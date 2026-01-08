Café Tacvba pide eliminar su música de Spotify: la IA es uno de los motivos

Café Tacvba solicita formalmente el retiro de su música de Spotify por motivos éticos, artísticos y económicos relacionados con inteligencia artificial. (Café Tacvba Oficial)

Café Tacvba tomó la decisión de pedir a sus disqueras que retiren su música de Spotify. El anuncio, realizado por Rubén Albarrán, líder de la banda, está basado en motivos éticos, artísticos y económicos, en los que la inteligencia artificial es una de las principales razones.

Además, esta decisión pone en duda algunas prácticas de la plataforma sueca y su relación con los creadores, ya que la banda mexicana asegura que la implementación de la tecnología se ha hecho “en detrimento de los músicos”.

Por qué Café Tacvba pide retirar su música de Spotify

En un video difundido en redes sociales, Rubén Albarrán comunicó que la agrupación mexicana ha solicitado a Universal Music México y Warner Music México que retiren toda su música de Spotify. La medida no se limita a una declaración simbólica: Albarrán confirmó la entrega de cartas formales a ambas disqueras en nombre de toda la banda.

El vocalista explicó que la decisión responde a una suma de razones que, en palabras del grupo, contravienen su visión artística y su ética. Entre los principales argumentos, destacan los movimientos financieros de Spotify y sus vínculos con sectores considerados polémicos.

El uso de inteligencia artificial en Spotify para crear canciones y resucitar artistas fallecidos sin autorización despierta preocupación en el sector musical. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo/File Photo)

El grupo argumenta que el dinero generado por la plataforma termina financiando iniciativas incompatibles con sus valores, como inversiones en la industria armamentista y la publicidad para organismos como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), señalado por sus prácticas en materia migratoria.

Albarrán fue contundente al afirmar: “No queremos financiar guerras y acciones reprobables”. Este planteo no es nuevo en el entorno musical, pero adquiere otra dimensión cuando proviene de una de las bandas más influyentes del panorama latinoamericano.

Qué tiene que ver la IA en la decisión de Café Tacvba

Otro de los motivos de la protesta radica en el avance de la inteligencia artificial dentro del ecosistema musical, especialmente en Spotify. Durante 2024, la plataforma fue noticia por “resucitar” a artistas fallecidos mediante canciones generadas por IA, muchas de ellas sin autorización de los herederos ni de los sellos responsables.

Como ejemplo, Blaze Foley, músico asesinado en 1989, apareció en la plataforma con un tema inédito titulado “Together”, acompañado incluso por una imagen producida por IA que no guardaba relación con su figura. El propietario de su sello, Craig McDonald, denunció públicamente que la canción carecía de autenticidad y respondía a una práctica automatizada y ajena al espíritu del artista.

Café Tacvba invita a sus fans a escuchar su música en plataformas alternativas y recomienda dejar de usar Spotify como acto de protesta. (@ru.albarran )

La situación va más allá de casos aislados. Bandas con millones de reproducciones han admitido que su música se generó mediante inteligencia artificial, lo que genera incertidumbre sobre el futuro del arte y sobre los derechos de los músicos.

Rubén Albarrán advirtió que el avance de la IA puede socavar el sentido y la función social del arte, e instó a los artistas a buscar plataformas más éticas para distribuir su trabajo.

El llamado a los fans y el futuro del catálogo de Café Tacvba

En su mensaje, Café Tacvba invitó a sus seguidores a escuchar sus canciones en plataformas alternativas a Spotify. Albarrán recomendó incluso dejar de utilizar la app como forma de protesta y concienciación, dejando claro que la banda prioriza sus principios éticos y artísticos por encima de la exposición o las ganancias inmediatas.

La carta enviada a las disqueras especifica que el pedido de retiro se fundamenta en la incompatibilidad entre Spotify y los valores del grupo. Actualmente, tanto Universal Music México como Warner Music México mantienen el control sobre el catálogo de la banda, por lo que la eliminación efectiva de la música depende de la respuesta de estas compañías.

Grupos y artistas como Susana Zabaleta, María León, Deerhoof y Dr Sure’s Unusual Practice se suman al boicot iniciado por Café Tacvba contra Spotify. (REUTERS/Dado Ruvic)

Mientras se resuelve la petición, la protesta de Café Tacvba ha encontrado eco entre otros artistas. Susana Zabaleta, María León y grupos internacionales como Deerhoof y Dr Sure’s Unusual Practice han anunciado su adhesión al boicot, ampliando la repercusión del movimiento.

En redes sociales, la campaña ha sumado a usuarios que cancelan sus suscripciones, argumentando que rechazan financiar indirectamente a empresas armamentistas a través de sus pagos mensuales.

Hasta el momento, Spotify no ha emitido declaraciones oficiales sobre el retiro solicitado por Café Tacvba ni sobre las críticas que se han multiplicado en el entorno musical.