta estructura.

No hay una relación directa entre la extensión .html y la actividad fraudulenta. Los estafadores pueden utilizar cualquier tipo de estructura URL, así que la extensión no debe considerarse una alerta automática.

Cuáles factores permiten identificar que una página web es una estafa

Formularios sospechosos y solicitudes inusuales
Formularios sospechosos y solicitudes inusuales de datos pueden ser señales de fraude. (Imagen ilustrativa Infobae)

INCIBE sugiere no centrarse solo en la terminación de la URL. Existen varios indicadores más efectivos para identificar posibles fraudes. Entre ellos se destacan la revisión del protocolo de seguridad (“https”), la presencia de certificados digitales válidos, errores ortográficos en el dominio y la reputación del sitio.

ChatGPT sugiere analizar el contexto completo de la página, la calidad de la información, la existencia de formularios sospechosos o solicitudes inusuales de datos personales.

Los ataques de phishing y las páginas falsas suelen emplear técnicas de ingeniería social más sofisticadas que el simple uso de una extensión de archivo específica.

Por qué circula el mito sobre el .html y su relación con las estafas

Los mitos sobre extensiones en
Los mitos sobre extensiones en las URLs generan confusión y desinformación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mito acerca del “.html” como alerta de fraude digital proviene, según ChatGPT, de la confusión entre conceptos técnicos y prácticas de ciberseguridad. La extensión de archivo no representa, en sí misma, una amenaza.

Los ciberdelincuentes pueden aprovechar cualquier formato disponible para construir páginas maliciosas, incluyendo aquellos que no muestran ninguna extensión visible.

Asimismo, la propagación de mensajes alarmistas en cadenas y redes sociales contribuye a la desinformación. La IA enfatiza que las señales de alerta deben buscarse en el comportamiento general del sitio, no en detalles técnicos aislados.

Qué sugiere la inteligencia artificial y los expertos para navegar seguro

Mantener el software actualizado reduce
Mantener el software actualizado reduce riesgos frente a amenazas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir riesgos, ChatGPT aconseja verificar siempre la legitimidad del dominio, emplear contraseñas robustas y mantener actualizado el software de seguridad. El análisis de la URL puede ser un primer paso, pero debe complementarse con herramientas de verificación y la consulta de fuentes oficiales.

INCIBE insiste en la importancia de la educación digital y la actualización permanente ante nuevas modalidades de fraude. La atención debe centrarse en el comportamiento del usuario y en el análisis integral del entorno digital, dejando de lado creencias infundadas sobre extensiones como “.html”.

Autoridades y expertos han alertado que las amenazas digitales evolucionan de manera constante y que los ciberdelincuentes emplean técnicas cada vez más sofisticadas para engañar a los usuarios.

Por ello, sugieren adoptar una actitud preventiva y crítica al navegar por internet, desconfiar de enlaces enviados por canales no verificados y utilizar herramientas de análisis de reputación online para verificar la autenticidad de los sitios antes de compartir información personal.

