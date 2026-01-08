Cuáles serán las funciones de la IA Gemini disponibles en Google TV

Gemini en Google TV habilita búsquedas precisas y respuestas visuales en tiempo real durante la visualización de contenidos. (Google)

Google anunció una actualización de Google TV que incorpora funciones avanzadas de inteligencia artificial a través de Gemini, transformando el televisor en un dispositivo interactivo y personalizado. La integración, presentada durante el CES 2026, marca un cambio respecto al antiguo Asistente de Google y amplía las posibilidades de interacción entre los usuarios y sus televisores.

La llegada de Gemini a Google TV introduce búsquedas por lenguaje natural más precisas y contextuales. Ahora los usuarios pueden realizar preguntas complejas, solicitar información o buscar contenidos sin las limitaciones que tenía el asistente anterior.

Las respuestas se presentan en la pantalla acompañadas de imágenes, videos y datos actualizados en tiempo real, lo que permite consultar resultados de partidos, estadísticas deportivas o calendarios sin interrumpir el contenido que se está visualizando.

La función de “deep dives” de Gemini guía a los usuarios en la selección de películas y series según sus preferencias individuales. (Europa Press)

Integración completa de Gemini en Google TV: nuevas funciones

Entre las novedades más destacadas figura la función de “deep dives”, recorridos interactivos y narrados que orientan al usuario en la selección de contenidos. Gemini guía la experiencia de consumo audiovisual, recomendando opciones basadas en preferencias individuales y hábitos de visualización. Estas capacidades buscan transformar al televisor en un centro multimedia adaptado a los intereses de cada persona.

Google también ha desarrollado un sistema de control por voz que simplifica la configuración del televisor. El usuario puede ajustar imagen y sonido con frases cotidianas, sin necesidad de navegar por menús complejos. Por ejemplo, expresiones como “la pantalla está demasiado oscura” o “no se escuchan bien los diálogos” permiten que el sistema ajuste automáticamente el brillo o el volumen.

Esta funcionalidad está pensada para facilitar el acceso a la tecnología y eliminar barreras técnicas, ampliando la base de usuarios que pueden aprovechar todas las prestaciones del dispositivo.

El control por voz facilita ajustes de imagen y sonido con instrucciones sencillas, sin navegar por menús. (Europa Press)

Otra función relevante es la integración de Google Fotos en Google TV con capacidades de búsqueda por personas, lugares o momentos específicos. El usuario puede navegar por su galería personal desde el televisor, encontrar imágenes vinculadas a recuerdos concretos y visualizar presentaciones animadas.

La herramienta Photos Remix añade la posibilidad de aplicar estilos creativos a las fotografías, mientras que los generadores de imágenes Nano Banana y Veo permiten modificar o crear imágenes nuevas directamente desde la pantalla del televisor. Estas funciones amplían el alcance de la edición visual y posicionan al televisor como un espacio de creación, más allá del consumo pasivo de contenidos.

La actualización de Google TV también incorpora la creación de fondos de pantalla interactivos y la edición de imágenes por voz. La inteligencia artificial procesa instrucciones sencillas, como “haz el fondo más artístico”, para personalizar la experiencia visual y ofrecer resultados inmediatos. Así, el televisor se convierte en un dispositivo adaptable tanto para el entretenimiento como para la gestión de recuerdos personales.

El despliegue inicial de las nuevas funciones comienza en modelos TCL y se extenderá a otros dispositivos Google TV en los próximos meses. (Imágen ilustrativa Infobae)

Google informó que el despliegue de Gemini será progresivo. Las nuevas funciones estarán disponibles inicialmente en modelos seleccionados de TCL con Google TV integrado, antes de extenderse a otros dispositivos y proyectores compatibles en los próximos meses. La compañía confirmó que la estrategia apunta a maximizar la integración de la inteligencia artificial en productos del hogar, ampliando las superficies y los estilos de uso.

Con estas innovaciones, Google refuerza su apuesta por la personalización del entorno doméstico y por una experiencia de usuario que combina consumo, búsqueda y creación de contenidos en un solo ecosistema. El objetivo es que cada persona pueda adaptar la interfaz y las funcionalidades del televisor de acuerdo a sus preferencias y necesidades cotidianas.