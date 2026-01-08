Tecno

Cuáles serán las funciones de la IA Gemini disponibles en Google TV

Google presentó una actualización de Google TV que integra funciones avanzadas de inteligencia artificial con Gemini

Guardar
Gemini en Google TV habilita
Gemini en Google TV habilita búsquedas precisas y respuestas visuales en tiempo real durante la visualización de contenidos. (Google)

Google anunció una actualización de Google TV que incorpora funciones avanzadas de inteligencia artificial a través de Gemini, transformando el televisor en un dispositivo interactivo y personalizado. La integración, presentada durante el CES 2026, marca un cambio respecto al antiguo Asistente de Google y amplía las posibilidades de interacción entre los usuarios y sus televisores.

La llegada de Gemini a Google TV introduce búsquedas por lenguaje natural más precisas y contextuales. Ahora los usuarios pueden realizar preguntas complejas, solicitar información o buscar contenidos sin las limitaciones que tenía el asistente anterior.

Las respuestas se presentan en la pantalla acompañadas de imágenes, videos y datos actualizados en tiempo real, lo que permite consultar resultados de partidos, estadísticas deportivas o calendarios sin interrumpir el contenido que se está visualizando.

La función de “deep dives”
La función de “deep dives” de Gemini guía a los usuarios en la selección de películas y series según sus preferencias individuales. (Europa Press)

Integración completa de Gemini en Google TV: nuevas funciones

Entre las novedades más destacadas figura la función de “deep dives”, recorridos interactivos y narrados que orientan al usuario en la selección de contenidos. Gemini guía la experiencia de consumo audiovisual, recomendando opciones basadas en preferencias individuales y hábitos de visualización. Estas capacidades buscan transformar al televisor en un centro multimedia adaptado a los intereses de cada persona.

Google también ha desarrollado un sistema de control por voz que simplifica la configuración del televisor. El usuario puede ajustar imagen y sonido con frases cotidianas, sin necesidad de navegar por menús complejos. Por ejemplo, expresiones como “la pantalla está demasiado oscura” o “no se escuchan bien los diálogos” permiten que el sistema ajuste automáticamente el brillo o el volumen.

Esta funcionalidad está pensada para facilitar el acceso a la tecnología y eliminar barreras técnicas, ampliando la base de usuarios que pueden aprovechar todas las prestaciones del dispositivo.

El control por voz facilita
El control por voz facilita ajustes de imagen y sonido con instrucciones sencillas, sin navegar por menús. (Europa Press)

Otra función relevante es la integración de Google Fotos en Google TV con capacidades de búsqueda por personas, lugares o momentos específicos. El usuario puede navegar por su galería personal desde el televisor, encontrar imágenes vinculadas a recuerdos concretos y visualizar presentaciones animadas.

La herramienta Photos Remix añade la posibilidad de aplicar estilos creativos a las fotografías, mientras que los generadores de imágenes Nano Banana y Veo permiten modificar o crear imágenes nuevas directamente desde la pantalla del televisor. Estas funciones amplían el alcance de la edición visual y posicionan al televisor como un espacio de creación, más allá del consumo pasivo de contenidos.

La actualización de Google TV también incorpora la creación de fondos de pantalla interactivos y la edición de imágenes por voz. La inteligencia artificial procesa instrucciones sencillas, como “haz el fondo más artístico”, para personalizar la experiencia visual y ofrecer resultados inmediatos. Así, el televisor se convierte en un dispositivo adaptable tanto para el entretenimiento como para la gestión de recuerdos personales.

El despliegue inicial de las
El despliegue inicial de las nuevas funciones comienza en modelos TCL y se extenderá a otros dispositivos Google TV en los próximos meses. (Imágen ilustrativa Infobae)

Google informó que el despliegue de Gemini será progresivo. Las nuevas funciones estarán disponibles inicialmente en modelos seleccionados de TCL con Google TV integrado, antes de extenderse a otros dispositivos y proyectores compatibles en los próximos meses. La compañía confirmó que la estrategia apunta a maximizar la integración de la inteligencia artificial en productos del hogar, ampliando las superficies y los estilos de uso.

Con estas innovaciones, Google refuerza su apuesta por la personalización del entorno doméstico y por una experiencia de usuario que combina consumo, búsqueda y creación de contenidos en un solo ecosistema. El objetivo es que cada persona pueda adaptar la interfaz y las funcionalidades del televisor de acuerdo a sus preferencias y necesidades cotidianas.

Temas Relacionados

Google TVGeminiTelevisorInteligencia artificialTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

El motivo por el que Jeff Bezos evita el móvil durante la primera hora del día

Lauren Sánchez, esposa del magnate, señaló que ella tampoco utiliza el celular por las mañanas y que esta práctica es una regla familiar

El motivo por el que

Este es el Wallpaper TV más delgado presentado en el CES 2026: 9 milímetros y conectividad inalámbrica

El LG OLED evo W6 puede instalarse a ras de la pared, manteniendo la apariencia minimalista que caracteriza a la serie Wallpaper

Este es el Wallpaper TV

Cómo funciona la nueva laptop gamer con pantalla enrollable de Lenovo

Lenovo presentó en el CES 2026 la Legion Pro Rollable Concept, una laptop gamer con pantalla OLED enrollable

Cómo funciona la nueva laptop

Una computadora dentro del teclado: así es el HP EliteBoard G1a

HP presentó en el CES 2026 un ordenador completo integrado en un teclado que apunta a usuarios empresariales

Una computadora dentro del teclado:

Informe revela que ChatGPT viene perdiendo usuarios frente a Gemini en los últimos 12 meses

El chatbot de OpenAI perdió más de 20 puntos porcentuales de participación en el tráfico global de IA generativa entre 2025 y 2026

Informe revela que ChatGPT viene
DEPORTES
Matías Viña fue presentado como

Matías Viña fue presentado como nuevo refuerzo de River Plate: los otros puestos que busca cubrir Gallardo

“Es difícil decirle que no a River”: furor por la frase de un delantero surgido en el Millonario que juega en Europa

Enfrentó al Inter Miami en el Mundial de Clubes, fue subcampeón de América y ahora será compañero de Messi

Nació en Alemania, eligió jugar y ya ganó un título con Argentina y está a punto de pasar al Galatasaray de Mauro Icardi

El sorprendente informe sobre los jugadores más caros del mundo: quiénes son los argentinos mejor valorados

TELESHOW
El gran paso que dio

El gran paso que dio Chechu Bonelli tras su separación de Darío Cvitanich

La palabra de Griselda Siciliani en medio de los rumores de infidelidad de Luciano Castro

Así será la impresionante celebración del cumpleaños de Juli Poggio: tres días seguidos de festejos

Carmen Barbieri le pasó facturas a Fede Bal y Evelyn Botto en vivo: “Es mucho”

Yanina Latorre aseguró que Wanda Nara se separó de Martín Migueles: “Ella lo dejó”

INFOBAE AMÉRICA

Qué es el espín cuántico

Qué es el espín cuántico y por qué logró resolver el enigma de la refracción de la luz tras cien años de debate

Zelensky advirtió que Ucrania cumple con las negociaciones de paz y rechaza nuevas exigencias

Japón protestó por la prohibición china de exportaciones de uso dual

Los siete factores del fenómeno El Niño que definieron el destino de Europa en la Edad Moderna

Crisis en la educación privada uruguaya: cierre de colegios católicos afecta a niños de barrios carenciados