10 productos extraños del CES 2026: un adhesivo quita manchas, afeitadora con IA, toalla femenina con sensores y más

L’Oréal mostró una mascarilla LED flexible, que promete mejorar la tonicidad y suavidad de la piel utilizando luces rojas e infrarrojas

El CES 2026 destacó por
El CES 2026 destacó por presentar aparatos tecnológicos innovadores y excéntricos que exploran nuevas fronteras del diseño y la funcionalidad. (REUTERS/Steve Marcus)

El CES 2026 volvió a sorprender al mundo de la tecnología con una selección de dispositivos que ponen a prueba los límites de la innovación y, en ocasiones, del sentido común. Desde gadgets para el cuidado personal hasta soluciones que fusionan inteligencia artificial, salud y diseño lúdico, el encuentro anual en Las Vegas sirvió de vitrina para inventos que, más allá de su utilidad, provocan asombro y curiosidad.

Los 10 dispositivos más raros del CES 2026

  • Mor: el adhesivo que promete combatir la eyaculación precoz

La tecnología aplicada a la salud sexual masculina tuvo su exponente más inusual en Mor, un parche adhesivo dotado de electrodos. Este dispositivo, pensado para adherirse al perineo, emite impulsos eléctricos con el objetivo de prevenir la eyaculación precoz. Según sus creadores, el sistema está listo para el consumidor y no es un simple prototipo: el paquete inicial se vende a $300 dólares.

El diseño permite que el usuario coloque el adhesivo de forma sencilla, mientras los electrodos hacen su trabajo de manera discreta. El dispositivo busca abrir un segmento casi inexplorado en la tecnología de bienestar sexual, apoyándose en el auge de soluciones no invasivas y portátiles.

Mor presentó un adhesivo con
Mor presentó un adhesivo con electrodos que utiliza impulsos eléctricos para combatir la eyaculación precoz en hombres, por 300 dólares el pack inicial.
  • Glyde: afeitadora inteligente con IA y banda de precisión

En el terreno del cuidado personal, Glyde presentó una afeitadora eléctrica que incorpora inteligencia artificial para lograr cortes “a prueba de errores”. El usuario debe colocarse una banda de referencia llamada “fade band”, que ayuda a los sensores del dispositivo a determinar la posición sobre la cabeza. La afeitadora ajusta automáticamente la longitud y el ángulo de las cuchillas en tiempo real.

La promesa de Glyde es reducir la dependencia de la pericia humana, trasladando la responsabilidad del corte perfecto al algoritmo y los sensores. La propuesta, aunque inquietante para algunos, representa un salto en la automatización de tareas cotidianas.

  • Vivoo: toalla femenina con sensores hormonales

La startup de tecnología para la salud Vivoo irrumpió con una toalla sanitaria inteligente diseñada para detectar el nivel de la hormona folículo-estimulante. El objetivo es ofrecer a las usuarias una herramienta portátil para monitorear indicadores de fertilidad, posibles problemas ováricos o condiciones como el síndrome de ovario poliquístico (SOP).

Vivoo lanzó una toalla sanitaria
Vivoo lanzó una toalla sanitaria inteligente con sensores hormonales capaces de detectar el nivel de la hormona folículo-estimulante, útil para monitorear fertilidad y salud ovárica.

El precio de cada toalla oscila entre $4 y $5. El resultado del análisis se muestra directamente en la parte posterior de la toalla, que puede ser fotografiada por la usuaria a través de una aplicación móvil, donde recibe información detallada sobre su salud hormonal.

  • Dreame: secador de cabello en forma de lámpara

La empresa Dreame presentó un secador de cabello que rompe con el formato tradicional. El dispositivo tiene forma de media luna y se instala sobre el sillón o la cama, permitiendo que el usuario se siente tranquilamente mientras el aparato seca el cabello desde arriba. El precio de salida es $700.

Además de secar el cabello, el aparato cumple la función de lámpara, integrándose así en la decoración del hogar y evitando el estigma de tener un electrodoméstico de aspecto extraño en la sala de estar.

  • L’Oréal: mascarilla facial LED de aspecto inquietante

En el ámbito del cuidado estético, L’Oréal mostró una mascarilla flexible de silicona, equipada con luces LED rojas y luces infrarrojas. El diseño recuerda a una segunda piel, con un patrón de venas luminosas. Según la marca, el objetivo es mejorar la tonicidad y suavidad del rostro mediante la estimulación lumínica. Se espera que el producto llegue al mercado en 2027.

L’Oréal mostró una mascarilla facial
L’Oréal mostró una mascarilla facial flexible de silicona con luces LED rojas e infrarrojas, diseñada para mejorar la tonicidad y suavidad del rostro.
  • Neo: auriculares convertibles en altavoz

La compañía Tomorrow Doesn’t Matter (TDM) ofreció un giro inesperado a los auriculares tradicionales con Neo, un modelo de diadema flexible que puede transformarse en altavoz. El cambio de modo se realiza plegando la banda, momento en el que se activan un par de altavoces de 40 mm dedicados. El producto se lanza bajo la modalidad de financiamiento colectivo y costará $249 dólares.

  • HONOR Robot Phone: teléfono robotizado con cámara en gimbal

Entre los dispositivos móviles, el HONOR Robot Phone acaparó miradas por su sistema de cámara montada en un brazo mecánico con estabilizador. La cámara puede girar 360 grados para seguir el movimiento del usuario, e inclinarse o rotar automáticamente, permitiendo grabaciones autónomas de calidad profesional. El brazo robótico también permite transformar la cámara principal en una selfie de alta definición, agregando una dimensión interactiva inusual al teléfono inteligente.

  • Seattle Ultrasonics C200: cuchillo de cocina vibratorio

El C200 de Seattle Ultrasonics es el primer cuchillo de cocina que utiliza vibración ultrasónica de alta frecuencia para facilitar el corte de alimentos. La cuchilla vibra hasta 40.000 veces por segundo, lo que reduce la fricción y el esfuerzo necesario para cortar desde pan hasta sushi o incluso productos congelados.

El mango ergonómico y los sensores inteligentes aseguran un uso seguro y adaptativo: el sistema ultrasónico solo se activa cuando detecta que la mano del usuario está correctamente posicionada y la hoja en contacto con el alimento. El cuchillo se recarga mediante una base inalámbrica y cuesta $399 dólares.

  • Jackery: mirador solar de lujo

El fabricante de baterías domésticas Jackery sorprendió al presentar un gazebo alimentado por energía solar, equipado con 2.000 W de paneles, iluminación incorporada, pantalla retráctil para proyección y tomas de corriente. El diseño, cercano al de un contenedor abierto, busca redefinir los espacios exteriores inteligentes. El precio oscila entre $12.000 y $15.000 y no incluye el almacenamiento de batería.

Jackery introdujo un mirador solar
Jackery introdujo un mirador solar de lujo equipado con paneles solares de 2000W, iluminación, pantalla retráctil y tomas de corriente para espacios exteriores inteligentes.
  • Lollipop Star: piruleta musical de conducción ósea

El producto más peculiar en el cruce de entretenimiento y tecnología fue la Lollipop Star de Lava Tech. Esta piruleta desechable utiliza conducción ósea para transmitir música directamente al oído interno del usuario a través de la mandíbula y los dientes. Cada caramelo incluye una canción exclusiva asociada a su sabor y solo es audible para quien lo consume. El precio es de $8,99 dólares.

